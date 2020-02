Zum Tod von Kirk Douglas: Seine Verbindungen in den Tölzer Landkreis

Mit 103 Jahren ist der große amerikanische Schauspieler Kirk Douglas gestorben. Die wenigsten Bürger in Isarwinkel und Loisachtal wissen, dass es mindestens zwei Verbindungen in den Landkreis gibt.

Bad Tölz/Walchensee – Es war 1958, als der Film „The Vikings“ („Die Wikinger“) gedreht wurde und dafür mit enormen Aufwand eine Schiffsnachbau über den Kesselberg an den See gebracht wurden.

Es sei ein „denkwürdiger Einsatz“ gewesen, erinnerte sich 2008 der den Transport begleitende Polizist Hermann Danzer aus Gaißach. In den Hauptrollen des Films wirkten neben Tony Curtis eben auch Kirk Douglas mit. Für die persönliche Anwesenheit der zwei Hauptakteure gibt es keinen Beleg. Man erzählte sich aber noch viele Jahre später, dass die nach historischen Vorbildern exakt nachgebauten Drachenschiffe für die Darsteller ungeeignet waren. Die Wikinger waren nämlich deutlich kleinwüchsiger. Das führte zu Ruderproblemen auf den Schiffen. Mit der späteren Wickie-Verfilmung Bully Herbigs am Walchensee hat der „Viking“-Film wenig gemein. Der Drehbuchschreiber lässt die Wikinger um Ragnar und Einar (Kirk Douglas) raubend und mordend durch die Meere ziehen. Kein Familienfilm!

Auch der Streifen „Stadt ohne Mitleid“ ist kein Samstagabend-Wohlfühlfilm, sondern ein packendes Drama. Der Inhalt: In einer von den Amerikanern besetzten Kleinstadt wird ein Mädchen von Soldaten vergewaltigt. Der Prozess, der Dorftratsch und die Doppelmoral treiben das Mädchen schließlich in den Tod.

Wer sich jetzt irgendwie an Tölz, an die Amerikaner und die Flint-Kaserne erinnert fühlt, liegt wohl nicht ganz falsch. Obwohl: Der Autor der Filmvorlage, der frühere Redaktionsleiter des Tölzer Kurier, Gregor Dorfmeister, hat stets einen Zusammenhang mit Bad Tölz verneint.

Sein Buch „Das Urteil“ sorgte wenige Jahre nach seinem Bestseller „Die Brücke“ 1961 für Furore. Sogar ein Kritiker wie Marcel Reich-Ranicki legte eine Besprechung vor, in der das Werk halb zerrissen, halb gelobt wurde: „Denn Manfred Gregor“, so schrieb Reich-Ranicki in der „Zeit“, „beherrscht sein Handwerk nicht übel“.

Das Buch wurde noch im Erscheinungsjahr verfilmt. Und zwar mit Kirk Douglas und Christine Kaufmann in den Hauptrollen. Douglas ist wieder ein Bösewicht und verkörperte den skrupellosen Verteidiger der beiden Täter. Kaufmann war das Opfer, das in den Selbstmord getrieben wurde. Gedreht wurde in Bamberg und Forchheim. Ob Douglas je in Tölz war, ist unklar. Christine Kaufmann, gewann in dem Film an der Seite von Kirk Douglas internationale Berühmtheit und heiratete später Tony Curtis. 1986 weilte sie bei einer Geburtstagsfeier in der Tölzer Diskothek Niagara.

Gregor Dorfmeister 88-jährig starb am 4. Februar 2018, fast auf den Tag genau zwei Jahre vor Kirk Douglas. An ihn und auch an den Film „Das Urteil“ erinnert heute ein Gedenkstein vor dem Tölzer Kurier.

Von Christoph Schnitzer