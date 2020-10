Keine Klassenfahrten und Gruppenausflüge: Herbergen im Tölzer Land stehen vor unsicherer Zukunft

Hotels haben in der Corona-Krise zu kämpfen. Noch prekärer ist die Lage in Jugendherbergen und Schullandheimen: Klassenfahrten sind in Bayern bis mindestens Januar 2021 suspendiert, und damit fällt für diese Betriebe die Hauptkundschaft weg. Auch die Herbergen im Landkreis blicken in eine ungewisse Zukunft.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Sommer war noch einmal ein Lichtblick. In der Tölzer Sportjugendherberge stiegen reichlich Familien oder Radltouristen ab. Aktuell aber sei die Belegung „sehr spärlich“, sagt die stellvertretende Leiterin Barbara Bielmeier. Und ob es in den Herbstferien besser wird, ist mehr als fraglich. Im November werde die gesamte Belegschaft wieder in Kurzarbeit sein. Ob die Jugendherberge dann schließt? „Nein, erst mal noch nicht“, sagt Bielmeier. Im Tölzer Finanzausschuss machte Kurdirektorin Brita Hohenreiter derweil unmissverständlich klar: „Die Jugendherberge wird lange brauchen, bis sie sich wieder erholt.“

Nur drei bis vier Buchungen bis Weihnachten

Während die Jugendherberge Walchensee gerade die Schotten dicht gemacht hat, ist die Jugendherberge Don Bosco in Benediktbeuern ebenfalls offen. „Aber die Frage nach der Rentabilität dürfen wir nicht stellen“, sagt Leiter Björn Koalick. Das Haus mit seinen 172 Betten ist sonst von Mai bis September ausgebucht, um diese Jahreszeit wären etwa 80 bis 120 Gäste da. Aktuell ist es laut Koalick genau eine Gruppe mit 15 Personen. „Bis Weihnachten haben noch drei bis vier Buchungen von Gruppen, insgesamt wären es 100 bis 120 Übernachtungen.“

Zudem wohnen noch 23 Teilnehmer aus der Don-Bosco-Akademie in einer separaten WG im Haus – junge Menschen, die eigentlich zu einem sozialen Auslandseinsatz aufbrechen wollen, jetzt aber abwarten, ob das überhaupt möglich sein wird.

Stornierungen schon bis Frühjahr 2021

Vor Sommer 2021 erwartet Koalick keine entscheidende Verbesserung. „Die Stornierungen für Februar und März gehen schon ein.“ Wie in den meisten Herbergen haben Stornogebühren, Kurzarbeitergeld und staatliche Hilfen fürs Erste weitergeholfen. „Das Jahr 2020 werden wir trotzdem negativ abschließen“, so Koalick. Für die Zukunft setzt er darauf, dass der Standort Benediktbeuern für den Träger, die Salesianer Don Boscos, zu wichtig ist, um die Einrichtung zu schließen.

Keinen so starken Partner im Rücken hat das „Pfadiheim“ in Geretsried, wo der Verein „Wilde Rose“ ein Selbstversorgerhaus mit 30 Betten betreibt. Dort können jetzt nur noch kleine Gruppen bis zu fünf Personen unterkommen, berichtet Herbert Swoboda. Er ist Vernetzungsreferent des Vereins, der sich um den internationalen Jugendaustausch bemüht. Es gebe ein Hygienekonzept – so ist das sonst übliche gemeinsame Kochen tabu –, und Abstandsregeln seien auf dem weitläufigen Gelände leicht einzuhalten. „Trotzdem sagt fast jede zweite Gruppe ab“, sagt Swoboda.

„Dann können wir zumachen“

Stornogebühren und 2300 Euro Staatshilfe reichen laut Swoboda auf Dauer nicht aus. Denn die Fixkosten von 1500 Euro im Monat laufen weiter – und das, obwohl keine Personalkosten anfallen, denn die Herberge beruht auf ehrenamtlicher Arbeit. Förderung durch Stadt, Landkreis oder Freistaat gebe es keine. „Wenn es so weitergeht, schaffen wir es noch bis Februar oder März“, so Swoboda. „Wenn wir bis dann keine institutionelle Unterstützung bekommen, können wir zumachen.“

Schon seit März geschlossen ist das Schullandheim in Bairawies – und das bleibt mindestens bis Ende Januar so, erklärt Geschäftsführer Franz Josef Drexler. Die sieben Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit. 90 Prozent der Gäste seien hier normalerweise Schulklassen. Was in Zukunft passiert, „wissen wir nicht“, so Drexler. Der Träger, das Schullandheimwerk Oberbayern, sei ein gemeinnütziger Verein und dürfe daher keine Rücklagen für schlechte Zeiten bilden. „Wir leben von der Hand in den Mund.“

„Mit halber Kraft unterwegs“

In Ambach betreibt die Stadt München ein Schullandheim. „Die Auslastung ist in diesem Jahr zwar niedriger, die Einrichtung wird aber weiterhin in Betrieb bleiben“, erklärt Julia Mayer, Pressesprecherin des Referats für Bildung und Sport. Nach dem Wegfall der Schulklassen blieben noch andere Nutzer, zum Beispiel Anbieter von Berufsorientierungsmaßnahmen. Wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen ohnehin geschlossen ist das zweite Schullandheim, das die Stadt München in der Gemeinde Münsing betreibt, das „Seeheim“. Diese Arbeiten sollen laut Mayer 2021 abgeschlossen sein.

In der Jugendsiedlung Hochland Königsdorf hofft Roland Herzog, einer der beiden Leiter der Einrichtung, in den anstehenden Herbstferien, zumindest „mit halber Kraft unterwegs“ zu sein. Doch angesichts der dynamischen Infektionslage und immer neuer Regelungen „müssen wir die Lage von Tag zu Tag neu bewerten“, sagt er. „Den Betrieb daran anzupassen, erfordert hohe Flexibilität – und die haben unsere Mitarbeiter zum Glück.“ Dennoch: „Die nächste Zeit wird nicht einfach werden“, meint Herzog. Dass Kurzarbeit und niedrige Belegung die Jugendsiedlung länger begleiten, das sei „relativ sicher“.