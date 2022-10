Kernthema Wohnen: SPD nominiert Kandidaten für Wahlen 2023

Von: Franziska Seliger

Die Kandidaten Benedikt Hoechner (Mitte, Landtag) und Harald Helfrich (re., Bezirkstag) mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunn (li.). © Seliger

Benedikt Hoechner und Harald Helfrich wurden bei der SPD-Aufstellungskonferenz in Kochel nominiert. Das Thema Wohnen steht im Fokus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die SPD-Kreisverbände Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen schicken Benedikt Hoechner und Harald Helfrich in die Landtags- und Bezirkstagswahlen 2023. Bei der Aufstellungskonferenz im Stimmkreis 111 Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen wählten die 32 anwesenden Delegierten der elf SPD-Ortsvereine den 56-jährigen Helfrich aus Garmisch-Partenkirchen einstimmig zu ihrem Bezirkstagskandidaten. Der 33-jährige Hoechner aus Murnau wurde mit 30 Ja-Stimmen zum Landtagskandidaten gekürt. Sie waren die einzigen Kandidaten. Die Stimmkreiskonferenz fand am gestrigen Sonntag im Hotel „Post“ in Kochel statt.

Bei seiner persönlichen Vorstellung benannte Hoechner, der als Softwareberater arbeitet und 2006 in die SPD eingetreten ist, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und eine nachhaltige, bezahlbare Verkehrspolitik als seine Kernthemen für den bevorstehenden Wahlkampf. Um die akute Wohnungsnot abzumildern, müsse der kommunale Wohnungsbau „sehr stark“ ausgeweitet werden. „Wo notwendig sollte die Landesregierung auch selbst tätig werden“, forderte Hoechner, der seit 2020 erster Vorsitzender der SPD Murnau ist. Auch das sogenannte Erbpachtmodell sei eine gute Möglichkeit, um neuen und vor allem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Benedikt Hoechners Kernthemen: bezahlbarer Wohnraum und Verkehrspolitik

Was die Verkehrspolitik betrifft, so plädierte Hoechner für den Ausbau des Bahnverkehrs und die Sanierung des vorhandenen Schienennetzes in Bayern sowie für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs im Oberland. Zusätzlich sei ein Ausbau des Radwegenetzes eine gute Möglichkeit, den Menschen eine Alternative zum eigenen Auto zu bieten. „Es ist eine wahnsinnig spannende Zeit, in der wir jetzt leben“, sagte Hoechner unter Verweis auf die vielen derzeitigen Krisen; etwa im Bereich Energie. Sie zu lösen sei die Aufgabe einer Landesregierung, die dazu auch eigene Ideen entwickeln und umsetzen müsse.

Harald Helfrich: Kultur, Bildung und Soziales im Fokus

„Kultur, Bildung und Soziales“ sind dagegen die Kernthemen des Bezirkstagskandidaten Harald Helfrich. Wie der Vater einer 15-jährigen Tochter erzählte, war er rund 25 Jahre in der Theater- und Fernsehbranche tätig. Daher kenne er die Sorgen der freischaffenden Künstler. Sein Anliegen sei es deshalb, für alle „Freischaffenden“ den „Wust“ an Bürokratie und Steuer „zu verschlanken und zu vereinfachen“. Derzeit leitet der gelernte Erzieher eine offene Ganztagsschule. Daher erlebe er täglich die ungleiche Chancenverteilung im Bildungssystem und den Lehrer- und Erziehermangel. Diese Probleme gelte es zu lösen. Außerdem gelte es, die „Basisdemokratie“ voranzutreiben, damit sich die Menschen mehr bei politischen Entscheidungen einbringen können. Darüber hinaus müsse die Politik mehr Entscheidungen transparent machen, damit sich die Wähler ernst genommen fühlen und getroffene Entscheidungen besser verstehen können, forderte Helfrich, der sich in der Vorstandschaft der SPD in Garmisch-Partenkirchen engagiert und der Partei seit rund 14 Jahren angehört.

Der SPD-Spitzenkandidat und Fraktionsvorsitzende der Partei im Bayerischen Landtag Florian von Brunn nutzte die Aufstellungskonferenz für ein erstes Warmlaufen für den bevorstehenden Wahlkampf. Der Betreuungsabgeordnete für den Landtagsstimmkreis 111 teilte in seinem Grußwort kräftig gegen CSU und Freie Wähler aus, kritisiert unter anderem das Bremsen beim Windkraft-Ausbau und betonte mit Blick auf seine Partei: „Wir können regieren.“

