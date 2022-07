Umjubeltes Konzert des Jugendsinfonieorchesters der Tölzer Musikschule in der Marktstraße

Hunderte Zuschauer genossen am Donnerstagabend das Konzert des 60-köpfigen Jugendsinfonieorchesters in der Tölzer Marktstraße. © Birgit Botzenhart

Die Tölzer Marktstraße bildete die schöne Kulisse für ein ebenso beeindruckendes Konzert. Hunderte Zuhörer lauschten dem Jugendsinfonieorchester der Tölzer Musikschule.

Bad Tölz – Der Himmel honorierte alle Anstrengungen: Lange spielte das Wetter beim Konzert des Jugendsinfonieorchesters der Tölzer Musikschule am Donnerstagabend mit. Die Aussichten waren eher durchwachsen gewesen, „aber wenn Engel musizieren…“, scherzte Musikschulleiter Harald Roßberger. Lediglich auf die Zugabe mussten die vielen Zuhörer verzichten, weil starker Wind aufkam, Regentropfen fielen und die Instrumente geschützt werden mussten.

Hunderte Zuschauer genossen das Konzert des Jugendsinfonieorchesters

Mehrere hundert Zuschauer hatten zuvor am Marienbrunnen in der Marktstraße ein begeisterndes Konzert der rund 60 Musizierenden bejubelt. Sie setzten dort an, wo sie vor über zwei Jahren vom ersten Lockdown so gnadenlos gestoppt worden waren. Die Bandbreite an Musikwerken war groß: Filmmusik wie „My heart will go on“ aus „Titanic“, aber auch „Schindlers Liste“, Elgars berühmtes „Pomp and Circumstances“ oder Humorvolles wie der berühmte „Typewriter“ standen auf dem Programm. Letzteres Stück forderte zwei junge Musiker und ein Mitglied der Stadtkapelle an der Schreibmaschine. Sie standen mit dem Rücken zu Dirigent Roßberger und hielten doch präzise den Rhythmus.

Die Bläser breiteten ihr warmes, majestätisches Timbre vor allem bei „Pomp and Circumstances“ aus. Die Vielseitigkeit des Schlagwerks und den Wandel in unterschiedliche Musikstimmungen verlangte das Stück „Tom Sawyer“ ab. Nach den prachtvollen, spannenden und dann wehmütigen „Titanic“-Melodien ertönte johlender Applaus. Vor allem die Violinen waren leider nicht voll besetzt, weil rund zehn Musiker unter anderem wegen Corona ausgefallen waren.

Dem Konzert in der Marktstraße gingen zwei anstrengende Probenwochenenden voraus

Das Orchester folgte dem umsichtigen, aber doch fordernden Dirigat Roßbergers professionell. In den vorangegangenen Wochen waren die einen noch beteiligt an Auftritten der jungen Tölzer Stadtkapelle, die anderen hatten die beiden Konzertabende des Gymnasiums mitgestaltet. Zwei anstrengende Probenwochenenden für den Auftritt in der Marktstraße bewältigten sie mit großem Engagement und großer Freude.

Publikum spendete langen und lauten Applaus

Anteil daran hat die erfolgreiche Arbeit der Lehrkräfte und des Schulleiters der Tölzer Sing- und Musikschule. „Ich bin einfach begeistert und dankbar“, sagte Roßberger nach dem Konzert gerührt. Der laute, lange Applaus des Publikums, darunter nicht nur Eltern, sondern auch Stadträte, die drei Bürgermeister und der Landrat, zeigte, wie sehr sich die Proben gelohnt hatten.

Die Zuhörer hatten zum Teil an Tischen nahe dem Orchester Platz gefunden. Vor allem junge Familien lagerten auch auf großen Kissen und Liegestühlen der Tourist-Information, die meisten Zuhörer standen aber einfach rund um das Orchester herum und genossen die Darbietung.

Schauspieler Markus Eberhard führte am Donnerstag kurzweilig und stimmungsvoll durch das umfangreiche Programm. Er betonte, dass das Konzert auch dazu diene, weiterhin Kinder für die Musikschule zu gewinnen. Vor ihm stand ein alter Instrumentenkoffer, der für Spenden geöffnet war. 1500 Euro zählte Roßberger am Tag danach.

Von Birgit Botzenhart