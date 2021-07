Zwischen Abstand und Bürgernähe: So planen die Bundestagskandidaten ihren Wahlkampf

Wahlkreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach

Ein Wahlkampf mit Bierzelt und viel Händeschütteln: In Corona-Zeiten wird das vor der Bundestagswahl nicht möglich sein. Von den Kandidaten im Wahlkreis ist Kreativität gefordert.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach – Die Corona-Pandemie hat viel verändert. Auch Wahlkampf sieht in Zeiten wie diesen anders aus. Abstand halten und Bürgernähe suchen – das ist nicht unbedingt einfach miteinander zu vereinbaren. Auch große Bierzeltveranstaltungen, die in Wahlkampfzeiten gerne als Forum gewählt wurden, werden heuer kaum möglich sein. Was aber planen die Direktkandidaten, die am 26. September in den Bundestag einziehen wollen, in den kommenden Wochen? Eine Umfrage bei den Bewerbern der derzeit im Parlament vertretenen Parteien.

Alexander Radwan (56) von der CSU aus Rottach-Egern:

„Der Wahlkampf wird heuer natürlich ein anderer sein“, sagt Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan. Ganz klassisch und sehr nah am Bürger sei schon deshalb nicht möglich, weil praktisch alle großen Veranstaltungen – vom Gau- bis zum Waldfest – abgesagt seien. „Ich werde natürlich trotzdem den Kontakt zu den Bürgern suchen, aber sehr, sehr vorsichtig.“ Die übliche Sommertour, die Radwan sonst zu Firmen, Vereinen, Organisationen und Einrichtungen in den beiden Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach führt, wird es nur in sehr abgespeckter Form geben. „Eventuell sind Veranstaltungen im Freien möglich. Einige Themen werden wir uns erwandern“, sagt Radwan. Neben den klassischen Kanälen setzt der Abgeordnete in diesem Wahlkampf vermehrt auf digitale Formate wie Online-Diskussionen. „Man braucht eine gute Mischung.“ Die Steuer- und Finanzpolitik wird eines von Radwans Schwerpunktthemen sein. „Wir müssen zurück zu einem soliden Haushalt – in Deutschland und Europa.“

Hannes Gräbner (53) von der SPD aus Holzkirchen:

Die SPD im Wahlkreis steckt bereits mitten im Wahlkampf. „Wir haben schon einige Veranstaltung gemacht – unter anderem den digitalen Jahresempfang“, sagt Hannes Gräbner. Er wisse aber auch, „dass sich viele darauf freuen, sich wieder persönlich zu treffen“. Daher setzt der Betriebsratsvorsitzende, der bei einem privaten Fernsehsender arbeitet, auch auf Präsenzveranstaltungen. „Eine gab es schon: Wir haben in Gmund den Umweltpreis an die Imker verliehen – natürlich coronakonform.“ Geplant ist zudem eine Veranstaltung zum Thema Zukunft der Krankenhäuser/Pflege. Im Juli ist ein Jahresempfang mit Florian von Brunn in Bad Tölz vorgesehen – auch sonst wird der neue Landesvorsitzende der SPD immer wieder zu Gast sein. Auf der Agenda hat Gräbner zudem eine Radltour im Tegernseer Tal und eine Veranstaltung mit der Menschenrechtsbeauftragten zum Lieferkettengesetz. Soziale Gerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum oder auch Gesundheit und Pflege sind die Themen, die Gräbner besetzen möchte.

Karl Bär (36) von den Grünen aus Holzkirchen:

„In den letzten Monaten habe ich eine Serie mit fachlichen Diskussionsveranstaltungen organisiert, die wir Grüner Talk nennen und die online stattgefunden haben“, berichtet Karl Bär, der beim Umweltinstitut München arbeitet. Das Themenspektrum reichte von Krankenhausfinanzierung bis hin zu „Investieren fürs Klima“. Bär versucht zudem, alle grünen Ortsgruppen im Wahlkreis zu besuchen, „um mir anzuhören, was den Engagierten in der Kommunalpolitik auf den Nägeln brennt“. Generell setzt auch er darauf, dass wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden können. „Es wird Zeit, als Kandidat dahin zu kommen, wo die Menschen sind.“ Generell plant Bär, in jeder Gemeinde im Wahlkreis zumindest einmal vor Ort zu sein. Auch unkonventionellere Aktionen sind angedacht, „wie eine Radltour entlang der Autobahn A8, die für sehr viel Geld um je eine Spur in beide Richtungen verbreitert werden soll“. Landwirtschaftspolitik, Verkehrs- und Gesundheitspolitik – hier setzt Bär seine Schwerpunkte.

