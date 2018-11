Jugendamts-Chef berichtet über Drogen-Clique, Schulbegleiter und Mangel an Pflegeeltern

Bei Budgetberatung im Ausschuss

von Andreas Steppan

Mit Kosten in Höhe von geplant rund 11,6 Millionen Euro netto macht die Arbeit des Jugendamts einen dicken Batzen im Kreishaushalt 2019 aus. Einblicke, welche Schicksale sich hinter den Zahlen verbergen, erhielten die Mitglieder des Kreistags-Ausschusses für Jugend und Familie in ihrer Sitzung am Dienstag von Jugendamtsleiter Ulrich Reiner. Am Ende segnete das Gremium das Budget einstimmig ab.