Kleine Ausflüge in die Natur: Neues Buch über Spaziergänge im Tölzer Land

Kurze Verschnaufpause vor traumhafter Kulisse: Autorin Ursula Weber mit ihrem Hund Tashi am Kochelsee. © privat

Ursula Weber aus Bad Tölz zeigt in ihrem neuen Buch „Die schönsten Sonntagsspaziergänge für alle Jahreszeiten“, wie man die Heimat und das Tölzer Land neu entdeckt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer das Wort „Sonntagsspaziergang“ hört, erinnert sich vielleicht an die eher langweiligen Ausflüge mit der Familie. Dass dies nicht immer der Fall sein muss und man im Gegenteil viel entdecken kann, zeigt das neu erschienene Ausflugsbuch „Die schönsten Sonntagsspaziergänge für alle Jahreszeiten“ von der Tölzer Erzählerin und Rednerin Ursula Weber.

Die Idee für ihr neues Buch kam ihr bei der Recherche für ihre zwei bereits veröffentlichten Wanderführer. „Beim Abgehen der Routen habe ich immer wieder schöne, kleine Runden entdeckt, die aber viel zu kurz waren, um in ein Wanderbuch zu passen“, erklärt Weber. Aus diesem Grund hat sie sich dazu entschieden, die ein- bis zweistündigen Routen gesammelt herauszubringen. Insgesamt 20 Ausflüge ins südliche Oberbayern sowie 30 beigefügte Geschichten haben ihren Platz gefunden. „Wer keine Zeit oder Lust auf eine Halb- oder Ganztagestour hat, für den ist dieses Buch genau das Richtige.“

Entschleunigung und Entspannung in der Natur durch Spaziergänge

Weber hat den Begriff „Sonntagsspaziergang“ bewusst gewählt. Mit diesem Bild soll deutlich gemacht werden, worum es der Autorin geht: Entschleunigung und Entspannung in der Natur. „Sonntage verbinde ich mit gemütlich ausschlafen, zur Ruhe kommen und einfach Gelassenheit“, sagt Weber. Genau dieses Gefühl sollen auch die Spaziergänge vermitteln. Nicht nur an Sonntagen.

Bei der Auswahl der Touren hat die Autorin darauf geachtet, den Leser auf Wege abseits der großen Wanderströme zu führen. So geht es nicht nur entlang von Straßen oder gut besuchten Routen, sondern auch über Wald- und Feldwege, kleine Brücken und verwunschene Pfade. So auch der Rundweg von Finsterwald am Tegernsee nach Holz, mit einem Abstecher auf die Hainzenhöhe. Dort wird man mit einem wunderschönen Ausblick auf das Tegernseer Tal belohnt. Wie der Titel verspricht, sind alle Touren ganzjährig begehbar. „Aber zu bestimmten Jahreszeiten sind sie besonders reizvoll“, erklärt die Tölzerin. Im Frühjahr lade das Gaißacher Moos mit seiner Blumenvielfalt zum Verweilen ein, während im Herbst der Dietramszeller Waldweiher ein malerisches Bild abgebe. Die Runde entlang des Walchensees von Einsiedl nach Zwergern hingegen sei im Sommer für einen ruhigen Spaziergang eher ungeeignet. „Es sind relativ viele Badegäste und Radfahrer unterwegs“, so Weber. Für ein ungestörtes Naturerlebnis empfiehlt sie, diese Route in der kalten Jahreszeit zu erkunden. „Winterspaziergänge haben für mich wegen der vom Schnee überzogenen Landschaft sowieso einen besonderen Reiz“, meint die Autorin.

Angaben zur Anfahrt und der Länge der Routen

Einen Favoriten hat die Tölzerin bei ihrer großen Tourenauswahl jedoch nicht. „Alle Spaziergänge, die es bis ins Buch geschafft haben, zählen zu meinen Lieblingstouren“, sagt Weber. Sie eigneten sich perfekt, um die Natur mit allen Sinnen zu genießen. „Manch einer übersieht, in welch paradiesischen Landschaft wir eigentlich leben“, erklärt die Autorin. Ihr Buch sei eine Anregung, die eigene Heimat mit anderen Augen zu sehen und neu kennenzulernen. Neben Angaben zu der Länge und Variation der Routen ist außerdem die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln angegeben. Wie auch bei ihren bisher erschienenen Büchern, werden die Tourenbeschreibungen von kleinen Erzählungen und Gedichten „zum Schmunzeln und Innehalten“ begleitet. Diesmal allerdings ohne den sonstigen lokalen Bezug. Stattdessen finden sich neben Märchen aus verschiedenen Ländern kleine Geschichten und kurze Gedichte. (Franziska Selter)

Das Buch

„Die schönsten Sonntagsspaziergänge für alle Jahreszeiten“ von Ursula Weber ist erschienen im Volkverlag. Es hat 174 Seiten und kostet 16,90 Euro.

