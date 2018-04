Kleidercontainer und Mülltonne in Flammen: Brandstiftung?

Ein Müll- und ein Altkleidercontainer gingen in der Nacht zum Montag in Flammen aus. Die Feuerwehr vermutet Brandstiftung.

Bad Tölz - In der Nacht zum Montag musste die Tölzer Feuerwehr kurz vor Mitternacht zu einem Müllcontainerbrand an der Badstraße/Ecke Angerstraße ausrücken. Die nahezu leere Verpackungsmülltonne, die vermutlich angezündet worden war, konnte rasch abgelöscht werden. So verhinderten die freiwilligen Brandschützer auch das Übergreifen der Flammen auf die leerstehende Gaststätte dahinter.

„Noch während dieser Löscharbeiten informierte uns eine Passantin über einen Brand beim Max-Höfler-Platz“, berichtet Hermann John von der Tölzer Feuerwehr. Dort brannte ein Altkeidercontainer lichterloh. Auch hier sei von Brandstiftung als Brandursache auszugehen.

Die Tölzer Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Mann etwa eineinhalb Stunden im Einsatz.