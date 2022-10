„Kaufland“ in Bad Tölz: So geht‘s mit dem Umbau weiter

Von: Melina Staar

Der Umbau des „Kaufland“ an der Lenggrieser Straße wird voraussichtlich zwei Jahre dauern. © Arndt Pröhl

Seit Anfang des Jahres wird das „Kaufland“ in Bad Tölz saniert. Die Arbeiten werden noch eine ganze Weile dauern. Darauf müssen sich die Kunden einstellen.

Bad Tölz - Wie unschwer zu sehen ist, sind die Sanierungsarbeiten am „Kaufland“ in Bad Tölz weiterhin im Gange. Container sind aufgestellt, und bis vor Kurzem konnte nur durch einen Seiteneingang ins Geschäft gelangt werden. Nun wurde der eigentliche Haupteingang wieder eröffnet – in einer gänzlich neuen Optik. Neue Lichter, neue Farben geben einen helleren Eindruck.

„Einkäufe ohne Einschränkungen“ im Tölzer „Kaufland“

Die Pressestelle von „Kaufland“ hält sich allerdings mit Auskünften zu den weiteren Arbeiten eher bedeckt. Viel mehr wird eine Stellungnahme wiederholt, die bereits zu Beginn der Maßnahme im Januar ausgegeben wurde: „Unsere Filiale in Bad Tölz entspricht nicht mehr unseren Anforderungen an eine moderne Einkaufsstätte.“ Man wolle den Kunden einen angenehmen und zeitgemäßen Einkauf ermöglichen, daher sei der Umbau in Angriff genommen worden. Die Filiale habe auch weiterhin geöffnet und werde neben dem laufenden Betrieb saniert. „Unsere Kunden können ihre Einkäufe ohne Einschränkungen tätigen.“

Modernere Farben fürs „Kaufland“ in Bad Tölz

Insgesamt wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren kalkuliert, die sich in mehrere Bauabschnitte aufteilt. Wie berichtet gehört auch die Sanierung und Erweiterung des Parkplatzes zu der Maßnahme. Außerdem wird die Fassade neu gestaltet und das Dach erneuert. „Moderne Farben, kombiniert mit hellem Holz sowie ein klares Kundenleitsystem schaffen eine angenehme Einkaufsatmosphäre“, so die Pressestelle. Auch werde auf energie- und klimaschonende Technik gesetzt, wie etwa durch LED-Beleuchtung. Außerdem wiederholt „Kaufland“: „Wir werden unseren Kunden auch zukünftig attraktive Fachgeschäfte in Bad Tölz anbieten.“ Weitere Auskünfte könnten erst zu einem späteren Zeitpunkt erteilt werden, heißt es abschließend.

