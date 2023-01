Kliniken in Tölz und Wolfratshausen durch Atemweg-Infektionen belastet

Bilanz

Von Andreas Steppan schließen

Corona ist etwas in den Hintergrund getreten – dafür merkt man allerorten, dass die Zahl der Infektionen mit Influenza und dem RS-Virus anstieg. Auch die beiden Kliniken im Landkreis spüren aktuell die Belastung durch Atemwegserkrankungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen - „In den letzten Tagen ist insgesamt ein Anstieg der Infektionserkrankungen festzustellen“, erklärt Klinikkoordinator Marius Aach für die Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz. und ergänzt: „Mit dem Anstieg der Anzahl an Patienten mit Infektionserkrankungen steigt auch die Belastung in allen unseren Klinikbereichen an.“ Analog zur Entwicklung in der Gesamtbevölkerung gäbe es auch unter dem Klinikpersonal zurzeit „zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle“.

In der Kreisklinik überwiegen immer noch Covid-19-Erkrankungen

Die Kreisklinik Wolfratshausen hat unterdessen nach Angaben von Personal- und Verwaltungsleiter Thomas Reichart im Moment beim Klinikpersonal keinen überdurchschnittlichen Krankheitsausfall zu beklagen. Die Zahl der Patienten, die mit einer Corona-, Influenza oder RSV-Infektion in der Klinik am Moosbauerweg behandelt würden, liege täglich im Durchschnitt bei etwa zehn. Unter den genannten Erkrankungen überwiegen laut Reichart noch immer die Covid-19-Erkrankungen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Corona-Patienten werden „überwiegend auf der Normalstation versorgt“

Er stellt daher fest: „Auch wenn in der Öffentlichkeit Corona zunehmend in den Hintergrund rückt, sind unsere Pflegekräfte und Ärzte täglich damit konfrontiert.“ Die Kreisklinik habe auch im Jahr 2022 durchgehend Covid-Patienten versorgt. Festzustellen sei, dass „der Krankheitsverlauf deutlich milder verläuft“. Somit würden die Corona-Patienten „überwiegend auf der Normalstation versorgt. „Dennoch ist der Aufwand bei der Versorgung von isolierten Patienten nach wie vor groß und wird es auch weiterhin bleiben“, betont Reichart.

Maskenpflicht ist aus Sicht der Kliniken nach wie vor notwendig

Wie überregional berichtet, sprach Virologe Christian Drosten vor wenigen Tagen davon, dass die Pandemie vorbei sei. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) forderte daraufhin ein Ende auch der letzten Corona-Vorschriften, zu denen die Test- und Maskenpflicht für Klinikbesucher zählt. Nach der Position der Kreisklinik dazu gefragt, erklärt Verwaltungsleiter Reichart: „Eine verantwortungsvolle Selbsttestung und Maskenpflicht ist aus unserer Sicht nach wie vor in den Kliniken geboten.“

Statistik weist zwei weitere Corona-Todesfälle für den Landkreis aus

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen lag am Freitag laut Robert-Koch-Institut bei 71,9 und damit im bundesweiten Vergleich mit im unteren Bereich. Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis seit Beginn der Pandemie liegt bei 197. Damit sind seit Mitte November, als das Landratsamt zuletzt aktuelle Corona-Zahlen auf seiner Homepage veröffentlichte, zwei Todesfälle hinzugekommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.