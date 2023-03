Jugendarbeit in Bad Tölz: „Kinder haben viel nachzuholen“

Von: Melina Staar

Öffentliche Flächen, wie hier im Kurpark, zum Spielen nutzen: Das möchte die Stadt Bad Tölz in Zukunft noch viel mehr fördern. © Stadt Bad Tölz

Jugendförderung stellte bei einem Pressegespräch anstehende Projekte vor. Die landkreisweite Jugendwahl gehört unter anderem dazu.

Bad Tölz – „Wir wollen die Kinder und Jugendlichen nicht bespaßen, sondern für jeden etwas bieten.“ So beschrieb Bürgermeister Ingo Mehner kürzlich in einem Pressegespräch die Kinder- und Jugendarbeit in Bad Tölz.

In den Bereichen Sport und Kultur gibt es eine große Auswahl an Aktivitäten. „Wichtig ist, dass die Kinder selbst machen und nicht nur konsumieren.“ Dem pflichtete Sozialplaner Franz Späth bei: „Wir möchten die Jugend unterstützen, selber zu gestalten und dabei Sinn zu erleben.“ Dazu brauche es Leute, die selbst für eine Sache brennen und die jungen Leute mitreißen können.

Neuer Fitnessraum im Jugendcafé

Einer davon ist Solomon Solgit, der wie berichtet mit seinem Projekt „Juca Sound“ begeistert. Dabei können Jugendliche ihre musikalischen Ideen umsetzen. Weitere kulturelle Angebote des Jugendcafés sind eine Tanzwerkstatt, die offene Medienwerkstatt, in der die Jugendlichen gestalterisch mit den neuen Medien umgehen können, oder auch ein Graffiti-Workshop und eine offene Musikwerkstatt – letztere im Bürgerhaus an der General-Patton-Straße. Wie berichtet wurde heuer ein Kunstwettbewerb zum Thema „Leonhardi-Pferde“ ausgelobt.

Dazu kommen die zahlreichen sportlichen Angebote. Neu ist ein kleiner Fitnessraum, der im Jugendcafé eingerichtet wurde. Dort können Jugendliche einen „Führerschein“ zur Nutzung der Geräte erhalten. Immer freitags um 18 Uhr findet außerdem ein offenes Fitnesstraining im Jugendcafé statt. Unter dem Motto „Open House Sport“ deckt das Angebot mit Freestyle Parcours, Boxen, Funbike und Yoga sehr viele Interessen ab.

Landkreisweite Jugendwahl anlässlich der landtagswahlen im Herbst

Zu den Projekten zählen heuer auch die landkreisweite Jugendwahl anlässlich der Landtagswahlen im Herbst, sowie eine fünftägige Ferienfreizeit am Gardasee in den Pfingstferien.

Gerade während Corona habe die Jugend sehr gelitten, sagte Späth. Wichtig seien vor allem Sozialkompetenzen und das Stärken des Selbstbewusstseins. In diesem Jahr sollen die Besucher verstärkt im Jugendcáfé in den offenen Betrieb eingebunden werden, zum Beispiel beim Thekendienst. Die Snacks sollen zudem gesünder gestaltet werden.

Um für „niederschwellige“ Angebote zu sorgen, hat sich Bad Tölz unter dem Titel „Die bespielbare Stadt“ zur Aufgabe gesetzt, möglichst viele Flächen dem Spielen zu widmen. Dazu gehört das Nachrüsten von Spielplätzen in Wohngebieten, in denen ein erhöhter Bedarf festgestellt wurde. Am Girlitzer Weiher soll ein neuer Abenteuer- und Naturspielplatz entstehen. Geplant ist der zweite Tölzer Spieletag, die dritte Tölzer Radlrallye sowie Parcourstraining am Bürgerhaus und weitere Aktivitäten. Zum Thema inklusive Spielplätze soll es einen Workshop geben. Zudem sind kleinere Verbesserungen im Stadtgebiet wie etwa Balancierbalken vorgesehen. Noch in diesem Jahr, so Mehner, soll in Ellbach ein Spielplatz gebaut werden. Franz Späth hat festgestellt, dass die Parks von Familien reger besucht werden. Das ist Mehners Ziel. „Wir wollen Spielekisten aufstellen, damit der Rasen in den Parks genutzt wird.“ Man werde Möglichkeiten finden, in der Stadt Spielmöglichkeiten zu schaffen.

Spielplätze in Arbeit

Viele Wohnanlagen hätten keine oder nur veraltete Spielplätze, so der Bürgermeister. Zwar gibt es die Auflage, dass Gebäude mit mehr als drei Wohneinheiten einen Spielplatz anlegen müssten. Bei bestehenden Anlagen fehlt aber der rechtliche Hebel. „Daher müssen wir möglichst viele mitreißen, von sich aus Versäumtes nachzuholen.“

Wenn es attraktive Möglichkeiten zum Spielen gebe, ist sich Späth sicher, „sind die Kinder auch mehr draußen“. Aber natürlich, so der Bürgermeister, könne die Stadt nicht alles kompensieren. „Wir wollen lieber die Stadt allgemein bespielbar machen und große, spannende Anlagen wie am Girlitzer Weiher schaffen.“

Wie wichtig es sei, dass die Kinder und Jugendlichen wieder rauskommen, betonte Späth noch einmal. „Die Kinder haben aufgrund der Corona-Zeit sehr viel nachzuholen. Viele haben verlernt, wie man miteinander umgeht.“ Teilweise würden sie zu Hause bleiben, sich kaum mehr bewegen. „Und wenn dann plötzlich jemand anderes da ist, wissen sie nicht, wie sie einen Konflikt regeln“, sagte der Sozialplaner. Vor Corona sei das alles eingespielt gewesen. „Die Rückmeldung von den Schulen ist ähnlich“, so Späth. Umso wichtiger sei es, dass Kinder und Jugendliche solche Räume hätten – und unterstützt werden.

