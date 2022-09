Kinder früh mit gezielten Angeboten auffangen

Betreuungsmöglichkeiten

Von Felicitas Bogner schließen

Die „Brücke Oberland“ und die Jugendförderung hoffen auf Verlängerung der Nachmittagsgruppe für Fünf- bis Achtjährige.

Bad Tölz – Die erste Woche nach den Sommerferien war nicht nur der Startschuss für den Schulunterricht im Landkreis. Auch bei dem „Projekt im Lettenholz“ von der Brücke Oberland und der Tölzer Jugendförderung geht es nun wieder jeden Donnerstagnachmittag rund. Seit Anfang dieses Jahres gibt es einmal wöchentlich ein Angebot für Kinder zwischen fünf und acht Jahren. Sie können für zwei Stunden in das Jugend- und Bürgerhaus am Lettenholz kommen, werden dort von Mitarbeitern der Brücke Oberland betreut und können so auch soziale Kontakte knüpfen.

Bedarfsanalyse durchgeführt

„Eine Bedarfsanalyse hat ergeben, dass es hier kaum Angebote für Kinder in diesem Alter gibt“, erklärt Sozialplaner Franz Späth beim Pressegespräch. Dabei würden die meisten Kinder in dieser Altersgruppe in Bad Tölz in der Siedlung am Lettenholz wohnen – viele davon auch mit Migrationshintergrund. „Es ist zwar schön, wenn die Kinder draußen herumtoben, aber ein strukturiertes Angebot ist hier wichtig – auch um die Kinder frühzeitig abzufangen“, erklärt Martina Scheifele von der Brücke Oberland.

Vor Ort leiten zwei Betreuer der Organisation die Gruppe. Eine davon ist Silke Reusch. „Wir spielen oft hier im Raum oder machen Ausflüge, wie beispielsweise eine Kräuterführung“, berichtet sie. Die Eltern der Kinder, die bis zu den Sommerferien die Gruppe besucht hatten, seien angetan von dem Angebot gewesen. „Viele haben auch gemerkt, dass ihre Kinder durch den Kontakt mit anderen deutliche Fortschritte beim Deutschlernen gemacht haben“, berichtet sie.

Jugendamt finanziert einen großen Teil

Finanziert wird das Projekt zu einem großen Teil vom Jugendamt. Leiter Ulrich Reiner: „Wir sind froh, die Mittel dazu recht schell auf den Weg gebracht zu haben. Immerhin haben gerade Kinder und Jugendliche sehr unter den Einschränkungen der Pandemie gelitten. Es ist wichtig, Kindern wieder strukturierte Sozialangebote offerieren zu können.“ Für das Projekt steuere das Jugendamt 10 000 Euro pro Jahr bei. „Wir hoffen, dass es eine Möglichkeit auf Verlängerung gibt“, waren sich alle einig.

Die Tölzer Jugendförderung unterstützt das Projekt, indem sie die Räume zur Verfügung stellt. Der Kommunalen Unterstützungsfonds für Kinder, Jugendliche und Familien in Bad Tölz, für den der Zweite Bürgermeister Michael Lindmair anwesend war, hilft mit Finanzmitteln. „Wir sind genau dafür da, um Finanzierungslücken bei solchen Projekten zu füllen“, erklärte Lindmair und machte darauf aufmerksam, dass es auch die Möglichkeit gebe, projektbezogen zu spenden.

Kinder bringen auch Geschwister mit

In der ersten Jahreshälfte nutzten regelmäßig zwischen sechs und neun Kinder das Gruppenangebot. „Viele brachten auch gleich ihre Geschwister mit“, berichtete Reusch. „Die meisten kamen auch regelmäßig, denn genau dafür ist es gedacht.“ Sollte ein Kind bei dem Treffen vorbeikommen, bräuchte man für eine Teilnahme lediglich eine Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.

Nun hoffe man darauf, dass die Ausschüsse für eine weitere Unterstützung des Projekts stimmen. „Es wäre für die Gegend im Lettenholz wichtig. Hier wohnen viele der Kinder, die es von zu Hause nicht unbedingt vorgelebt bekommen, in Vereine zu gehen und so soziale Kontakte zu pflegen“, betont Späth.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.