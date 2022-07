Vielfältig und 100 Jahre alt: Evangelische Kirchengemeinde Bad Tölz feiert Jubiläum

Von: Andreas Steppan

Eine Keimzelle der evangelischen Kirchengemeinde war das 1880 errichtete Bethaus. Nach Umbauten und Erweiterungen wurde es zur Johanneskirche. © Pfarramtsarchiv Tölz

Der erste evangelische Bürger von Tölz ließ sich 1942 in der Marktstraße nieder. Diese und weitere Wegmarken offenbart ein Blick in die Geschichte der Kirchengemeinde.

Bad Tölz – Die evangelische Kirchengemeinde Bad Tölz feiert am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen. Das Jahr 1922, an das nun erinnert wird, ist in der Geschichte der Protestanten in Bad Tölz nur einer von vielen Meilensteinen. Es markiert den Übergang von einer bis dahin im Oberland geltenden Kultur der Reiseprediger hin zu einer kontinuierlichen seelsorgerischen Betreuung.

Protestantismus war in Altbayern Jahrhunderte lang verfolgt

Georg Frühauf war der erste Bürger evangelischer Religion, der sich mit seiner Familie in Bad Tölz niederließ. Der Möbelschreiner war gebürtiger Kärtner. 1842 bezog er das Haus Nummer 30 am Markt, wo er bis zu seinem Tod 1862 lebte.

„So ein Zuzug war im katholischen Bayern aufgrund des Religionsedikts von 1803 möglich, allerdings noch sehr ungewöhnlich“, heißt es in einer Broschüre über die evangelische Johanneskirche. Zuvor war der Protestantismus in Altbayern Jahrhunderte lang durch die herzogliche Religionspolitik verfolgt worden. Auch nach 1842 „folgten nur wenige Glaubensgenossen“, heißt es in der Broschüre weiter. „Handwerker, Beamte, Privatiers. Im Jahr 1865 waren es insgesamt 20.“

Martin Hebart, erster Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Bad Tölz.. © Pfarramtsarchiv Bad Tölz

Dazu kamen rund 200 evangelische Kurgäste, die sich im Sommer im „Krankenheil“ – dem späteren Badeteil – aufhielten. Gottesdienste wurden im Privathaus eines Herrn von Mandeloh gefeiert, später im Hotel Diebold. Der Pfarrer reiste aus München an.

Evangelisches Bethaus in Bad Tölz wurde 1880 eingeweiht

Insbesondere die Kurgäste ermunterten ihre wenigen Tölzer Glaubensgenossen und legten sich für ein eigens Bethaus ins Zeug. Freifrau von Laffert aus Banzin in Mecklenburg erwarb 1874 für 1080 Gulden ein Baugrundstück von der Rentenbeamtenwitwe Bierdimpfl: bis heute der Standort der evangelischen Kirche. Die Freifrau mobilisierte auch viele weitere Spender aus Adelskreisen. So überwies sogar Kaiser Wilhelm 1000 Goldmark. Das kleine Bethaus wurde schließlich am 27. Juni 1880 eingeweiht. Schon 1896 wurde es erstmals erweitert.

Das Gebäude war zwar ein riesiger Fortschritt – doch die seelsorgerische Betreuung blieb problematisch. Denn immer noch hatte ein einziger Reisepfarrer den gesamten Raum zwischen Berchtesgaden und Tölz zu versorgen 1893 erhielt Tölz einen eigenen Reiseprediger. Doch dessen Pfarrgebiet umfasste noch immer den gesamten Isarwinkel und das Tegernseer Tal. „Zusätzlich erschwert wurde die Tätigkeit durch die miserablen Verkehrsverbindungen und Straßen“, heißt es in einer Festschrift, die 1980 zum 100. Jahrestag der Errichtung des Bethauses erschien.

