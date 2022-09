Tölzer Knabenchor zieht mit den Probenstudios nach Unterföhring

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Unter dem neuen Leiter Michael Hofstetter (li.) präsentierten sich die Knaben- und die Männerstimmen beim Knabenchorfestival im Mai erstmals in ihrer Heimatstadt. © Pröhl

Der Tölzer Knabenchor zieht um: In Kürze proben die Buben im ZDF-Gebäude in Unterföhring bei München. In den kommenden Monaten stehen zahlreiche Auftritte in ganz Deutschland auf dem Programm. Zudem werden wieder neue Kinder gesucht.

Bad Tölz/München – Schon vor vielen Jahren hatte der Tölzer Knabenchor seine Probenstudios und die Verwaltung nach München verlegt, in den vergangenen rund zehn Jahren passenderweise an die Tölzer Straße in Obersendling. Doch dieses Quartier wird nun verlassen: Der Chor zieht Mitte Oktober nach Unterföhring, und zwar in leer stehende Räume über der Kantine des ZDF.

Man habe schon längere Zeit neue Räume gesucht, sagt Knabenchor-Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden. Dass man sie nun beim ZDF gefunden habe, sei „eine glückliche Fügung“ gewesen. Das Problem an der Tölzer Straße sei, dass die Stimmbildungszimmer direkt nebeneinander lägen, und zudem durch einen Kabelschacht die Musik übertragen werde.

500 Quadratmeter mehr Platz

Statt bislang 800 Quadratmetern hat der Chor nun in Unterföhring ein Domizil mit 1300 Quadratmetern. „Wir haben einen Probenraum mehr“, freut sich Schmidt-Gaden. Und die Räume seien so aufgeteilt, dass die Stimmbildungszimmer nicht direkt nebeneinander lägen. Zudem gebe es Räume für die Verwaltung, eine Kleiderkammer, ein Notenarchiv und einen Umkleideraum für die Kinder sowie einen extra Hausaufgabenraum. „Wir sehen, dass es für die Kinder eine wichtige Option ist, gleich nach der Schule zu uns zu kommen“, sagt die Geschäftsführerin. Für die Eltern gebe es einen eigenen Wartebereich, auch in der Kantine.

Der Knabenchor umfasst mit allen Buben und der Verwaltung derzeit knapp 200 Personen. „Natürlich ist der Umzug für einige Eltern aus dem südlichen Bereich schwierig, das verstehen wir schon. Deshalb werden wir eine gewisse Zeit noch Einzelunterricht für einige Kinder hier anbieten“, sagt Schmidt-Gaden. „Wir versuchen, für die Eltern die bestmögliche Lösung zu finden.“

Nächstes Konzert in Bad Tölz am 12. Oktober mit Gästen aus London

Der Umzug soll am 14. Oktober stattfinden. Zwei Tage vorher, am Mittwoch, 12. Oktober, gastiert der Chor wieder in Bad Tölz, nämlich zusammen mit dem Trinity Boys Choir aus London. Es ist noch ein Konzert, das im Rahmen des „Knabenchorfestivals“ zu sehen ist, aber aus Pandemie-Gründen extra veranstaltet wird. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

Nachwuchs gesucht: Eltern können Kinder anmelden

Derzeit werden vier Chöre unterrichtet. Konzertchor eins besteht aus 70 Knaben. Für den kleinsten Chor fünf wird gerade wieder Nachwuchs gesucht. Interessierte Eltern können sich melden, außerdem besuchen die Mitarbeiter in Kürze wieder Schulen. „Wir hoffen, dass es keinen Lockdown gibt, damit wir unsere angekündigten Besuche durchführen können“, sagt Barbara Schmidt-Gaden. Der Terminkalender der Sänger ist gut gefüllt. Von Herbst bis Weihnachten ist traditionell Hoch-Zeit für den Chor. Die Knaben sind unter anderem beim Bach-Festival in Lausanne, stehen bundesweit in Opernhäusern bei Aufführungen der „Zauberflöte“ auf der Bühne, und zudem stehen natürlich zahlreiche Auftritte mit Weihnachtsmusik auf dem Programm. In Bad Tölz sind die Knaben außer am 12. Oktober in der Kirche noch zur Eröffnung des Christkindlmarkts zu hören (26. November), mit der Weihnachtsgeschichte von Carl Orff (2. Dezember) und beim Weihnachtskonzert am 26. Dezember im Kurhaus.

Weitere Infos zu Konzerten und Tickets sowie für interessierte Eltern gibt es online auf der Seite www.toelzerknabenchor.de

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.