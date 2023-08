Kleiner Brand in Tölzer Altenheim sorgt für große Aufregung

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Vor Ort stellte sich die Lage glücklicherweise weniger dramatisch dar als befürchtet. © Feuerwehr Bad Tölz

Ein Großaufgebot an Feuerwehren wurde am Montagabend im Tölzer Land alarmiert. Gemeldet wurde ein Brand in einem Altenheim. Glücklicherweise endete alles glimpflich.

Bad Tölz - Gegen 21.45 Uhr heulten am Montagabend im Isarwinkel die Sirenen: Nachdem ein Brand im Erdgeschoss des Tölzer Rupert-Mayer-Heims an der Königsdorfer Straße gemeldet worden war, alarmierte die Leitstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften. Neben der Tölzer Feuerwehr rückten die Brandschützer aus Lenggries und Wackersberg aus. Mit alarmiert waren die Kreisbrandinspektion, die Unterstützungsgruppe des örtlichen Einsatzleiters, der Fachberater des THW in Geretsried, BRK-Rettungsdienst und Polizei.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Brand in Mülleimer sorgt für Rauchentwicklung

Als die ersten Einsatzkräfte aus Bad Tölz vor Ort ankamen, stellte sich die Lage glücklicherweise als deutlich weniger dramatisch heraus als befürchtet. In einem Bewohnerzimmer hatte sich lediglich ein Plastikbeutel in einem Mülleimer entzündet und für Rauchentwicklung gesorgt.

Großteil der Einsatzkräfte kann auf der Anfahrt wieder umdrehen

Der Kleinbrand war schnell gelöscht, ein Großteil der Kräfte wurde noch auf der Anfahrt wieder abbestellt. „Nach einer kurzen Belüftung des Zimmers mit dem Akkulüfter war der Einsatz wieder beendet“, schreibt die Tölzer Feuerwehr in ihrem Bericht. Für die 23 Freiwilligen, die ausgerückt waren, ging es nach einer halben Stunde wieder zurück nach Hause.

Dass die Tölzer Feuerwehr auch ein großes Herz für Tiere hat, bewies sie bei einem Einsatz am 4. August. Entenküken wurden am Ellbach aus einer misslichen Lage befreit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.