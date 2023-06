Kino, Bücher und Konzerte umsonst: Neuer Kulturpass für 18-Jährige

Von: Elena Royer

Mittels einer App können 18-Jährige die Angebote des Kulturpasses buchen und nutzen. Kinos in Tölz beteiligen sich am Kulturpass © Jan Woitas/DPA

Seit Kurzem gibt es den Kulturpass der Bundesregierung für alle in Deutschland, die heuer 18 geworden sind oder es noch werden. Auch Anbieter im Landkreis sind dabei.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit dem Pass erhalten die jungen Leute ein Budget in Höhe von 200 Euro, das sie per App bei Museen, Kinos, Buchhandlungen, für Konzerte oder Theateraufführungen einlösen können. Die Jugendlichen sollen mit dem Kulturpass ihre Kulturszene vor Ort näher kennenlernen, heißt es auf der Seite der Bundesregierung. „Wir wollen den Weg in die Kultur öffnen und junge Menschen für die Vielfalt der Kultur in unserem Land begeistern“, wird Kulturstaatsministerin Claudia Roth dort zitiert, auf deren Initiative der Kulturpass zurückgeht.

Buchhandlung Rupprecht ist dabei

Auch im Landkreis gibt es Partner, die sich am Kulturpass beteiligen oder noch anmelden wollen. Bei der Buchhandlung Rupprecht in Bad Tölz war zwar an den ersten beiden Tagen noch niemand da, der den Kulturpass nutzen wollte, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen. Trotzdem ist Annika Fitze, die Warengruppenleiterin Kinderbücher, zuversichtlich, dass der Kulturpass gut angenommen werden wird. „In anderen Ländern, in denen es vergleichbare Angebote gibt, wurde es ja auch gut angenommen“, sagt sie. „Von dem her kann ich mir das schon vorstellen.“ Die Kulturpass-App ist an das VLB, das Verzeichnis lieferbarer Bücher, geknüpft, erklärt Fitze. „Man kann also so ziemlich alle Bücher mit dem Kulturpass bestellen. Nur ganz spezielle oder regionale Bücher nicht.“ Wer sich ein Buch ausgesucht hat, kann das in der App bei der Buchhandlung reservieren. Diese wiederum bekommt eine Mitteilung, dass das gewünschte Buch zurückgelegt werden soll. Anschließend kann es der Kunde abholen. Das Geld wird dann von seinem Guthaben in der App abgebucht.

„Schade, dass es den Kulturpass noch nicht gab, als ich 18 war“, findet Fitze. „Ich fände es toll, wenn die Aktion beibehalten würde.“

Veranstalter Christian Gutmair registriert sich gerade

Auch Christian Gutmair, Veranstalter in der Region, findet den Kulturpass „grundsätzlich sehr, sehr gut“. „Die jungen Leute sollen weg vom Bildschirm, hin zum echten Leben.“ Deswegen ist Gutmair auch gerade dabei, sich für den Pass zu registrieren. „Das ist ein recht aufwendiges Vorgehen“, kritisiert er. „Da muss man sich schon mal zwei, drei Stunden aus dem Tagesgeschäft rausnehmen. Wer in den vergangenen Jahren aber schon Erfahrung mit dem Ausfüllen von Corona-Förderanträgen gemacht hat, der sollte damit keine größeren Probleme haben“, scherzt er.

Er selbst sieht seine Veranstaltungen im Kulturpass eher als Wohlfühlsache, erklärt Gutmair. „Meine Zielgruppe ist ja eher 30 plus. Aber wenn sie möchten, können 18-Jährige natürlich genauso kommen.“ Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen, so schätzt Gutmair, werden seine Veranstaltungen dann in der App buchbar sein.

Kostenlos in die Kinos in der Region

Auch Kinofans bleiben im Tölzer Land nicht auf der Strecke. „Wir haben keinen Grund gesehen, nicht mitzumachen“, erklärt Katha Sohnius, Marketing-Verantwortliche von Kinobetriebe Wolf und zuständig für das Isar-Kinocenter und das Capitol-Theater in Bad Tölz. Beide Lichtspielhäuser beteiligen sich ebenfalls am Kulturpass. „So kommen die Jugendlichen nach Corona wieder raus“, sagt Sohnius. Sie weiß, dass unter den jungen Leuten viele sind, die gerne häufiger ins Kino gehen würden, „aber ihre Taschengeldmöglichkeiten sind begrenzt“. Deswegen können sie sich in der App einen Wertcode in Höhe von 15 oder 30 Euro runterladen und ihn im Internet oder vor Ort für Kinokarten einlösen. „Die Sitzplatzkategorie ist egal“, erklärt Sohnius. „Und wenn das Geld nicht ganz aufgebraucht wird, wird es von der App auch wieder gut geschrieben und wieder im Kulturpass verbucht.“ Auf bestimmte Filme begrenzt ist der Pass nicht. „Man kann jeden Film schauen.“

Auch das Wolfratshauser Kino und das „KinoP.“ in Penzberg machen beim Kulturpass mit. Allerdings müssen sich Filmfans bei diesen Lichtspielhäusern noch ein bisschen gedulden. Kurz vor dem Start des Kulturpasses gingen beide Häuser in den Betriebsurlaub. Ab 28. Juni hat das Wolfratshauser Kino wieder geöffnet, und am 29. Juni sperrt das „KinoP.“ seine Türen wieder auf.

Veranstalter Wolfgang Ramadan will sich noch anmelden

Zum Kulturpass-Angebot wird bald auch Veranstalter Wolfgang Ramadan dazustoßen, der seit 15 Jahren mit „BrotZeit & Spiele“ einen wichtigen Beitrag zur Kultur in der Region leistet. Ramadan hat sich bisher aus Zeitmangel noch nicht auf dem Internet-Portal des Kulturpasses registriert, möchte dies aber zeitnah tun. Mit dem Kulturpass können die 18-Jährigen dann alle Veranstaltungen von „BrotZeit &Spiele“ an allen Spielorten in diesem Jahr kostenfrei besuchen. „Es ist gut, dass es so ein Angebot für die Jungen gibt“, sagt Ramadan.

Aber auch bei älteren Besuchern sei die Zahl seit Corona drastisch eingebrochen, fügt der Kulturveranstalter hinzu. Im vergangenen Jahr habe es einen Besuchereinbruch von 80 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie gegeben, heuer seien es 50 Prozent. Es dauere vermutlich noch drei Jahre, bis man wieder das normale Besucherniveau erreicht habe.

