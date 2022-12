Winterwandern: „Keine Experimente“ - Bergwachten warnen vor Gefahren

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Wer im Winter in den Bergen wandern möchte, sollte einige Tipps zur eigenen Sicherheit beherzigen. Das Brauneck sollten Wanderer ab Beginn der Skisaison meiden. © ArP

Winterwandern liegt seit einigen Jahren voll im Trend. Dennoch gilt es einiges zu beachten, um sicher den Berg rauf und wieder runter zu kommen. Vertreter der Bergwachten geben Tipps.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wandern ist für viele schon lange kein reiner Sommersport mehr. Winterwandern erfreut sich in den Tölzer Bergen immer größerer Beliebtheit. Dabei gibt es allerdings einige Grundregeln, die unbedingt zu beachten sind, um in der kalten Jahreszeit sicher in den Bergen unterwegs zu sein. Lina Feile von der Bergwacht Lenggries fällt auf, dass zunehmend viele Menschen sich blindlings auf die Angaben von Tourenapps verlassen. „Unabhängig davon, was da drinsteht, muss man den Wetterbericht noch mal überprüfen und während der ganzen Wanderung die Wetterentwicklung im Blick haben“, sagt sie. Überdies mache sich bemerkbar, dass sich viele mit der Zeit und der Dunkelheit verschätzen. „Im Winter wird es nun mal früher dunkel“, das hätten seltsamerweise viele nicht im Hinterkopf.

Nicht blindlings auf Tourenapps verlassen

Horst Stahl, Bereitschaftsleiter der Tölzer Bergwacht, pflichtet ihr bei. „Es ist immer das Gleiche, die Leute gehen zu spät los und kommen in die Nacht rein. Wer zu dieser Jahreszeit eine Bergwanderung plant, sollte es so auslegen, dass er allerspätestens um 16 Uhr wieder zurück am Auto ist“, rät er. In diesem Zusammenhang ist laut Manuel Guglhör, Bereitschaftsleiter der Benediktbeurer Bergwacht, zu beachten, dass viele Touren im Winter länger dauern als im Sommer. „Wer in den Bergen durch Schnee stapft, braucht wesentlich länger für dieselbe Strecke.“ Er stelle fest, dass viele eine Wanderung aus den Sommermonaten bereits kennen und davon ausgehen, dass sie im Winter die gleichen Anforderungen erwarten. „Das ist aber eine totale Fehlannahme.“

Generell sei er oft erstaunt, in welchen Bereichen der Benediktenwand im Winter Wanderer unterwegs sind. „Das Gebiet hat keine ausgeschriebenen Wanderwege im Winter. Und viele bewegen sich dann auf Hängen und in Bereichen, wo eine hohe Lawinengefahr herrscht“, sagt er. Beispielsweise der letzte Abschnitt beim Aufstieg zur Tutzinger Hütte. „Da, wo die Materialseilbahn fährt, sehen wir immer wieder Spuren von Wanderern im Schnee. Das ist aber ein absolut lawinengefährdeter Bereich“, warnt er.

Nur auf ausgeschriebenen Winterwanderwegen bleiben

„Wer da schon im Winter unbedingt hin muss, muss auf alle Fälle, wie jeder Skitourengeher, auch eine komplette Lawinenschutzausrüstung dabei haben und generell sehr ein sehr erfahrener alpiner Bergsteiger sein“, betont Guglhör. Dazu sei eine gute Tourenplanung das A und O. „Ebenso wie eine der Tour angemessene Kleidung.“ Man könne sich kaum vorstellen, wie viele mit Leggings statt warmer, schneedichter Hose in den Bergen unterwegs seien, meint der Bergretter aus Benediktbeuern. „Dass eine dünne Leggingshose nicht wasserdicht ist, wenn man bis zu den Knien im Schnee steht, sollte nicht verwunderlich sein“, meint Guglhör.

„Viele unterschätzen beim Losgehen im Tal, dass die Schneelage weiter oben komplett anders ist“, sagt auch Lina Feile. Daher empfiehlt sie, im Winter immer mit Wanderstecken unterwegs zu sein. „Und im Rucksack sollte man für den Fall der Fälle immer Grödeln und eine Stirnlampe haben.“ Bestenfalls bleibe man in den kalten Wintermonaten auf kleinen, ausgeschriebenen und viel begangenen Wanderstrecken. „Kleine Routen, wie zur Denkalm, Reiseralm oder auf den Blomberg, kann man bedenkenlos antreten“, meint sie. Vom Brauneck rät Feile im Winter ab. „Sobald Skibetrieb ist, geht es sowieso nicht mehr. Ansonsten finde ich das Brauneck für den Winter zu steil. Viele merken das dann aber erst beim Bergabgehen.“

Brauneck für diese Jahreszeit als zu steil eingeschätzt

Auch bei kleineren Wanderungen sei eine richtige Ausrüstung zu beachten: „Man sollte immer Wechselkleidung dabei haben. Beim Aufstieg schwitzt man oft, und oben ist es dann noch mal wesentlich kälter“, betont Lina Feile. Daher empfiehlt sie, sich nach dem Aufstieg trockene und wärmere Kleidung anzuziehen. „Und unbedingt eine warme Mütze aufsetzen, denn über den Kopf verliert man sehr viel Wärme.“ Ansonsten sei darauf zu achten, bergtaugliche Sportbekleidung für den Winter zu tragen. „Und keine Halbschuhe, mit denen viele im Sommer wandern gehen“, betont Stahl.

Egal, ob erfahrener Bergsteiger oder Freizeitwanderer: „Wer in eine unerwartet schneereiche Situation kommt oder früher als gedacht müde wird, sollte sofort umdrehen“, betont Stahl. „Wir können oft nicht verstehen, wie weit bergauf einige Leute noch trotz widriger Umstände weitergehen. Es wird ja nicht besser oder einfacher“, sagt er. Stahl rät bei Wintertouren grundsätzlich von Experimenten ab. „Am besten, man geht nur Wege, die man bereits kennt.“ Gut begehbare Touren sind laut Stahl im Winter bei angepasster Ausrüstung und entsprechendem Fitnesslevel die Hochalm, das Seekar, der Zwiesel, der Heiglkopf oder der Blomberg.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.