„Keiner weiß, warum mir das passiert ist“: Sandra Oberhof aus Bad Tölz berichtet über ihren Schlaganfall

Von: Ines Gokus

Teilen

Erlitt vor gut drei Jahren einen Schlaganfall: Die Tölzerin Sandra Oberhof (56). © Gokus

Der 10. Mai ist bundesweit der „Tag gegen den Schlaganfall“. In Deutschland erleiden jährlich rund 270 000 Menschen einen Schlaganfall. Eine von ihnen ist Sandra Oberhof aus Bad Tölz.

Bad Tölz – Obwohl etwa 80 Prozent der Betroffenen über 60 Jahre alt sind, besteht auch in jungen Jahren das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Ursache sind meist verstopfte Blutgefäße. Der Blutfluss ins Gehirn wird gestört. Die Hirnzellen erhalten nicht mehr genügend Sauerstoff und sterben ab. Neben plötzlichen Sprach- und Sehstörungen können auch kurzzeitige Lähmungserscheinungen oder ein Taubheitsgefühl einer Körperhälfte erste Anzeichen sein. Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Das weiß auch die Tölzerin Sandra Oberhof. Vor gut drei Jahren erlitt sie einen schweren Schlaganfall. Sie sagt heute: „Ohne die perfekte Vernetzung der ,Stroke Unit‘ der Tölzer Asklepios-Klinik mit Münchner Spezialisten wäre ich heute vielleicht nicht mehr am Leben.“

Zwei Ärzte kamen mit dem Helikopter

Die Neurologie der Stadtklinik wurde erst vor Kurzem von der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe erneut als regionale Schlaganfalleinheit zertifiziert. Das bedeutet, dass sie an genaue Vorgaben zur räumlichen Organisation, für die technische Ausstattung der sogenannten „Stroke Unit“ sowie die Verfügbarkeit und Vernetzung von Fachärzten gebunden sind. Im Ernstfall können sogar Spezialisten mit dem Heli von München eingeflogen werden, damit Operationen vor Ort vorgenommen werden – das spart den Patienten überlebenswichtige Zeit.

Im Fall von Sandra Oberhof waren es sogar zwei Ärzte, die mit dem Heli kamen, und zunächst versuchten, ihre Gehirnblutung zu stoppen. Ihre Halsschlagader war gerissen, ihr Leben hing am seidenen Faden. Als es nicht gelang, die Blutung zu stoppen, wurde die heute 56-Jährige ins Klinikum rechts der Isar geflogen. In einer Not-OP öffneten die Ärzte die linke Schädelseite, um den Druck zu mindern.

„Ich gehörte nicht zur Risikogruppe“

„Keiner weiß, warum mir das passiert ist“, sagt Oberhof heute. „Ich gehörte nicht zur Risikogruppe. Allerdings war ich fast so etwas wie ein Workaholic. Ich habe immer viel, aber auch gern gearbeitet.“ Der Schlaganfall riss sie völlig unvermutet aus ihrem bisherigen Leben. „Ich hatte schon am Abend zuvor schreckliche Kopfschmerzen, wollte deswegen aber nicht zum Arzt. Das war mir peinlich. Wer denkt denn auch an so was, wenn man einfach Kopfschmerzen hat?“, erzählt sie. Doch am nächsten Morgen fiel ihr die Kaffeetasse aus der Hand, sie sprach verwaschen und wirr. „Da war mir klar, dass da etwas nicht stimmt“, erinnert sich Ehemann Jürgen Oberhof. Er rief sofort den Notarzt.

Folgen bis heute spürbar

Trotz der schnellen Hilfe hatte der Schlaganfall Folgen. Ihre komplette linke Seite war betroffen. Den Arm kann sie bis heute nicht verwenden. Unglücklicherweise ist sie Linkshänderin, und muss nun lernen, mit der rechten Hand zurechtzukommen. Auch das Laufen musste sie erst wieder lernen. Nach wie vor geht es noch mühsam und nur mit Hilfe einer Beinschiene. Ihr Appell: „Der Faktor Zeit spielt wirklich eine große Rolle. Und lieber einmal umsonst in die Notaufnahme als zu spät.“ Nach zwei Wochen in der Münchner Klinik kam sie wieder zurück auf die Neurologie der Asklepios-Klinik. Erst dort habe sie richtig realisiert, was ihr widerfahren war. „Man braucht lange, um das alles zu verarbeiten.“

Lob für Tölzer Asklepios-Klinik

Da sie selbst viele Jahre als Chefarztsekretärin in der Klinik tätig war, kannte sie jede Pflegerin, jeden Pfleger und die Ärzte. Oberhof ist voll des Lobes. „Es ist alles perfekt auf Schlaganfälle ausgerichtet. Die sind super vernetzt und alle sind professionell, hilfsbereit und geduldig.“

Nach dem Krankenhaus folgte eine neurologische Reha, danach eine weitere Reha in Bad Heilbrunn, und schließlich entschied sie sich, für 15 Monate in eine Langzeit-Reha in der Tölzer „Neurokom“ zu gehen. „Ich war zwei Jahre lang nicht zu Hause“ , sagt sie. Eine schwere Zeit für die ganze Familie. Doch in der Neurokom lernte sie, sich neu zu organisieren. Durch die täglichen Therapien kam sie Stück für Stück besser zurecht. „Geduld, Geduld, Geduld – das ist das, was man ständig hört und was einem so schwer fällt“, sagt sie und lacht. „Aktuell übe ich jeden Tag schreiben.“ Ihr großes Ziel sei es, irgendwann wieder Auto fahren zu können.

„Die Prioritäten verlagern sich“

Immer an ihrer Seite: Ihr Ehemann, der ihr bei allen Hürden des Alltags hilft, die bürokratischen Dinge für sie erkämpft und auch den Haushalt übernommen hat. „Das Leben richtet sich jetzt eben nach dem Schlaganfall, die Prioritäten verlagern sich“, sagen die beiden, die heuer Silberhochzeit feiern. „Mein Mann braucht viel Geduld“ ergänzt Sandra Oberhof, „aber ohne ihn würde gar nichts funktionieren.“ Dennoch sei es für sie nach wie vor nicht leicht, zu akzeptieren, von fremder Hilfe abhängig zu sein. „Aber dem muss man sich stellen.“ Glücklich ist sie darüber, dass sie mental nicht beeinträchtigt sei und immer sprechen konnte. „Und ansonsten muss man sehr viel mit Humor nehmen.“

Vortrag in Tölzer Klinik

Schlaganfälle sind die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Daher ist es umso wichtiger, die Risikofaktoren eines solchen Hirnschlags schon im Ansatz zu bekämpfen. Welche das sind, und was erste Alarmsignale für einen drohenden Schlaganfall sind, erklären Experten der Tölzer Asklepios-Klinik an diesem Dienstag, 10. Mai, zwischen 18 und 20 Uhr in der Aula der Klinik. Außerdem geht es um vorbeugende Maßnahmen. Voranmeldung zur Veranstaltung per Mail an c.horn@asklepios.com oder per Telefon unter 0 80 41/5 07 10 05. Für Besucher gilt die 3G-Regel (kein Selbsttest). Zudem muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.