Kardinal Marx sendet Sternsinger in Tölzer Stadtpfarrkirche aus

Gottesdienst

Von Felicitas Bogner schließen

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Unter dem Motto steht die Sternsinger-Aktion, die am Mittwoch mit einem Gottesdienst mit Kardinal Marx in der Tölzer Stadtpfarrkirche begonnen hat.

Bad Tölz – Vor Beginn des Gottesdienstes herrschte ein wenig Aufregung und Gewusel rund um die Tölzer Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt. Hier und da richteten Eltern ihre Kinder als Kaspar, Melchior und Balthasar her, zogen ihnen Umhänge über oder rückten selbst gebastelte Kronen auf den Köpfen zurecht. Um 10.45 Uhr war es dann soweit. Eine goldfarbene BMW-Limousine fuhr durch die Fußgängerzone der Marktstraße und steuerte die Kirche an. Kardinal Marx war gekommen, um die Sternsinger des Erzbistums auszusenden.

+ Zum Ende des Gottesdienstes kamen die Sternsinger in Gruppen vor zu Kardinal Marx. © mk

Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar ziehen Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln. Das Schwerpunktland in diesem Jahr ist Indonesien. Das hat eine besondere Bedeutung für Sophia Bahn (16) und ihren Bruder Andreas (11). „Die Kinder haben Cousinen und Cousins, die in Indonesien leben“, erklärte Mutter Corinna Bahn. „Da fühlt man sich den Kindern, denen es dort nicht so gut geht, noch mal verbundener“, unterstrich ihre Tochter. „Heuer ist das fünfte Jahr, in dem wir als Heilige Drei Könige unterwegs sind“, erzählte Sophia vor dem Gottesdienst. Gemeinsam mit Andreas, ihrer kleinen Schwester und Freundin Emelie Melges ziehen sie in ihrer Heimatgemeinde Sauerlach von Haus zu Haus.

Bad Tölz: Kardinal Richard Marx kommt mit goldener Limousine angefahren

Pünktlich um 11 Uhr erhoben sich dann in der Kirche alle Menschen zum Einzug des Erzbischofs samt einiger geistlicher Unterstützung – darunter Stadtpfarrer Peter Demmelmair, Dekan Thomas Neuberger, Diözesan-Jugendpfarrer Richard Greul, Diakon Oskar Ehehalt sowie der aus Indonesien stammende Pater Bernardus.

Gleich zu Beginn des Gottesdienstes sprach Kardinal Marx ein Gebet für den schwer kranken emeritierten Papst Benedikt. Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, hatte sich dessen Gesundheitszustand stark verschlechtert.

+ Die Sternsinger: (v.li.) Benedikt, Leonhard, Jonas, Anna und Simon mit Diakon Joachim Baumann. © mk

In seiner Predigt erinnerte sich Marx an seine eigene Zeit als Sternsinger. „Manchmal wünscht man sich wie in einem Science-Fiction-Film eine Zeitkapsel, um in die Vergangenheit oder Zukunft zu reisen“, philosophierte er. „Aber wir können das auch machen mit Hilfe unserer Erinnerung und unserer Fantasie.“

Kardinal Marx spricht sich für mehr Geduld bei Änderungen in der Kirche aus

Die Bedeutung der Kinder und Jugendlichen in der heutigen Zeit stellte er besonders heraus. „Ich denke oft daran, wie es euch Kindern in 50 Jahren geht“, sagte Marx. „Was wir alle machen können, das wäre, für eine bessere Welt zu beten, bei Jesus zu bleiben und mit manchen Dingen, die man ändern möchte, geduldiger zu sein.“ Dabei spielte er nicht zuletzt auf die Lage der katholischen Kirche an. „Viele fordern, dass sich jetzt sofort auch in der Kirche alles ändert. Aber was ist das denn bitte für eine Haltung?“, stellte er in den Raum – was ein unzufriedenes Raunen von manchem Gottesdienstbesucher nach sich zog.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Dann ging Marx auf die Rolle der Sternsinger ein. Die Kinder und Jugendlichen hätten nun die Aufgabe, neben der Aufschrift des Segens „20 C+M+B 23“(Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus), den Menschen eine frohe und hoffnungsvolle Botschaft zu bringen. „Da geht es um mehr als nur ums Spendensammeln“, betonte er.

Etwa 200 Sternsinger bei Gottesdienst in Tölzer Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt

„Ich danke euch, dass ihr dafür viel Freizeit opfert“, sagte Pfarrer Peter Demmelmair. Dann segnete der Kardinal gruppenweise die Sternsinger. Auch ein paar Erwachsene mischten sich unter die Gruppen, um dem Kardinal einmal näher zu kommen. Allgemein war der Gottesdienst eher locker besetzt. Viele Plätze blieben leer.



Etwa 200 Sternsinger sandte Marx aus. Dazu gehört auch Leonhard Geisberger aus Reichersbeuern. „Ich bin heuer zum achten Mal Sternsinger“, sagte er. „Meistens war ich Kaspar, aber wir wechseln uns auch ab.“ Für den Zwölfjährigen steht die Hilfe für andere Kinder im Vordergrund. „Aber es ist auch etwas Besonderes, den Kardinal heute zu erleben.“

Nach dem 75-minütigen Gottesdienst zogen die Sternsinger mit den Geistlichen sowie dem Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner und seinem Stellvertreter Michael Lindmair zum Essen und einem Musik- und Spielnachmittag ins Pfarrheim Franzmühle.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.