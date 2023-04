Jobvermittlung auf der Messe? Herkommen ist der erste Schritt

Von: Elena Royer

Großer Andrang herrschte bei der zweiten Jobmesse am Dienstag im Tölzer Landratsamt. Viele Interessierte waren gekommen, um sich über verschiedene Arbeitsmöglichkeiten im Landkreis zu informieren. © OY

Viele Jobs, viele Interessenten: Bei der zweiten Jobmesse im Tölzer Landratsamt gab es einen großen Andrang.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Arbeitskräfte und vor allem Fachkräfte werden derzeit überall händeringend gesucht. Gleichzeitig gibt es im Landkreis viele Menschen, die auf der Suche nach einem Job sind. Dementsprechend groß war das Gedränge, als am Dienstag um 15 Uhr im Tölzer Landratsamt der Startschuss für die zweite Jobmesse fiel.

Die Messe wurde vom Unternehmerverein „Wir für Tölz“ und dem Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen auf die Beine gestellt, um Jobsuchende und Arbeitgeber zusammenzubringen. 17 Firmen nahmen laut Andreas Munkert, Vorsitzender des Unternehmervereins, die Möglichkeit wahr, sich im Landratsamt zu präsentieren. „Die Messe ist eine gute Sache“, sagte Munkert, der nicht nur als Vereinsvorsitzender bei der Messe dabei war. Munkert ist auch Geschäftsführer der Frisia-Klinik in Tölz und für diese auf der Suche nach Arbeitskräften. „Nach der letzten Messe habe ich gleich zwei eingestellt“, sagte er und freute sich über das erneut große Interesse an der Jobmesse. „Das ist ein absoluter Erfolg. Auch das Feedback, das wir erhalten, ist gut.“ Es gebe die Idee, die Messe künftig im Halbjahresrhythmus abzuhalten.

Verschieden Unternehmen stellen sich mit Ständen vor

Bunt gemischt waren die Firmen und Unternehmen, die ihre Stände im Landratsamt aufgebaut hatten. So gehörten zum Beispiel die Blomberg-Bahn, das Tölzer Kurhaus oder auch der Alpenbiomarkt aus Tölz zu den Ausstellern. „Mit Beginn von Corona haben wir immer weniger Bewerbungen erhalten“, erzählt Alpenbiomarkt-Geschäftsführer Andreas Wegler. Auch Anzeigen hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht. „Es ist schwer einzuschätzen, warum es keine Bewerber gibt“, sagte er. An Weglers Stand informierte sich gerade Irina Nikolaeva über die angebotenen Jobs. Die 48-Jährige ist vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet, wo sie als Bürokauffrau gearbeitet hat. Nun will sie in Deutschland Arbeit finden. Die Jobmesse sah sie dafür als „gute Möglichkeit“.

Ein Stück weiter interessierte sich ein junger Mann für einen Job bei der Firma Frey aus Lenggries. Gespannt schaute er sich auf einem Laptop einen Film über die Arbeit dort an. „Wir suchen Personal in verschiedenen Bereichen“, erklärte Andreas Sonntag, kaufmännischer Leiter bei Frey. Und: „Es wird immer schwerer, qualifiziertes Personal zu finden.“ Zahlenmäßig sei das Interesse an den angebotenen Jobs wie Programmierer oder Mechatroniker zwar gut, „aber fachlich ist es oft nicht passend“.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine nutzen Angebot

Auch Idris Ahmad Naorzad und Sado Ziarmal informierten sich im Landratsamt über Jobmöglichkeiten. „Wir kommen aus Afghanistan“, erklärte Idris Ahmad Naorzad auf Englisch. Im vergangenen Jahr sei er von dort evakuiert worden und nach Deutschland gekommen, weil es in Afghanistan zu gefährlich war. Beide wohnen aktuell in Geretsried. „Ich habe gerade meinen B1-Deutschkurs abgeschlossen“, sagte der 29-Jährige. „Jetzt möchte ich arbeiten und unabhängig sein.“

Jobcenter-Chef Andreas Baumann freute sich, wie gut die Messe angenommen wurde. Den größten Teil der Messebesucher machten ihm zufolge Geflüchtete aus der Ukraine aus. Aber auch viele andere Arbeitssuchende drängten sich um die Stände. „Die Leute interessieren sich. Die Messe ist ein niedrigschwelliges Angebot. Arbeitnehmer und Arbeitgeber kommen hier direkt zusammen und können reden.“ Baumann findet: „Mit dem Herkommen ist der erste Schritt schon gemacht.“

