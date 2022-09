Klassik-Stars kommen ins Tölzer Kurhaus

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Freuen sich auf die neue Konzertsaison: Die Veranstalter (v. li.) Christoph und Susanne Kessler, Susanne Frey-Allgaier (Tourist-Info) und Michael Lindmair (Zweiter Tölzer Bürgermeister). © arp

Durch die Konzertreihe „Quartettissimo“ kommen seit fünf Jahren international renommierte Streichquartette nach Bad Tölz. Auch in diesem Winter ist das Programm beachtlich. Zudem wird ein Wettbewerb für junge Musiker veranstaltet.

Bad Tölz – Die Veranstalter Christoph und Susanne Kessler vom gemeinnützigen Verein „Klangerlebnis“ mit Sitz in Icking stellten nun die Details vor. Den Auftakt macht am Donnerstag, 3. November, das „Belcea Quartet“ aus London. „Seit elf Jahren bemühe ich mich um einen Auftritt“, sagte Kessler bei der Programmpräsentation in der Tölzer Tourist-Info. Nun sei es endlich geglückt. Das Quartett, das zu den führenden Streichquartetten Europas zählt, wird Werke von Joseph Haydn, Claude Debussy und Ludwig van Beethoven aufführen.

Gäste aus Russland im Januar

Eine besondere Atmosphäre wird sicherlich beim Auftritt des Borodin Quartets am Sonntag, 15. Januar, im Kurhaus herrschen: Die vier Musiker kommen aus Russland und führen derzeit ihre Europatournee durch. „Die Agentur hat mir ihren Auftritt erneut bestätigt“, sagte Kessler. Das Borodin Quartet, das 1945 gegründet und dessen Ruf durch hervorragende Musiker durch die Jahrzehnte getragen wurde, pflegte seinerzeit eine enge Verbindung zum Komponisten Dmitri Schostakowitsch. In Bad Tölz spielen sie dessen Streichquartett Nr 9. sowie natürlich eine Komposition von Alexander Borodin (Streichquartett Nr. 2) und von Joseph Haydn (Streichquartett Es-Dur, betitelt als „Der Witz“).

Uraufführung im März

Das dritte Konzert wird am Sonntag, 19. März, vom „Juilliard String Quartet“ aus New York bestritten. Auch hier bemüht sich Kessler seit Jahren um einen Auftritt – und nun ist ihm noch ein weiterer Coup gelungen: Die Musiker präsentieren die deutsche Erstaufführung einer Komposition von Jörg Widmann mit dem Titel „Cavatina“. Widmann will nach Bad Tölz kommen und eventuell bei der Einführung sprechen, sagte Kessler.

„Kurhaus hat fantastische Akustik für Kammermusik“

Der engagierte Veranstalter hat ein Publikum, das aus der ganzen Region nach Bad Tölz kommt. „Das Kurhaus hat eine fantastische Akustik für Kammermusik“, sagte er. Das wüssten auch die Münchner zu schätzen. Das erste und das dritte Konzert werden wieder vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet und später gesendet. Die Karten sind ab sofort als Abo- oder Einzelkarten erhältlich. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr, um 18.30 Uhr gibt es eine Einführung. Sollte es neue Corona-Auflagen geben, ist Kessler gewappnet. „Dann werden die Konzerte in zwei Veranstaltungen geteilt.“

Stadt unterstützt die Reihe finanziell

Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair lobte Kesslers Engagement sehr. Die Stadt unterstützt die Reihe aus dem Kulturfonds. Mit seinen Veranstaltungen habe Kessler „eine Sparte eröffnet, die es vorher in Bad Tölz noch nicht gab“, sagte Lindmair mit Blick auf die internationalen Gäste. „Wir sind froh, dass es Ihren Verein gibt.“

Wettbewerb für Ensembles

Zum ersten Mal wird in Bad Tölz am Montag, 16., und Dienstag, 17. April, 2023 ein internationaler Wettbewerb für Streichquartette stattfinden. Die Kesslers haben ihn weltweit ausgeschrieben. Angesprochen sind junge Künstler bis 35 Jahre. Alle Teilnahmebedingungen stehen im Internet auf www.quartettissimo.de (rechts im Menü). Die Bewerbungsfrist endet am 30. Oktober 2022. Die Bewerbungen werden von einer Jury gesichtet, die acht Quartette für die Teilnahme auswählen wird. Vorsitzender der Jury ist Günter Pichler aus Wien, Gründer und Primarius des Alban Berg Quartetts. Am 16. April finden die Vorspiele im Kurhaus statt, öffentlich und bei freiem Eintritt für Interessierte. Abends werden die drei Finalisten bekanntgegeben, die am 17. April vormittags spielen und gekürt werden. Es winken Preisgelder von insgesamt 27 000 Euro. Der 1. Preis umfasst 10 000 Euro, persönlich gestiftet von den Kesslers. Dem Sieger wird eine Konzerttour durch Europa organisiert sowie eine Einladung zum Kammerkonzert auf Schloss Esterhazy.

Weitere Infos zum gesamten Programm im Internet auf www.quartettissimo.de

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.