Jungmayrplatz in Bad Tölz: Zu viel Stein, zu wenig Grün?

Die Stadt Bad Tölz hat den Jungmayrplatz im Stadtteil Gries rundum saniert. Jetzt gibt es Diskussionen darüber, ob mehr Blumen und Begrünung her müssen.

Bad Tölz – Den Finger in eine „grüne Wunde“ legte Stadtrat Matthias Winter (CSU) in der jüngsten Sitzung des Tölzer Bauausschusses. Unter „Anfragen“ wollte er von Zweitem Bürgermeister Michael Lindmair und der Verwaltung wissen, ob man denn inzwischen auf die Jungmayrplatz-Anlieger zugegangen sei bezüglich einer Begrünung des arg steinlastig wirkenden Platzes. Ein Thema, „über das viel diskutiert wurde“, sagte Lindmair, der die Sitzung leitete.

Ihm war es ein Anliegen zu erklären, dass es die Anlieger gewesen seien, die sich im Rahmen der Bürgerbeteiligung gegen Baumpflanzungen rund um den Brunnen – ähnlich wie in der Marktstraße am Winzerer – ausgesprochen hätten. Auch habe die Stadt angeboten, auf ihre Kosten Rank- und Spaliergitter zum Beispiel für ortstypische Rosen an den Hausfassaden anzubringen. Das sei ohne Erfolg geblieben.

Bürgermeister wendet sich an Anwohner am Jungmayrplatz in Bad Tölz

Bürgermeister Ingo Mehner sei nun Ende Mai nochmals mit dem Angebot schriftlich an die Anwohner herangetreten und habe sie ermutigt, „auf uns zuzugehen“. Lindmair wollte aber schon angemerkt haben, dass „uns als Stadt das im Nachgang mehr Geld kostet“, als wenn man das in der Umbauphase getan hätte. „Aber es ist gut investiertes Geld.“ Stadtbaumeister Florian Ernst ergänzte, dass man eine komplette Planung für die Rankgitter am Jungmayrplatz erstellt habe.

Lindmair vergaß nicht zu erwähnen, dass die Anwohner angekündigt hätten, eigene Blumenschalen aufzustellen. „Dafür gibt es inzwischen ansprechende Beispiele. Einige haben das wirklich schön gemacht.“

