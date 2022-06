Kleine Oase mit Sechserwippe: Neuer Spielplatz in Bad Tölz

„Die Bespielbare Stadt“

Das Projekt „Die Bespielbare Stadt“ gewinnt weiter an Kontur. Nun wurde auf der Grünfläche oberhalb des Jugendcafés an der Hindenburgstraße ein neuer kleiner Spielplatz geschaffen.

Bad Tölz - An dem neuen Tölzer Spielplatz lädt eine Sechserwippe fortan Kinder und Jugendliche zum Verweilen ein und soll die Fläche auch für alle Bewohner des Viertels attraktiv machen. „Wir wollen in der Stadt verteilt Zentren schaffen, die Kinder und Familien dazu animieren, sich zu bewegen, dort Zeit zu verbringen“, erklärte Bürgermeister Ingo Mehner kürzlich bei der Einweihung der Wippe. Und da wolle man sich eben nicht nur auf ein paar große Spielplätze beschränken, sondern auch viele kleine Oasen schaffen. Die neue Sechserwippe wurde von der Firma Kristallturm aus Lenggries konstruiert, gebaut und der Stadt nun kostenlos übergeben. „Im Verkauf hätte die Wippe einen Wert von knapp 6500 Euro“, erklärt Martin Kaltenbach von „Kristallturm“.

Bad Tölz: Neuer kleiner Spielplatz mit Wippe

Schon beim Bau der Parcours-Elemente an der Schule am Lettenholz habe man mit der Stadt zusammengearbeitet, sagt Kaltenbach. Und da man den Gedanken der „Bespielbaren Stadt“ sehr unterstütze und gleichzeitig sehen wollte, wie sich die neu konstruierte Wippe im Alltagsgebrauch schlägt, habe es sich angeboten, der Stadt das Spielgerät zur Verfügung zu stellen. Und erste Erfahrungen habe man in den drei Wochen, die die Wippe jetzt steht, schon machen können: „Sie wird ganz wunderbar angenommen.“ (Arndt Pröhl)

