Keine Öl- und Gasheizungen ab 2024? Baugenossenschaft nennt Habeck-Vorschlag „weltfremd"

Keine neuen Öl- und Gasheizungen ab 2024? Im Landkreis gibt es geteilte Meinungen zu dem umstrittenen Gesetzesentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. © Fabian Sommer

Ein neuer Gesetzesvorschlag von Robert Habeck (Grüne) sorgt für Aufregung. Der Bundeswirtschaftsminister will ein Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen einführen. Und das bereits ab 2024.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Heizsysteme, die ab nächstem Jahr installiert werden, müssten nach Habecks Vorschlag mindestens 65 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien gewinnen. Während es auf Bundesebene bereits Gegenwind gab, gehen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen die Meinungen zu der Idee aus dem Habeck-Ressort auseinander.

Baugenossenschaft Geretsried sieht den Vorstoß „äußerst kritisch“

Durch die Gesetzesänderung drohen Immobilien-Besitzern hohe Kosten. „Wir sehen dieses Vorhaben äußerst kritisch. Neben den wirtschaftlichen Problemen, die nicht unerheblich sind, ist vor allem die Machbarkeit das Hauptproblem“, sagt Wolfgang Selig, Vorstand der Baugenossenschaft Geretsried auf Anfrage unserer Zeitung. Seines Erachtens müsse man zwischen Öl- und Gasheizungen unterscheiden. „Ein Verbot von Ölheizungen dürfte leichter realisierbar sein als ein Verbot von Gasheizungen, da Letztere auch für beengte Verhältnisse, die beispielsweise keinen Holzpelletbunker oder kein Hackschnitzellager zulassen, geeignet sind.“

„Die Idee ist unmöglich in der vorgegebenen Zeit umzusetzen“

Am meisten stört sich Selig an der „extrem kurzen Zeitschiene“. Denn: „Weder die Heizungsindustrie noch das Bauhandwerk noch die Stromnetze noch ein großer Teil der Häuser selbst sind darauf ausgelegt.“ Der Vorschlag sei aus seiner Sicht „weltfremd“. „Und aus Sicht der Versorgungssicherheit sogar gefährlich“, unterstreicht er.

Hier stimmt ihm Ludwig Triebenbacher, Geschäftsführer bei „Byenergie“ aus Benediktbeuern, zu. „Die Idee ist unmöglich in der vorgegebenen Zeit umzusetzen“, ist er überzeugt. „Man bräuchte genügend Heizungsbauer mit genügend Kapazitäten, und es müsste auch das notwendige Material verfügbar sein“, argumentiert er. „Dazu müsste bei manchen Häusern der gesamte Boden, teils die Fußbodenheizung herausgerissen werden.“ Triebenbacher findet den Vorschlag mit Blick auf die Zeitvorgabe daher als „voreilig“ und „in der Praxis nicht umsetzbar“.

Energiewende Oberland wünscht sich, die Debatte wäre 20 Jahre früher geführt worden

Anders positioniert sich in der Debatte Andreas Scharli, Energiemanager bei der Bürgerstiftung Energiewende Oberland. Er hält das Vorhaben für überfällig. „Es wäre prima, wenn das vor 20 Jahren gekommen wäre, als alle Klimaprobleme, die wir heute haben, schon klar waren.“ Für ihn sei es ein „Unding“, dass der Freistaat bis vor drei Jahren den Einbau von Ölheizungen noch gefördert hat. „Das hatte damals das Ansinnen, dass uralte Heizungen rauskommen. Aber schon da hätte man auf erneuerbare Energien gehen müssen.“ Nun komme die Zielvorgabe 2024 freilich wie mit einer Brechstange rüber. „Man hätte früher handeln müssen und auch die CO2-Steuer deutlich erhöhen müssen.“

Mit Handwerkern sei man gut aufgestellt. „Das Problem werden die Lieferzeiten sein. Bei Wärmepumpenherstellern beträgt die Wartezeit zwölf Monate.“

Sanitär-Innung sieht die Region gut aufgestellt, wenn es um die Handwerker geht

Martin Waldmann aus Dietramszell ist der Obermeister der Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik Miesbach/Bad Tölz-Wolfratshausen. Er nehme das bisher Gesagte nicht zu ernst. „Es entscheidet ja Herr Habeck nicht alleine, und Finanzminister Christian Lindner hat sich bereits dagegen positioniert.“ Er gehe nicht davon aus, dass der Gesetzentwurf in dieser Form abgesegnet wird. „Erst recht nicht bis 2024“, ergänzt er. Sollte es doch so kommen, dann sei man im Landkreis mit Handwerkern verhältnismäßig gut aufgestellt, beruhigt Waldmann. „Wie es in anderen Regionen Deutschlands dann aussieht, die eine geringere Handwerkerdichte als wir in Oberbayern haben, das weiß ich aber nicht.“ Innerhalb der Innung sei es noch zu keinen Gesprächen über das Thema gekommen.

Für die Baugenossenschaft Lenggries ist vieles noch unklar

Maria Haubner, Vorstandssprecherin der Baugenossenschaft Lenggries, ist auch der Meinung, dass der Vorschlag vieles offen lasse. „Wenn es gefordert wird, sind wir in der Lage, alternative Heizungsanlagen einzubauen.“ Genaueres könne man zu dem Thema aber noch nicht sagen, „da sich die Bestimmungen und Vorschläge bis 2024 wieder mehrmals ändern werden“. Grundsätzlich müsse man berücksichtigen, dass nicht alle Gas- und Ölheizungen ab 2024 zu erneuern seien. „Auch ohne die Idee von Herrn Habeck setzen wir bei Heizungsinvestitionen bereits auf erneuerbare Energien“, erklärt sie. Bei Neubauten sei die Genossenschaft mit alternativen Energien bereits „auf dem neuesten Stand“, so Haubner.

Die Dämmung muss laut Energiewende Oberland in den Fokus genommen werden

Und wenn ein Bestandsgebäude eine neue Heizung braucht? „Dann muss man mit Energieberatern und Technikern die Art der Heizung sowie Kosten und Nutzen abwägen“, sagt Haubner. Das Heizsystem müsse zu den baulichen Gegebenheiten passen. „Dazu müssen wir auf Wärmedämmung und laufende Betriebskosten achten.“ In puncto Dämmung pflichtet Scharli ihr bei. „Die Dämmung muss in den Fokus genommen werden. Es macht keinen Sinn, mit der Keule nur auf Heizungen loszugehen.“

Auch wenn Triebenbacher nicht viel von der „voreiligen Idee“ hält („Das ist Wunschdenken“), denkt auch er langfristig über eine Umstellung nach. „E-Fuels, also synthetisch hergestellte Brennstoffe, wären eine Option“, meint er. „Aktuell ist das noch umständlich und teuer.“ Würde der Preis attraktiver, schließe er nicht aus, auf „E-Sprit umzustellen“.

