Keine Überweisungen mehr in der Tölzer Marktstraße: Sparkassenkunden verärgert

Die Sparkasse an der Tölzer Marktstraße ist geschlossen. Das war bekannt. Nun hat das Geldhaus aber auch noch den Briefkasten versiegelt. Das ärgert einige Kunden.

Bad Tölz – Seit ein paar Wochen hat die Geschäftsstelle der Sparkasse an der Tölzer Marktstraße geschlossen. Vorzufinden ist dort seitdem nur noch eine SB-Filiale, in der Geld abgehoben und eingezahlt werden kann und Kontoauszüge gedruckt werden können. Bislang gab es dort auch einen Briefkasten für Überweisungen. Der wurde vor Kurzem dauerhaft verschlossen. Einige Kunden sind verärgert darüber.

Eine davon ist Anita Reindl-Prochnau, früher langjährige Kreisgeschäftsführerin beim VdK. Vor allem ältere Menschen hätten den Briefkasten für ihre Überweisungsträger genutzt, die müssten nun weitere Wege in Kauf nehmen. „Es müsste doch möglich sein, dass der Briefkasten dort einmal täglich geleert wird. Das würde ich als Kundenservice betrachten. Dafür zahlt man auch höhere Gebühren“, so Reindl-Prochnau.

Laut Sparkassen-Sprecher Willi Streicher hat die Schließung des Briefkastens mehrere Gründe. Zum einen gebe es eben eine gesetzliche Vorgabe, dass der Briefkasten täglich geleert werden müsse. Außerdem gebe es in SB-Stellen immer wieder Ärger aufgrund von Vandalismus. „Das wissen wir aus den Erfahrungen von anderen Sparkassen“, sagt Streicher. Hinzu komme die Steigerung der Anzahl von Überweisungsbetrügern.

Sparkasse versteht Verärgerung der Kunden

Alle drei Gründe in Summe seien ausschlaggebend für die Schließung gewesen – das gleiche gelte für die SB-Pavillons auf der Flinthöhe und in der Karwendelsiedlung. Dass sich einige Kunden darüber ärgern, dafür hat Streicher durchaus Verständnis. „Der Standort war natürlich prägnant“, sagt er.

Mit der Filial-Neustrukturierung will die Sparkasse die Herausforderungen des Marktes angehen. Mit den Stellen im Badeteil und am Bahnhof gebe es daher zwei Standorte, die allen Service bieten. Für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, empfiehlt Streicher das Telefon-Banking, das von 8 bis 18 Uhr mit Tölzer Sparkassen-Mitarbeitern besetzt ist. Für jegliche Probleme bittet der Sprecher, einfach über einen Berater Kontakt aufzunehmen. „Dann finden wir auch eine Lösung für den Einzelfall,“ verspricht er. tas

