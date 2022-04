Katastrophenschutz im Dachboden des Tölzer Landratsamts

Begehung in der jüngsten Sitzung

Unterm Dach des Landratsamts befindet sich zurzeit eine große Baustelle. Diese durften die Kreisräte am Montag im Rahmen der Sitzung des Schul- und Bauausschusses besichtigen.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Im Landratsamt werden neue Räumlichkeiten geschaffen Wie berichtet wird der Dachboden ausgebaut, um mehr Platz für Mitarbeiter zu bekommen – und eine neue Zentrale für den Katastrophenschutz. Wie Hauptamts-Leiter René Beysel erklärte, werde es einen Schulungsraum geben für die Auszubildenden, außerdem einen zusätzlichen Besprechungsraum. In einem weiteren Raum erklärte Beysel, dass dieser für das Bauamtsarchiv genutzt werden wird. „Hier wird es auch Recherche-Arbeitsplätze geben.“ In Zukunft werden Bauanträge gescannt und digital erfasst. Zahlreiche neue Büros sind ebenfalls geplant. Um ausreichend Licht und Luft dort reinzubekommen sind zusätzliche Dachfenster geplant. Diese sollen Schutz vor Sonne und Hitze bieten. Im Treppenhaus soll es einen Aktenaufzug geben. Geplant ist auch ein Digitalisierungsraum. Eingeplant sind viele Abstellräume, sagte Planer Thomas Hanfstängl. „Ein Teil bleibt auch Speicher, weil es nicht lohnt ihn auszubauen.“ Er sei zu nahe an einer Brandwand.

41 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen

In einem weiteren Raum ist die Einsatzzentrale des Katastrophenschutzes geplant. „Da diese im Katastrophen-Fall 24/7 besetzt sein wird, planen wir hier auch zwei kleine Balkons“, so Beysel. So könnte auch einmal Luft geschnappt werden. Auch einen Aufzug wird es geben, um den Dachboden barrierefrei erreichen zu können. Neben Toiletten und einem kleinen Besprechungsraum ist auch ein Ruheraum, ein Raum für die Technik und ein Lager vorgesehen. „Seit zwei Jahren befinden wir uns mehr oder weniger ununterbrochen im Katastrophenfall“, sagte Vize-Landrat Thomas Holz, der die Sitzung leitete. Das Sachgebiet sei durchgehend erreichbar. „Deshalb müssen wir uns anders aufstellen. Das zeigt die Zeit deutlich.“

Kosten: Etwa 3,6 Millionen Euro

Der aktuelle Raum sei sehr klein, sagte Sachgebietsleiter Alexander Bauer. Daher werde der anschließende EDV-Schulungsraum ebenfalls vom Katastrophenschutz genutzt. „Der derzeitige Zustand ist nicht zeitgemäß und nicht praktikabel.“ Dass sich etwas ändern müsse, sei erkannt worden. Gerade die Flutkatastrophe im Ahrtal habe gezeigt, wie viel in einem Katastrophenfall koordiniert werden müsse. Auch Karl Murböck wollte die „Notwendigkeit und Wichtigkeit“ einer moderneren Einsatzzentrale unterstreichen. „Wir brauchen eine vernünftige Lösung, um für ein Großschadensereignis vorbereitet zu sein. Diese haben sich in letzter Zeit gemehrt. Ich begrüße es, dass es in Angriff genommen wird.“

Insgesamt werden so 41 neue Arbeitsplätze geschaffen, sagte Beysel, der darauf hinwies, dass sich die Kosten auf etwa 3,6 Millionen Euro belaufen. Die zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von über 1,8 Millionen Euro werden in das Haushaltsjahr 2023 eingestellt. Die Räte stimmten einhellig für das Vorgehen.

