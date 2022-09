Kinderleicht knüpfen: Tölzerin veröffentlicht erneut Markramee-Buch

Von: Elena Royer

„Man braucht nicht viel und kann trotzdem kreativ sein“, sagt Raphaela Hentrich über die Knüpf-Kunst Makramee. Mittlerweile ist es für die 33-Jährige weit mehr als ein Hobby. © arp

Raphaela Hentrich aus Bad Tölz veröffentlicht am 13. September ein neues Makramee-Buch, diesmal erklärt sie ihre Leidenschaft Kindern.

Bad Tölz – Durch Zufall entdeckte Raphaela Hentrich Makramee für sich. Inzwischen kann die 33-Jährige gar nicht mehr damit aufhören und gibt in Büchern und Workshops ihre Liebe zum Knüpfen weiter. Jetzt im September erscheint ihr zweites Buch, mit dessen Hilfe speziell Kinder ganz einfach Makramee-Projekte umsetzen können.

„2017 habe ich mit einer Freundin Armbänder geknüpft“, erzählt Raphaela Hentrich. „Kurz darauf ist mir ein schöner Wandbehang ins Auge gefallen, also habe ich mir Garn bestellt und zu knüpfen begonnen.“ Schnell war Hentrich so begeistert von der Makramee-Kunst, dass sie gar nicht mehr aufhören wollte. Sie schaute sich Youtube-Videos an, mit denen sie die verschiedenen Knoten erlernte. Damals habe es fast noch keine Videos auf Deutsch gegeben, erinnert sich die Tölzerin. Inzwischen habe sich das aber geändert.

Knüpfkünste für Tölzerin weit mehr als nur ein Hobby

Auch durch Corona hat Makramee ihrer Meinung nach einen Aufschwung erlebt. „Das kann man einfach gut von zuhause aus machen“, sagt Hentrich. „Man braucht nicht viel und kann trotzdem kreativ sein.“ Was ihr so gut an der Knüpf-Kunst gefällt? „Makramee ist einfach entspannend und meditativ“, sagt die 33-Jährige. „Wenn man einmal raus hat, wie es geht, kann man abtauchen und ewig weitermachen.“

Inzwischen ist Makramee weit mehr als ein Hobby für die vierfache Mutter. „Im Frühjahr 2018 habe ich mein Gewerbe angemeldet“, erzählt sie. In ihrem Online-Shop verkauft sie unter anderem Wandbehänge, Schlüsselanhänger oder Windlichter. Für Hochzeiten verleiht sie sogenannte „Backdrops“, also großformatige Knüpfarbeiten, die wie ein überdimensionaler Wandbehang aussehen. Man kann sie beispielsweise für Fotos oder als Deko bei der Trauung verwenden.

Das neue Buch erscheint am 13. September. © EMF

Ende 2021 veröffentlichte Raphaela Hentrich bereits das Buch „Die Kunst Makramee: Das Makramee Buch für Anfänger“, in dem die Grundlagen der Makramee-Kunst erklärt werden. In Kürze erscheint nun ihr zweites Buch. „Makramee super easy für Kids“ heißt es. Damit sollen Kinder ab sieben Jahren einfache Makramee-Projekte nachmachen können. „Es gibt verschiedene Anleitungen, zum Beispiel für einen Zauberstab, einen Haarreif mit Katzenohren, Lesezeichen oder Schlüsselanhänger“, erzählt die 33-Jährige. „Kinder können damit Spielsachen oder Verkleidung knüpfen, aber auch Deko fürs Kinderzimmer.“

Der EMF-Verlag, in dem das Buch erscheint, hat bei der 33-Jährigen angefragt, ob sie nicht Lust habe, ein solches Buch zu gestalten, da es für Kinder nicht viele dieser Art gebe. Vorkenntnisse braucht man keine. „Am Anfang braucht man höchstens etwas Geduld“, sagt Hentrich. Das Buch eigne sich übrigens auch für Erwachsene, die mit dem Makramee knüpfen beginnen wollen.

Wer sich von Raphaela Hentrichs Leidenschaft fürs Knüpfen mitreißen lassen will, für den bietet die 33-Jährige auch Workshops an. Darin zeigt sie Interessierten die wichtigsten Knoten. Weitere Infos unter makrameekunst.de oder auf Instagram bei @makrameekunst. Das Buch „Makramee super easy für Kids“ erscheint am 13. September im EMF-Verlag und kostet 13 Euro.