Erich Utz, (62), Die Linke, aus München:

Erich Utz kommt rum im Wahlkreis – allerdings derzeit noch in erster Linie bei Veranstaltungen mit dem jetzigen Abgeordneten Andreas Wagner, in dessen Büro Utz arbeitet. Am 12. Juli ist beispielsweise Bundespolitikerin Petra Pau zu Gast. Utz selbst war zuletzt als Redner bei verschiedenen Kundgebungen zur Situation von Krankenhäusern und der Pflegekräfte dabei. Darüber hinaus plant er im Wahlkampf eine Veranstaltung zum Thema Rente. Bei einer Radtour durch den Wahlkreis möchte Utz mit Menschen ins Gespräch kommen. Da der 62-Jährige der Meinung ist, dass Politik auch Spaß machen solle und vieles mit Humor leichter geht, wird auch immer wieder ein selbstgemachtes, an Monopoly erinnerndes Spiel „Wem gehört die Stadt?“ zum Einsatz kommen. 49 Quadratmeter umfasst das Spielfeld. „In der Mitte ist der Miethai“, darum herum erfährt man, welche Straßen in der jeweiligen Stadt günstig, welche teuer sind. Wohnen ist eines von Utz Hauptthemen im Wahlkampf – aber auch Frieden und der ÖPNV beschäftigen ihn.

Béatrice Vesterling (60), FDP aus Holzkirchen:

Organisatorisch stellt sich die FDP auf einen Hybridwahlkampf ein, berichtet Béatrice Vesterling. Es wird also digitale Veranstaltungen, aber auch Präsenztermine und – wenn möglich – Infostände geben. „Vorzugsweise an den Wochenmarkttagen in Miesbach, Holzkirchen, Bad Tölz und/oder Wolfratshausen“, so die Krankenkassenbetriebswirtin. Mittels Videokonferenz gab es bereits Themenstammtische zur Situation in der Kranken- und Altenpflege sowie zum eSport. „Unter dem Motto walk & talk wird erstmalig am 31. Juli eine Familienwanderung stattfinden. Zwei weitere Termine zu diesem Format werden im August und September folgen.“ Besuch aus Berlin gibt es auch: Am 4. August kommt Bundesvorsitzender Christian Lindner an den Tegernsee. Vesterling setzt ihre Schwerpunkte im Wahlkampf bei den Themen Bildung, Gesundheit und Pflege, Stärkung des Mittelstands sowie die „Sicherung unserer Freiheit und unserer verbrieften Bürgerrechte“. Dazu setzt sie sich für Digitalisierung und Bürokratieabbau ein.

Axel Zamzow (64), AfD, aus Gröbenzell:

Momentan arbeitet AfD-Direktkandidat Axel Zamzow noch für den Bundestagsabgeordneten Hansjörg Müller, im September möchte er nun aber selbst ins Parlament einziehen. Als „Kind der DDR“ will der Vater von zwei Kindern keine weitere Diktatur mehr erleben. „Aber wir stecken mittendrin“, sagt er. An zu vielen wichtigen Stellen würden nicht Fachleute, sondern Politiker entscheiden. Seit 2013 ist der EU- und Euro-Kritiker Mitglied bei der AfD, in der er sich „gut aufgehoben“ fühlt. Er gründete 2013 – damals noch in Kreuth wohnend – den mittlerweile aufgeteilten Kreisverband „Oberbayern Süd“ mit. Aktuell ist er Mitglied im Vorstand des Kreisverbands Bad Tölz und zuständig für die Pressearbeit. Geplant sind – wenn möglich – Infostände, aber auch Veranstaltungen in Präsenz. „Online-Veranstaltungen finde ich vollkommen daneben. Die Menschen brauchen Kontakte“, sagt Zamzow. Thematisch werde man sich bei den Veranstaltungen am Wahlprogramm der AfD orientieren, erklärt er. Ihm selbst liegen die Themen Bildung, Sicherheit und Zuwanderung am Herzen.