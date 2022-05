Vater wirft Sohn (5) aus 1,50 Metern Höhe auf den Boden: Bewährungsstrafe

Wegen der Misshandlung seines fünf Jahre alten Sohnes stand nun ein Mann aus dem Loisachtal vor dem Amtsgericht in Wolfratshausen. Der Fall gibt einen tiefen Einblick in ein zerrüttetes Familienverhältnis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Vater auf der Anklagebank hatte an jenem Abend im Mai 2021 zu viel getrunken und Cannabis geraucht. Der Sohn saß bei ihm, während er an der Playstation spielte. Der Papa verlor – erst das Spiel und im selben Moment die Kontrolle: Er packte das Kind, hob es in die Höhe und warf es auf den Boden. Aus rund 1,50 Metern, wie die Polizei später ermittelte. Der Bub hatte Glück, er war wohl „nur“ mit einem lockeren Zahn davongekommen.

„Äußerste Brutalität aus nichtigem Anlass“

Ein Jahr nach diesem Vorfall musste sich nun der Vater (30) wegen Misshandlung Schutzbefohlener und vorsätzlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Er wurde zu einem Jahr und zehn Monaten Gefängnis verurteilt, der Vollzug wurde für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Junge verbrachte nach der Tat zweieinhalb Monate in einem Kinderheim, inzwischen lebt er wieder zu Hause. „Er liebt seinen Papa, sie lieben sich beide“, sagte die Ex-Freundin (36) des Angeklagten als Zeugin vor Gericht. „Aber nicht, wenn er trinkt.“

An jenem Abend war die Frau, die sich wegen seiner unkontrollierten Trinkerei nach sechs Monaten von dem Mann getrennt hatte, noch einmal zurückgekehrt, hatte „mit ihm reden wollen, aber er war schon wieder betrunken“. Dennoch blieb sie über Nacht. Sie habe „die beiden schreien hören“, berichtete die Frau. „Irgendwann stand der Kleine weinend vor mir, mit dicker Backe.“ Sie machte ein Foto und schickte es einem Bekannten. Dieser alarmierte die Polizei. Der Junge habe erzählt, was passiert war, berichtete eine Polizistin: „Der Papa hat zu viel Bier getrunken, dann macht er so was.“

Vater seit Vorfall keinen Alkohol mehr getrunken

Der Vater erklärte vor Gericht, die Sache tue ihm unendlich leid, und er übernehme dafür die Verantwortung. Aber er erinnere sich „überhaupt nicht mehr daran, was passiert war“. Dies wisse er nur aus den Erzählungen seines Sohnes, der im Kinderheim vernommen worden war. „Mein Sohn hat keinen Grund zu lügen“, sagte der Angeklagte. Das Kind durchlebt schwierige Familienverhältnisse. Die Mutter hatte den Jungen zur Adoption freigeben wollen und interessiert sich nach Angaben des Vaters nur sporadisch für das Kind. Dass ihm nun das Jugendamt, das die Familie begleitet, das Kind weggenommen hatte, führte bei dem Vater zu einem Umdenken. „Er hat bis heute keinen Alkohol mehr konsumiert und setzt sich intensiv mit seiner Problematik auseinander“, berichtete Verteidigerin Michaela Schmidt-Eberth.

Diverse Urinkontrollen und Abstinenznachweise seien „komplett negativ“ gewesen, bestätigte auch eine Mitarbeiterin des Amtes für Jugend und Familie vor Gericht. In dem Amt war die jahrelange Alkoholabhängigkeit des Vaters jedoch nicht bekannt gewesen. „Es gab nichts, dass vorher darauf hingewiesen hätte“, erklärte die Zeugin. „Es gab im Vater-Kind-Verhältnis keinen Grund, dass man hinsichtlich Alkohols hätte hinschauen müssen.“ Seit der Junge wieder in der Obhut des Vaters lebe, erhalte sie „nur positive Rückmeldungen von der Familienhilfe und allen Personen, die mit dem Angeklagten zu tun hatten“, berichtete die Frau vom Jugendamt.

Bewährungsauflage: Alkohol- und Drogenkonsumverbot

Auch von Seiten der Schule sei die Beurteilung des Jungen sehr gut. „Die Eingliederung bei Papa ist offenbar gelungen“, stellte Richterin Friederike Kirschstein-Freund fest. Sie folgte mit ihrem Strafmaß dem Antrag der Staatsanwältin, die eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten mit Bewährungschance gefordert hatte, und wertete wie die Anklagevertreterin die „äußerste Brutalität aus nichtigem Anlass“ strafschärfend. „Wegen eines verlorenen Videospiels – das macht es so erschreckend“, sagte die Richterin. Als Bewährungsauflage erhielt der Vater ein Alkohol- und Drogenkonsumverbot für die Dauer der Bewährung. Seine Abstinenz muss der Verurteilte durch regelmäßige Haarproben nachweisen, zudem muss er die begonnene ambulante Therapie fortführen, ebenso die enge Kooperation mit dem Jugendamt. „Ich habe keine Bedenken, dass sie ein guter Vater sein können und hoffe, dass es weiter so gut läuft“, gab die Richterin dem 30-Jährigen mit auf den Weg.

