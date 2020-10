Kinos im Tölzer Land hoffen auf ein Happy End

Geöffnet haben die größeren Kinos im Landkreis schon seit August wieder. Doch die Besucherströme bleiben weiterhin aus. Die Verschiebung des Filmstarts für den neuen Bond-Streifen ist jetzt ein weiterer Rückschlag.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Momentan decken die Einnahmen nur die laufenden Kosten. Wir verdienen im Grunde genommen nichts.“ So wie es Geschäftsführerin Cornelia John für das Kino in Wolfratshausen beschreibt, geht es derzeit wohl den allermeisten Betreibern von Filmtheatern: Schon unter den aktuellen Corona-Auflagen ist der Betrieb unrentabel – ganz zu schweigen von den Rahmenbedingungen, die bei der Überschreitung der geltenden Infektions-Grenzwerte in Kraft treten könnten.

Jede zweite Reihe gesperrt

Erlaubt sind in Wolfratshausen maximal 25 bis 30 Besucher pro Vorstellung. Es gelten Abstandsbestimmungen, jede zweite Reihe ist gesperrt. Normalerweise fassen die Säle bis zu 90 Besucher. Außerdem gilt im Kino eine Maskenpflicht „ähnlich wie im Restaurant“, so John. Der Mund-Nase-Schutz müsse bis zum Platz getragen werden. Während der Vorstellung könne er hingegen abgesetzt werden, solange man den Platz nicht verlasse. Letzteres könnte sich noch ändern, falls die Corona-Ampel im Landkreis auf Gelb oder Rot springt. Aktuell sei festzustellen: „Die Besucher fühlen sich sicher“, wie John unterstreicht.

Verschiebung der Bond-Premiere ist ein Problem

Problematisch sei allerdings die reihenweise Verschiebung großer Filmproduktionen. Derzeit sind für die Verleiher keine großen Einnahmen zu erwarten. So müssen die Fans auf den neuen „James Bond“ bis April 2021 warten. „Wir haben wirklich gedacht, dass der Film im November startet“, sagt John. Sie habe sogar kurz vor Bekanntgabe der Verschiebung noch Plakate mit dem Startdatum 12. November erhalten.

Hoffnung auf neues Eberhofer-Streifen

Stattdessen wird ab diesem Termin der siebte Teil der Eberhofer-Filme mit dem Titel „Kaiserschmarrndrama“ auf der Leinwand zu sehen sein. Als Lichtblick bezeichnet John die Romanverfilmung und setzt große Erwartungen in die Krimi-Komödie. „Ich habe die Hoffnung, dass die breite Masse wieder zurück ins Kino kommt.“

Denselben Wunsch hegt Katha Sohnius von der Marketingabteilung des Unternehmens Kino Wolf, das in Bad Tölz das „Capitol“ am Amortplatz und das „Isar-Kinocenter“ betreibt. „Wir wollten kein falsches Signal senden“, erklärt Sohnius die Entscheidung, die Kinos – ganz wie vor Corona – jeden Tag zu öffnen. Stattdessen gehe es um die Botschaft: „Kino ist möglich, trotz Corona.“ Auch wenn sich der Betrieb derzeit grundsätzlich nicht rentiere, wie die Marketingleiterin hinzufügt.

Die monatelange Schließung habe dem Betrieb ganz schön zugesetzt. Für ein Vierteljahr waren Sohnius zufolge „die Einnahmen komplett auf Null“. Durch staatliche Hilfen und Unterstützung der Hausbanken seien die beiden Kinos aber noch glimpflich davongekommen. Trotz der geringeren Anzahl an verfügbaren Sitzen, werde die Kapazität nicht ausgeschöpft. „Die Leute sind noch sehr verhalten und vorsichtig“, so die Einschätzung von Sohnius. Die Menschen würden, so ihre Vermutung, aufgrund des Infektionsgeschehens derzeit eher auf einen Kinobesuch verzichten. Jetzt geht es laut Sohnius erst einmal darum, dieses Jahr zu überstehen – in der Hoffnung, dass 2021 wieder mehr publikumswirksame Filme gezeigt werden.

„Tenet“ im Tölzer Kino solide abgeschnitten

Der im Vorfeld oftmals als Hoffnungsträger bezeichnete Film „Tenet“ habe im Tölzer Kino solide abgeschnitten. Trotzdem sieht Sohnius Christopher Nolans Werk als „kleine Antriebskraft für das Kino“. Dunkel bleibt die Leinwand dagegen vorerst im Kino in Kochel. Seit dem 13. März hat es geschlossen. „Aufgrund der aktuellen Situation können wir momentan nicht abschätzen, wann das Kino wieder geöffnet wird“, teilt Anne Schicht, Schriftführerin des Vereins Kino in Kochel, auf Anfrage mit. Während der Schließung wurde unter anderem für eine neue Bestuhlung der Säle gesorgt. „Wir bekommen dafür dankenswerterweise einen Zuschuss vom FilmFernsehFonds Bayern“, erklärt Anne Schicht. Außerdem werde derzeit das Lüftungssystem umprogrammiert. Beide Maßnahmen dienen der Einhaltung der Coronaregeln.

Um den Besuchern auch „in Erinnerung zu bleiben“, so Schicht, hat sich der Verein etwas einfallen lassen: Kürzlich fand eine Open-Air Filmvorführung am Walchenseekraftwerk statt. Und auch für die Zukunft hat Anne Schicht Hoffnung: „Trotz Coronazeiten und Streamingdiensten glauben wir an die Zukunft des Kinos.“ (F. Selter)