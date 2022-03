Gemeinsamer Kampf gegen Personalnot in Tölzer Kitas

Von: Melina Staar

Gemeinsam für mehr Personal (v. li.): Christine Flüggen (Kolping), Udo Kohnen (Arbeitsagentur), Monika Schuster-Horvath, Christiane Niggl (Kolping) und Andreas Baumann (Jobcenter) stellten die neue Ausbildungsmöglichkeit vor. © arp

Dem Mangel an Personal in Kindertagesstätten möchten das Jobcenter und die Agentur für Arbeit in Zusammenarbeit mit Kolping nun begegnen. Dazu gibt es ein neues Projekt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Um die Betreuungssituation ist es nicht zum Besten bestellt“, sagte Jobcenter-Chef Andreas Baumann. „Es ist ein ewiger Kampf ums Personal.“ Man habe die Situation analysiert und versucht, sie auf die Kundengruppe umzumünzen, ergänzte Monika Schuster-Horvath (Jobcenter). Menschen ohne Berufsabschluss oder welche, die eine berufliche Alternative suchen, können nun an einem Kinderpflegekurs teilnehmen.

Kinderpfleger unterstützen die Erzieherinnen beispielsweise im Kindergarten, indem sie die so genannte pflegerische Arbeit an den Kindern übernehmen, also Windeln wechseln oder beim Essen helfen. Ab Dezember war klar, dass man in Kolping den perfekten Partner gefunden habe, das Jobcenter arbeite in anderen Bereichen schon länger mit Kolping zusammen. „Wir haben im Oberland 20 Jahre Erfahrung in dem Tätigkeitsfeld“, sagte Christiane Niggl von Kolping. „Wir sind gut aufgestellt und breit vernetzt.“ Seit Jahren sei das Kolping Bildungswerk in der Erwachsenen-Bildung tätig.

Jobcenter, Arbeitsagentur und Kolping bieten Ausbildung zu Kinderpflege an

Welche Voraussetzungen sollte man nun für den Kurs mitbringen? „Man sollte Kinder lieben und gerne mit ihnen arbeiten“, sagte Christine Flüggen von Kolping. Einfühlungsvermögen, Geduld, Kommunikationsstärke sowie Einsatzbereitschaft und Organisationsgeschick seien ebenfalls gefragt. „Gerade für die Theoriestunden muss man sich im Privaten selbst organisieren können“, so Flüggen. Mindestalter für den Start des Kurses sind 21 Jahre, ein Mittelschulabschluss sollte vorhanden sein.

Im Mai beginnt dann der Vorkurs, der auf den Hauptkurs vorbereiten soll. „Die einzelnen Teilnehmer werden individuell unterstützt, wir schauen, wer braucht wo Hilfe.“ Um den Teilnehmern bezüglich Kinderbetreuung entgegenzukommen, starten die Kurse um 8.30 Uhr und dauern bis 13.30 Uhr. „So haben die Interessierten noch Zeit, ihre Kinder in Kindergarten oder Schule zu bringen“, sagte Niggl. Abgehalten werden die Kurse bei Kolping in der Schulgasse in Bad Tölz. Die Teilnehmer sollen auch dabei unterstützt werden, ein soziales Netzwerk aufzubauen, um so für Notfälle ein Betreuungssystem an der Hinterhand zu haben. Unter anderem ist eine Kooperation mit dem Turnverein geplant.

770 Stunden Theorie und 800 Stunden Praxis werden sich auf zwei Jahre verteilen. „Für den praktischen Teil informieren wir unsere Netzwerkpartner, damit sie die Information weitergeben an die Kindertagesstätten“, sagte Schuster-Horvath. Gewünscht sei, dass die künftigen Schüler nicht nur ihr Pflichtpraktikum in den Einrichtungen absolvieren, sondern dass sie wenn möglich eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitanstellung bekommen. „Das erhöht die Motivation“, ist sich Schuster-Horvath sicher. Wichtig sei, dass Arbeitgeber freie Stellen an die Agentur für Arbeit melden.

„Müssen jetzt alle Hebel in Bewegung setzen“

Dort erhalten auch die potenziellen künftigen Kinderpfleger Beratung, wie deren Leiter Udo Kohnen sagte. „Die Begeisterung für diesen Beruf muss von innen kommen“, so Kohnen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt sei hervorragend für Arbeitssuchende und herausfordernd für Arbeitnehmer. Aber man wolle mit dem Kurs auch nicht nur Arbeitslose ansprechen. „Auch Menschen, die sich beruflich verändern möchten oder in den Beruf zurückkehren wollen.“ Die Kosten für die zweijährige Ausbildung betragen 5950 Euro, bei einem Gespräch mit der Arbeitsagentur kann geklärt werden, inwiefern die Kosten übernommen werden. Der Landkreis wachse immer weiter, der Mangel werde sich noch verschärfen, sagte Kohnen. „Deshalb müssen wir jetzt jeden Hebel in Bewegung setzen. Wir sind dankbar, dass wir diese Möglichkeit geschaffen haben.“

Informationen

Eine Info-Veranstaltung findet an diesem Donnerstag, 31. März, um 14 Uhr bei Kolping in der Schulgasse 1 in Bad Tölz statt. Alle Interessierten sind eingeladen, einfach vorbeizukommen.

