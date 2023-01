„Kann Brot nicht kürzer und kälter backen“: Bäcker berichten von ihrem schwierigen Alltag

Von: Patrick Staar

Wie man ein Brot backt, lernt Korbinian Gerg (li.) in der Bäckerei von Michael Detter. Der 15-Jährige hat kürzlich eine Ausbildung in dem Tölzer Betrieb begonnen. © arp

Die Bäckereien kämpfen mit hohen Energiekosten, Bürokratie und Personalmangel. Hier erzählen drei Bäcker aus Tölz, Bichl und Geretsried, wie schwierig die ganze Situation für sie ist.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Steigende Energie- und Rohstoffkosten, extremer Personalmangel, überbordende Bürokratie, Probleme bei der Suche nach einem Nachfolger: Die Bäckereien kämpfen mit vielen Problemen. Die Bäckermeister Michael Detter aus Bad Tölz, Josef Eberl aus Bichl und Ludwig Schmid aus Geretsried sprachen mit dem Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan und dem Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner nun über die Herausforderungen, mit denen ihre Betriebe konfrontiert sind. Detter warnt: „Bäckereien, die zusperren, sperren nicht mehr auf. Wenn solche Handwerksbetriebe wegfallen, ist die Marktstraße nur noch Kulisse für Touristen.“

Gaspreise stiegen um 1500 Prozent

Nach Beginn des Ukrainekriegs sei der Gaspreis zeitweise um 1500 Prozent gestiegen, erinnert sich Detter. „Zum Glück haben wir einen langfristigen Vertrag mit den Stadtwerken. Solche Preissteigerungen kann man nicht mehr auf die Backwaren umlegen.“ Dies sieht auch Ludwig Schmid so. Bei steigenden Energiekosten seien Bäckereien die Hände gebunden: „Ich kann kälter und kürzer duschen. Aber ich kann das Brot nicht zehn Grad kälter und zehn Minuten kürzer backen“, sagt der Geschäftsführer des Geretsrieder Schmid-Bäck’. Er kenne etliche Kollegen, die ihre Betriebe deshalb zugesperrt haben oder zusperren werden.

Ungleiche Behandlung mit anderen Branchen

Hinzu komme, dass Bäckereien mehr für Kredite bezahlen müssen als Betriebe in anderen Branchen. Grund dafür sei eine Finanzierungsregelung, die auf eine Initiative der EU zurückgeht und vom Bundestag beschlossen wurde. „Es gibt da einen Bewertungsscore, der aussagt, wie nachhaltig gewisse Branchen sind“, erläutert Schmid. „Da schließen Bäckereien schlecht ab, weil sie einen erhöhten Energiebedarf haben und natürliche Ressourcen verbrauchen.“ Auch bei den Arbeitszeiten und bei den sogenannten Governance-Faktoren würden Bäckereien schlecht abschneiden. Der Grund: Frauen verdienen im Bäcker-Handwerk im Durchschnitt weniger als Männer. „Alle kriegen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn“, sagt Schmid. „Aber es gibt nur sehr wenige Bäckereimeisterinnen. Und Verkäuferinnen verdienen nun mal weniger als Bäckereimeister.“ Es sei politisch gewollt, dass mehr Wert auf solche Faktoren gelegt wird: „Aber für uns ist das schwierig, denn gerade, wenn die Energiepreise steigen, gibt es einen erhöhten Finanzbedarf.“

Informierten sich über die Probleme der Bäcker: Der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner (2. v. li.) und der Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan (re.) mit den Bäckermeistern Josef Eberl (li.), Ludwig Schmid (Mi.) und Michael Detter (2. v. re.). © privat

Eberl: „Die Großen werden verschont, und wir Kleine werden in die Pfanne gehauen“

