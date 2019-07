Kleiner Fahrfehler mit Folgen auf der Sachsenkamer Straße

Eine Tölzerin hat am Freitagabend auf der Sachsenkamer Straße in Bad Tölz einen Unfall verursacht.

Bad Tölz - Rund 4000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Frau (67) – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag um 22.05 Uhr in Bad Tölz ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war eine Toyota-Fahrerin (58) aus Bad Tölz auf der Sachsenkamer Straße in Richtung Bundesstraße 472 unterwegs, als sie verkehrsbedingt an einer Ampel halten musste. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr sie auf den vor ihr stehenden Seat eines 68-Jährigen aus Bremerhaven auf. Der Fahrer blieb unverletzt, dessen 67-jährige Beifahrerin klagte über Nackenschmerzen. Das BRK brachte die Frau ins Tölzer Krankenhaus. (sis)

