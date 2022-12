Kabarett und „bayerische Mucke“: Das wird im Tölzer Kurhaus demnächst geboten

Von: Christiane Mühlbauer

Die Band Dis M., die das Tölzer Publikum vor Kurzem als Vorband von „Edmund“ begeisterte, ist am 21. April als Hauptakt im Kurhaus. © Bohn

Kabarett, Show und bayerischer Rock-Pop – das ist die Mischung, die Kultur-Veranstalter Christian Gutmair im neuen Jahr im Kurhaus bietet.

Bad Tölz – Auch Christian Gutmair, ein „alter Hase“ im Veranstaltungsgeschäft, ist skeptisch, wo die Reise in der schwächelnden Kulturbranche hingeht. „Das ist momentan einfach schwer abzuschätzen“, sagt er. In diesem Jahr jedenfalls musste er beim Ticket-Verkauf einen Rückgang von 40 bis 50 Prozent verkraften. „Bei den Leuten ist einfach die Stimmung im Keller“, sagt er und spricht von einer „Gemengelage“ aus Sparsamkeit und Virus-Angst. Trotzdem, Gutmair hat für Tölz einiges vorbereitet. Tickets für alle Vorstellungen sind schon erhältlich.

Dass Kabarettist Django Asül nach Weihnachten einen Jahresrückblick im Kurhaus hält, war in den vergangenen Jahren Tradition. Heuer blickt er am Donnerstag, 29. Dezember, auch auf die Jahre 2021 und 2020 zurück. Die Besucher dürfen sich auch auf Lokalbezug zu Tölz freuen: „Django Asül lässt sich hinter der Bühne immer einen Stapel Lokalzeitungen geben, die er dann durchforstet, um spontan was zu machen“, berichtet Gutmair.

Thorsten Havener kommt im Februar

Wer sich vorgenommen hat, 2023 seine Zeit besser zu managen, sei ein Besuch bei Kabarettist Markus Langer empfohlen: Sein neues Programm mit dem Titel „Zeitmillionär“ dreht sich nämlich genau um dieses Thema. Langners Credo lautet: „Die Glücklicheren sind die, die sich nicht drum scheren, was andere denken. Die, die Rollen brechen und Erwartungshaltungen verweigern, die Trends ignorieren und ihre Zeit für wirklich wichtige Dinge nutzen“, hießt es in der Pressemitteilung. Langer spielt sein Kabarett am Samstag, 21. Januar.

Gedankenleser Thorsten Havener wird am Sonntag, 5. Februar, wieder in Bad Tölz sein. „Auf ihn freue ich mich ganz besonders“, sagt Gutmair. Im Kurhaus feiert er die Vorpremiere seines neuen Programms.

Günter Grünwald nach längerer Zeit wieder in Tölz

Auch Günter Grünwald ist in Tölz kein Unbekannter: Mit „definitiv vielleicht“ ist er am Dienstag, 14. Februar, wieder in Tölz zu Gast. Das gilt auch für Christine Eixenberger, die am Mittwoch, 29. März, wieder mal in der Kurstadt zu sehen ist (Nachholtermin von Februar 2022).

Mitreißende bayerische Musik steht am Freitag, 21. April, im Mittelpunkt: Dann ist die Band Dis M. der Hauptact auf der Bühne im Kurhaus. Sie beschreiben sich selbst als „coole Drei-Mann- Gitarren-Beat-Gang mit überwiegend bayerischer Mucke“. Fans der Band „Edmund“ werden sie kennen, denn diese begleiteten die Musiker jüngst als Vorband im Kurhaus. Für einen Hauptact sei Dis M. aber jetzt „reif genug“, findet Gutmair und hat das Trio deshalb engagiert. Für diesen Auftritt bleibt das Kurhaus natürlich unbestuhlt.

Die Tickets gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von München-Ticket, zum Beispiel bei der Tölzer Tourist-Info und online auf www.muenchenticket.de

