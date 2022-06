Jugendliche auf Dachterrasse erwischt

Von: Stefanie Wegele

Polizisten holten die Jugendlichen von der Dachterrasse. © Symbolfoto / dpa

Verbotenerweise haben sich am Samstag einige Jugendliche Zugang zur Dachterrasse des Tölzer Rathauses verschafft. Als die Polizei kam, wollte einer flüchten - scheiterte aber an einem sportlichen Polizisten.

Bad Tölz - Auf der Dachterrasse des Tölzer Rathauses haben es sich am Samstag verbotenerweise die fünf Jugendlichen bequem gemacht. Wie die Polizei mitteilt, rief gegen 18 Uhr ein Zeuge an, der von Personen auf der Dachterrasse berichtete. Eine Streife traf fünf Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren auf dem Dach an.

Sprintstarker Polizist holte Flüchtigen ein

Sie hatten Zugangssicherungen überwunden und sich Zutritt zur Dachterrasse verschafft. Im Rahmen der Personalien-Aufnahme hatte ein 15-jähriger Tölzer laut Polizei die „glücklose Idee“, sich durch Flucht einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs zu entziehen. Weiter heißt es im Bericht der Polizei: „Der junge Bursche hatte wohl nicht mit den Sprintqualitäten eines Tölzer Polizisten gerechnet, welcher ihn nach einigen hundert Metern wieder einfangen konnte“. Die Jugendlichen wurden den Eltern übergeben. Sie erwartet eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

