Kardinal Marx eröffnet Sternsingeraktion in Bad Tölz

Kardinal Marx kommt am 28. Dezember in die Stadtpfarrkirche. © IMAGO/Peter Back

Die Eröffnung der Sternsingeraktion im Erzbistum findet in diesem Jahr in Bad Tölz statt. Dazu kommt am 28. Dezember Kardinal Marx in die Kurstadt.

Mit mehreren hundert als Königinnen und Könige verkleideten Kindern und Jugendlichen feiert der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, am Mittwoch, 28. Dezember, in Bad Tölz die diözesane Eröffnung der Sternsingeraktion 2023. Um 11 Uhr beginnt der Aussendungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt.

Sternsinger ziehen in ihren festlichen Gewändern durch die Innenstadt

Im Anschluss ziehen die Sternsingergruppen, die aus dem ganzen Erzbistum kommen, mit ihren festlichen Gewändern, Kronen und Sternen durch die Tölzer Innenstadt zum Pfarrheim Franzmühle. Eine Gruppe macht auch Station am Rathaus, um dort den traditionellen Segen „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne dieses Haus“, 20 C+M+B 23) an die Türen zu schreiben.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr Indonesien

Jedes Jahr sind Kinder und Jugendliche im Erzbistum als Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs. Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar gehen sie von Haus zu Haus, singen und sammeln Spenden. 2023 steht die Aktion unter dem Leitwort „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Im Mittelpunkt steht dabei der Kindesschutz, schließlich litten Kinder weltweit unter Gewalt. „Das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien soll als Beispiel dienen, wie mit Unterstützung der Sternsingerinnen und Sternsinger Kinderschutz und -partizipation gefördert werden können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Erzdiözese.

Seit 1959 sind die Sternsinger in Deutschland unterwegs

Die Aktion Dreikönigssingen ist seit 1959 die deutschlandweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Träger sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Bei der zurückliegenden Aktion zum Jahresbeginn 2022 sammelten 534 Sternsingergruppen im Erzbistum 1,94 Millionen Euro, bundesweit waren es rund 38,6 Millionen Euro. Mit den Geldern fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Pastoral, Bildung, Gesundheit, Ernährung, soziale Integration und Rehabilitation sowie Nothilfe. (uq)