Josef Eberl prangert vor allem die ungleiche Behandlung von großen und kleinen Firmen an. So werde der Strompreis für Industriebetriebe auf zehn Cent je Kilowattstunde gedeckelt, für kleine Betriebe aber auf 40 Cent: „Die Großen werden verschont, und wir Kleine werden in die Pfanne gehauen“, klagt Eberl. Es gebe viele weitere Beispiele für Ungleichbehandlung. So sei in Bäckereien eine elektronische Kassenauslesung vorgeschrieben, in Eisdielen aber nicht. Zudem gelte in einer Bäckerei mit über 80 Quadratmetern Verkaufsfläche das Mehrweg-Gebot, nicht aber an einem Döner-Stand. „Ich könnte mich nur noch aufregen“, sagt Eberl. „Die nächsten drei Regierungen müssten eigentlich nichts anderes machen als sich mit der Ungleichbehandlung zu beschäftigen.“

Detter: „Ich stehe mit meinem Namen hinter der Ware“

In eine ähnliche Richtung geht die Kritik von Michael Detter. Er stört sich vor allem am „Dokumentationswahn“: „Wir müssen alles transparent machen – vom Reiningsplan bis zur Warenkontrolle. Aber die schwarzen Schafe in der Industrie trifft man damit nicht.“ Als Inhaber eines kleinen Handwerksbetriebs kenne er jeden Landwirt, der ihn beliefert, jeden Müller und jeden Lastwagenfahrer: „In Tölz kennt man sich. Wenn ich irgendeinen Scheiß bauen würde, würde ich nicht nur wirtschaftlich was verlieren, sondern auch mein Gesicht. Ich stehe mit meinem Namen hinter der Ware – da kann ich mir so was nicht leisten.“

Personal nicht zu bekommen

Kopfzerbrechen bereitet den Betrieben auch der leer gefegte Arbeitsmarkt. So fehlen in der Bichler Bäckerei Eberl momentan zwei Bäcker, zwei Konditoren und zwei Verkäuferinnen. „Wir kriegen einfach keine Leute her“, sagt Eberl. „Dabei bekommen die Gesellen bei uns Meisterlöhne. “ Ludwig Schmid bestätigt: „Als Bäckermeister bekommt man anständigen Lohn für anständige Arbeit.“ Ohne Zuschläge könne man mit mindestens 20 Euro pro Stunde rechnen. Außerdem gibt es Freizeit- und steuerfreie Nachtzuschläge.

Ein Grund für den Personalmangel sind wohl die Arbeitszeiten, die als unattraktiv gelten – was Michael Detter allerdings nicht nachvollziehen kann. Sein Arbeitstag beginne um 2.30 Uhr, dafür habe er am Vormittag Feierabend: „Klar muss man ein Nachtmensch sein. Dafür kann ich vormittags zum Skifahren oder zu den Behörden gehen – dafür müssten andere freinehmen.“

Schmid: „Es gibt keinen schöneren Beruf“

Abgesehen davon sei Bäcker ein „wunderschöner, erfüllender Beruf“. Dies sieht auch Ludwig Schmid so: „Man stellt mit seinen eigenen Händen ein Produkt her, das die Leute satt und glücklich macht. Für mich gibt’s nichts Schöneres.“ Er habe ein „ziemlich gutes“ Abitur geschrieben und hätte fast jeden anderen Beruf ergreifen können: „Aber ich bin ganz bewusst Bäcker geworden. Und ich würde die Entscheidung wieder so treffen.“ Allen Problemen zum Trotz.

Radwan kritisiert Bundesregierung

„Man gewinnt den Eindruck, dass die Sorgen des Handwerks der Bundesregierung nicht bekannt sind“, kommentierte CSU-Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan die Ausführungen: „Wir hören ständig von Doppelt- und Dreifach-Wumms und Milliardenbeträgen, aber de facto gibt es bisher keine einzige spürbare Entlastung für das Handwerk. Das Energiekostendämpfungsprogramm sollte eigentlich energieintensive Unternehmen stützen, jeder normale Handwerksbäcker fällt allerdings raus.“

Bürgermeister Ingo Mehner fügt an: „Handwerk und Mittelstand sind unser wirtschaftliches Rückgrat. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie Bad Tölz ohne Bäcker und Metzger ausschauen würde. Die Bundespolitik hat jetzt in der Krise großen Handlungsdruck, diese Regionalität zu erhalten und die mittelständischen Strukturen dauerhaft zu sichern.“