In dieser Hinsicht war es ein Durchbruch, dass es Pfarrer Martin Hebart, der 1919 als letzter Reiseprediger nach Tölz gekommen war, 1922 gelang, hier eine selbstständige Pfarrstelle einzurichten. „Eine rasche Zunahme des evangelischen Bevölkerungsanteils hatte diese Maßnahme notwendig gemacht“, heißt es in der Festschrift von 1980.

Evangelische Kirchengemeinde Bad Tölz hat heute knapp 5000 Mitglieder

In die Amtszeit von Pfarrer Hebart, die bis 1946 dauerte, fiel unter anderem eine weitere Erweiterung der Kirche 1926, die fast einem Neubau gleichkam. Als sein Verdienst gilt, „in der Zeit des Kirchenkampfes 1933/34 und danach die Tölzer evangelische Gemeinde bekenntnistreu zusammenzuhalten“, wie es in der Festschrift heißt.

Seither hat die evangelische Kirchengemeinde Bad Tölz viele Stürme der Zeit überwunden, ist gewachsen und vielfältiger geworden. Allein durch die Ankunft der Vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg wuchs sie auf fast 3000 Mitglieder an, heute sind es knapp 5000.

Auf Martin Hebart folgten als Pfarrer Ludwig Roth (1947-1954), Dr. Friedrich Wunsiedler (1954-1964), Friedrich Lettenmeyer (1964-1973), Klaus Krug (1974-1999), Michael Stein (1999-2006), Kathrin Wild (2006-2008), Simona Hanselmann-Rudolph (2007-2011), Pia Werner (2008-2014) und seit 2015 Dr. Urs Espeel. Seit 1994 ist Bad Tölz auch Sitz des damals neu geschaffenen Dekanats Bad Tölz.

Pläne für großen Kirchenneubau in Bad Tölz kamen zum Erliegen

An der Kirche – die übrigens erst 2005 den Namen Johanneskirche erhielt – wurde wiederholt gebaut, wobei die Renovierung und Neugestaltung des Kircheninneren durch den in Bad Tölz geborenen Architekten Franz Lichtblau besonders prägend war.

1980 wurde das heutige Gemeindehaus am Schützenweg, 1995 der Kindergarten Arche Noah eingeweiht. 1998 wurde das Dekanshaus gebaut und an das Gemeindehaus ein zweites Gebäude angeschlossen. „Mit dem Einbruch der Kur und dem deutlichen Rückgang der Kirchenbesucher um 2000 kam Pläne für einen großen Kirchenneubau zum Erliegen“, informiert die Internetseite toelz-evangelisch.de. 1982 wurde Bad Heilbrunn – bis dahin eine Filialkirche der Kirchengemeinde Wolfratshausen – an die Kirchengemeinde Bad Tölz angegliedert.

Aus Sicht des heutigen Dekans Heinrich Soffel prägt die Geschichte die Tölzer Kirchengemeinde bis heute. Sie bestehe aus „sehr unterschiedlichen Menschen“. Die hier lebenden protestantischen Familien seien zu verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Gründen und aus verschiedenen Gegenden hierher gekommen: von den Kurgästen über die Heimatvertriebenen bis zu jungen Familien, die es bis heute in diese prosperierende Gegend zieht. „Hier gibt es keinen ,Einheitsbrei‘, sondern sehr unterschiedliche Menschen stehen in Austausch“, sagt Soffel. „Da muss man über einige Themen miteinander ringen, auch ein gepflegter Konflikt gehört mal dazu.“

Brüche in der Geschichte machen evangelische Kirchengemeinde interessant

Auch als Gebäude spiegeln aus Soffels Sicht die Johanneskirche und das Gemeindehaus fast sinnbildlich wieder, wie hier immer wieder Altes und Neues miteinander verbunden wurden. „Da gibt es Vorzüge und Hemmnisse“, sagt er.

„Unsere Kirche hat hinten eine viel zu große Empore, und die Orgel bräuchte über sich eigentlich noch ein Stockwerk Platz.“ Brüche gehören zur Geschichte der evangelischen Gemeinde in Bad Tölz dazu – und machen sie erst interessant.

