Kultur verbindet: Hochbegabte Musikschüler aus Ukraine musizieren mit Tölzern im Kurhaus

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Einigen geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine wurde vor Kurzem zusammen mit ihren Müttern die Orgel in der Reichersbeurer Kirche gezeigt. © privat

Ein besonderes Benefizkonzert wird am Donnerstag, 5. Mai, im Tölzer Kurhaus stattfinden. Organisatoren sind die Max-Rill-Schule aus Reichersbeuern und die Tölzer Sing- und Musikschule in Zusammenarbeit mit der Tölzer Stadtverwaltung.

Bad Tölz/Reichersbeuern – Seit Mitte März sind 35 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Max-Rill-Schule in Reichersbeuern einquartiert. Wie berichtet, kam der Kontakt über Musiklehrerin Natalia Panina zustande, die das internationale Klavier-Festival Clavis organisiert und deshalb Kontakte zu Jugendlichen und deren Familien in der Ukraine hatte. Dank Paninas Einsatz und zahlreichen Helfern an der Schule konnten einige Kinder und Jugendliche und ihre Mütter, die in Charkiw eine Schule für hochbegabte Musiker besuchten, im Isarwinkel eine Zuflucht finden. „Für einige fanden wir sogar schon Wohnungen in der Umgebung“, berichtet Panina.

Musikschulleiter imponiert von musikalischer Reife

Ihr außergewöhnliches musikalisches Talent soll weiter gefördert werden. Panina konnte für die älteren Jugendlichen Unterricht in München organisieren, etwa bei Hochschullehrern. Fünf Schüler werden mittlerweile an der Tölzer Musikschule unterrichtet. Wie Leiter Harald Roßberger berichtet, handelt es sich um zwei Klarinettisten, einen Posaunisten, eine Hornistin und einen Blockflötisten im Alter zwischen 8 und 15 Jahren. Roßberger, selbst Klarinettist, kümmert sich um diese beiden Jungen. „Sie spielen auf einem hohen musikalischen Niveau mit ausgesprochener Reife“, sagt er. Als er ihr Vorspiel hörte, sei er „regelrecht platt gewesen“.

„Auftrittsmöglichkeit ist wichtig“

Dass die Jugendlichen weiter musizieren könnten, sei für sie momentan sehr wichtig. Ihnen eine Auftrittsmöglichkeit zu geben, sei sehr wichtig. „Es ist ein Ziel, für das sie jetzt hier üben.“ In Zusammenarbeit mit der Stadt wurde deshalb für Donnerstag, 5. Mai, um 18 Uhr im Kurhaus ein Benefizkonzert anberaumt. Auf der Bühne werden auch Jugendliche der Sing- und Musikschule stehen. „Es soll ein abwechslungsreiches, buntes Programm werden“, sagt Roßberger. Panina bemüht sich auch, dass internationale Teilnehmer von „Clavis“ auftreten können: „Musik soll verbinden.“

Die Pläne wurden vor wenigen Tagen beim Pressegespräch zur „Stadt mit der besonderen Note“ vorgestellt. Wie Bürgermeister Mehner berichtete, bekommen nicht nur die Familien der ukrainischen Musiker einen Teil der Einnahmen, sondern es wird auch zur Finanzierung des Deutschunterrichts für alle Flüchtlinge im Landkreis verwendet.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.