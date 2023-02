Kleiner Baustein für Radler-Sicherheit

Von: Christoph Schnitzer

Links und rechts sind am Eingang der Nockhergasse seit wenigen Tagen Verkehrsschilder für eine Tempo-30-Zone angebracht. Das soll das Radeln sicherer machen. © cs

Am Eingang der Nockhergasse gibt es jetzt den Hinweis auf eine Tempo-30-Zone. Im Frühjahr sollen Piktogrammketten auf der Fahrbahn angebracht werden.

Bad Tölz – Eine eigene Fahrradspur in der Nockhergasse hat der Tölzer Stadtrat vor Kurzem abgelehnt, weil die Breite der Straße dies allenfalls teilweise zulassen würde (wir berichteten). In der Februar-Sitzung des Stadtrats hat Bürgermeister Ingo Mehner nun die jüngsten Maßnahmen bekannt gegeben, um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen.

Demnach wurden vor wenigen Tagen am Eingang der Nockhergasse zwei Tempo-30-Zonen-Schilder angebracht. Sie gelten auch für Säg-, Fröhlich- und Rathausgasse sowie den Maierbräugasteig. Auch wenn es nur ein erster „kleiner Baustein“ sei, so ergebe sich zusammen mit anderen Maßnahmen eine spürbare Verbesserung, sagte Mehner. Gedacht ist zum Beispiel an sogenannte Piktogrammketten, also auf der Fahrbahndecke aufgebrachte Fahrradsymbole. Die sollen im Frühjahr kommen.

Wirksamkeit wird nach einiger Zeit diskutiert

Die Wirksamkeit soll nach einem Jahr in der Verkehrskommission diskutiert werden. Weitere Maßnahmen sollen dann folgen, wenn die geplanten Kreisverkehre an Hindenburgstraße und an der Isarbrücke umgesetzt sind.

Abgelehnt hat das Landratsamt das neue Verkehrszeichen 277.1 „Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen“, das René Mühlberger (CSU) kürzlich vorgeschlagen hatte. Grund für das Nein: In der Nockhergasse bestehe durch den vorgeschriebenen 1,50-Meter-Abstand zu Radlern bereits ein faktisches Überholverbot. Die Ablehnung konnte Mehner nicht ganz nachvollziehen. „Da kann man anderer Meinung sein.“ Eine von den Grünen gewünschte Diskussion lehnte der Bürgermeister ab. Das sei bei Bekanntgaben nicht üblich. „Sonst würden alle wieder was sagen wollen.“

