Keine Liveübertragung aus dem Kreistag: FDP Antrag abgelehnt

Von: Melina Staar

Der Kreisausschuss stimmte über einen FDP-Antrag ab. (Symbolbild) © Pröhl/A

In der jüngsten Kreistagssitzung debattierten die Räte über den FDP-Antrag, Sitzungen live online zu übertragen. Die Bedenken wegen Kosten und Persönlichkeitsrechten überwogen allerdings.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Öffentliche Sitzungen des Kreistags sollten noch transparenter werden. So forderte Edmund Häner von der Kreis-FDP im jüngsten Kreisausschuss. Sein Antrag: Sitzungen live im Internet zu übertragen, mit zunächst einer Testphase von zwölf Monaten.

Die öffentlichen Sitzungen könnten von Zuhörern bereits besucht werden. „Aber was ist mit Menschen, mit Mobilitätseinschränkungen oder jenen, die um 14 Uhr nicht einfach vor Ort sein können oder sich die Sitzungen im Nachgang ansehen wollen?“, fragte Häner. Zu letzterer Frage habe man bisher gesagt, dass eine Archivierung nicht zulässig sei. „Aber andere Kommunen können das auch“, sagte er. Natürlich müsse man das Thema Persönlichkeitsrechte ernst nehmen. „Aber jeder, der gewählt wird, muss sich klar sein, dass er in der Öffentlichkeit steht.“

Keine Live Übertragung von Sitzungen des Kreistags

Der Öffentlichkeit werde in der jetzigen Form Rechnung getragen, sagte Landratsamts-Geschäftsführer Wolfgang Krause. Tatsächlich sei rechtlich nur der Livestream machbar, nicht ein Abspeichern in einer Mediathek. „Das wäre ein deutlich größerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, wenn die Videos immer wieder abgespielt und sogar verändert werden könnten.“

Für den großen Sitzungssaal, in dem bereits einiges an Technik vorhanden sei, würden sich die Kosten auf etwa 50 000 Euro im Jahr belaufen, wenn man nur die Kreistagssitzungen übertrage. Denn es würde Personal für Regie, Kamera und dergleichen benötigt. „Die Frage ist, wie unbefangen man sich noch gibt, wenn man weiß, dass man gefilmt wird“, sagte Krause. „Ist das für ein ehrenamtliches Gremium der richtige Weg?“

Nur Antragsteller stimmt dafür

Hubert Oberhauser (FW) berichtete, dass er in seiner Gemeinde Egling während Lockdown-Zeiten eine solche Übertragung per Livestream gewagt habe. „Da hat man schon gemerkt, dass viele Gemeinderatsmitglieder unsicher waren. Das muss man berücksichtigen.“

Michael Häsch (CSU) argumentierte, dass es ohnehin schon schwierig sei, Ehrenamtliche für ein politisches Engagement zu begeistern und befürchtete, dass der Vorstoß viele abschrecken könne. „Die Idee geht in die richtige Richtung“, fand dagegen Barbara Schwendner (Grüne). Prinzipiell könne sie diese auch unterstützen, denn das sei die Zukunft. „Aber angesichts der Haushaltslage ist das im Moment nicht umsetzbar.“ Am Ende stimmte nur Häner für seinen eigenen Antrag, der somit abgelehnt wurde.

