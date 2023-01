30 Jahre Radio Alpenwelle: Vom Superlativ zum Gscheithaferl

Die Anfänge von Radio Alpenwelle waren abenteuerlich. Mittlerweile hat der Sender mit Sitz in Bad Tölz pro Stunde rund 13.000 Hörer.

Bad Tölz – Wenn es einer Firma gelungen ist, nach bescheidenen Anfängen eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, dann wird im Rückblick auf die Stunde Null gerne das Bild von der „Garage“ bemüht, wo einmal alles angefangen hat. So ähnlich war das auch bei „Radio Alpenwelle“, das nach Erwerb der Sendelizenz im Dezember 1992, also vor 30 Jahren, erstmals auf Sendung ging. Das passierte damals in einem improvisierten Studio in einem Holzkirchner Küchenraum. Und Geschäftsführer Gerald Nowitzky wird, wie er sagt, nie die große Anspannung bis zu jenem Moment vergessen, „als wir dann tatsächlich on air waren“.

„Alpenwelle“ war Deutschlands höchstgelegene Radiostation

Inzwischen hat die „Alpenwelle“ drei Ortswechsel hinter sich: Wenige Monate nach der Gründung zog das damals noch kleine Team auf die Schliersbachalm in den Bergen südlich von Miesbach. Damit konnte es einen Superlativ für sich verbuchen, war man doch „Deutschlands höchstgelegene Radiostation auf über 1000 Metern“, wie sich Nowitzky erinnert. Das sei „schön, manchmal aber auch ein Abenteuer gewesen, um 5 Uhr früh da rauf zu müssen“. Allein, mit dem Standort sei man auf Dauer „zu weit ab vom Geschehen“ gewesen innerhalb des Hauptsendegebietes, das die Kreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und angrenzende Randbereiche umfasste.

2002 kehrte die „Alpenwelle“ mit dem Umzug in die Hausmeisterwohnung des früheren Landratsamts am Tölzer Bahnhof (heute Sparkasse) ins Tal zurück – und damit ins Zentrum ihres Sendegebietes. Doch erst mit einem weiteren Umzug 2016 an die Demmeljochstraße leistete man sich dann die großzügigen Räumlichkeiten, auf die man für drei notwendige Sendestudios, für Verwaltung sowie Vertrieb und Verkauf inzwischen angewiesen war.

Heute hat Radio Alpenwelle in Bad Tölz 20 bis 25 Mitarbeiter

Immerhin sind bei der Alpenwelle 20 bis 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – inklusive Redakteure, Volontäre und freie Mitarbeiter im Schichtdienst sowie drei Vertriebskräfte – tätig. „Aus dem großen Topf der Rundfunkgebühren bekommt unser Privatsender aber nichts“, betont Nowitzky ausdrücklich. „Wir müssen uns ausschließlich aus Werbeeinnahmen finanzieren.“ Größter Anteilseigner der Gesellschaft ist mit 49,8 Prozent der Zeitungsverlag Oberbayern, die weiteren Anteile halten Gerald Nowitzky mit 45,2 und Ingo Bauer mit fünf Prozent.

Zufrieden ist der Geschäftsführer damit, dass man beim Anteil selbst produzierter Inhalte im Vergleich zu anderen Privatsendern „weit vorne“ liege: Zugekauft würden lediglich die stündlichen Nachrichten aus Bayern, Deutschland und der Welt, während man die zu jeder halben Stunde gesendeten lokalen Nachrichten selbst recherchiere und produziere. Punkten könne man bei den Hörern auch mit vielen beliebten Formaten wie „Mensch des Tages“ (immer montags) und dem „Gscheithaferl“, mit aktuellen Verkehrsinfos und einem Musikmix für alle Altersgruppen. Zudem investiere der Sender regelmäßig in die Qualität des Programms: mit regelmäßigen Trainings für die Mitarbeiter, die Stimmbildung und Sprecherziehung beinhaltet.

Radio Alpenwelle könnte von Tölz aus bis zu 4,4 Millionen Hörer erreichen

Wichtige Informationen über technische Reichweite, Hörerzahlen und Beliebtheit des Senders liefern die im Auftrag der Landesmedienzentrale von einer unabhängigen Marktforschungsgesellschaft durchgeführten jährlichen Funkanalysen. Dabei wird evaluiert, wie viele Hörer wann welche Inhalte hören. „Demnach haben wir zwischen 6 und 18 Uhr durchschnittlich 13.000 Hörer pro Stunde“, bilanziert Nowitzky.

Mit sieben UKW-Frequenzen und Sendern (darunter am Kalvarienberg und auf dem Herzogstand) sei man zunächst auf die zwei Landkreise und angrenzende Randbereiche beschränkt gewesen. „Doch die Einführung von Digitalradio DAB-Plus hat uns viel gebracht“, so Nowitzky: „Nun können wir 4,4 Millionen Hörer erreichen“ – noch nicht eingerechnet die Möglichkeit, Radio Alpenwelle auch übers Internet weltweit zu empfangen. Eine weitere Erfolgsgeschichte sei auch das seit zwei Jahren mit benachbarten Lokalsendern von Garmisch bis Berchtesgaden produzierte Gemeinschaftsprogramm „AlpinFM“.

Von Rainer Bannier

