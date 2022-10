„Nacht der Blauen Wunder“ in Bad Tölz: Göttliche Gitarristen und tanzende Gäste

Von: Patrick Staar

Teilen

Band mit „göttlichem Gitarristen“: Die „Roxx Doxx“ im Tölzer „Jailhouse“. © Patrick Staar

Die „Nacht der Blauen Wunder“ hat am Samstag in Bad Tölz viel Leben in die nächtliche Innenstadt gebracht. Eine Band erwies sich als ganz besonderer Publikumsmagnet.

Bad Tölz – Die „Nacht der Blauen Wunder“ ist etwas ganz Besonderes. In der Tölzer Innenstadt dringt gefühlt aus jeder zweiten Türe Musik, die Lokale sind bis zum Bersten gefüllt, und die Marktstraße ist um Mitternacht noch richtig lebendig.

Partybus transportiert von einem Live-Konzert zum anderen

Bereits zum 18. Mal gab es dieses Kneipenfestival in der Stadt. Zwischen den jeweils 30-minütigen Livekonzerten hatten die Besucher die Möglichkeit, die halbstündige Pause für den Wechsel zur nächsten Location zu nutzen. Dabei konnten sie auch einen Partybus nutzen, um beispielsweise zum etwas abseits gelegenen „Jailhouse“ am Moraltpark zu gelangen.

Publikumsmagnet: „Brass da la Vista“ im gleich mehrfach ausverkauften Konzertraum der „Alten Madlschule“. © Patrick Staar

Der wohl größte Publikumsmagnet am Samstagabend waren „Brass da la Vista“ mit ihrer ungewöhnlichen Mischung aus bayerischen Texten, Trompeten, Schlagzeug und Gitarren. Für die Zuhörer war es angesichts des Andrangs gar nicht so einfach, in den kleinen Konzertraum in der „Alten Madlschule“ zu gelangen. Die Schlange der Wartenden zog sich quer durch den ehemaligen Pausenhof.

„Brass da la Vista“ ist der größte Publikumsmagnet

Die mit Profis und Halbprofis bestückte Band hatte schon einige Auftritte vor tausenden Zuschauern. Die Kurz-Konzerte vor wechselndem Publikum empfand Sänger Max Kropius gleichwohl als „spannend“. Die Band habe immer das gleiche Programm gespielt, „weil wir unsere eigenen Liadln präsentieren wollten“. Die Reaktionen darauf seien – im positiven Sinne – sehr vielseitig gewesen: „Das eine Publikum kann mehr mit Hardrock anfangen, das nächste Publikum steht mehr auf Country.“ Um allen verschiedenen Geschmäckern gerecht zu werden, habe seine Band am Samstagabend „von allem ein bisserl was“ gespielt.

Generell war er glücklich, dass „Brass da la Vista“ bei der „Nacht der blauen Wunder“ auftreten durften, „denn es ist gar nicht so einfach, ins Programm reinzukommen“.

„Roxx Doxx“ im „Jailhouse“: Ein Höhepunkt des Festivals

Die Cover-Rock-Band „The Real Deal“ hatte damit keinerlei Probleme, „denn ich kenn’ den Organisator schon seit Ewigkeiten“, verriet Sänger Derek Singleton. Zu behaupten, das „Dietmanns“ sei bei ihrem Auftritt brechend voll gewesen, ist fast noch untertrieben. „Wir haben den Anspruch, das Publikum rumzukriegen“, sagte der Sänger. „Aber das war hier ein leichtes Spiel. Und das meine ich positiv.“

Willi Augustin von „Roxx Doxx“ hat im „Jailhouse“ dagegen schon deutlich besser besuchte Auftritte erlebt. Vor vier Jahren sei das Lokal noch „brechend voll“ gewesen, erinnerte er sich. Dieses Mal waren noch genügend Plätze frei. Augustin führte dies auf die jahrelange Coronapause zurück, lange Zeit habe die Band nicht mal proben können: „Es war für Bands nicht einfach durchzuhalten.“ Nach keinem einzigen Auftritt im Jahr 2020 und nur vier Konzerten in 2021 seien die „Roxx Doxx“ nun aber wieder „ziemlich ausgebucht“.

Salsa im „Kolberbräu“ zur Musik von „Son Compadre“

Der Auftritt der „Roxx Doxx“ war nach Ansicht von Konzertbesucherin Agnes Steigüber einer der Höhepunkte der „Blauen Nacht“: „Ich weiß nicht, wie der Gitarrist heißt – aber das ist ein Gott.“ Hingerissen war die Tölzerin auch vom vielfältigen Programm von „Brass da la Vista“.

Nicht mehr auf den Stühlen hielt es das Publikum beim Auftritt von „Son Compadre“ im „Kolberbräu“. © Patrick Staar

Während Steigüber eine Rundtour durch fast alle Lokale machte und auch im „Kolberbräu“ zu den Songs von „Son Compadre“ Salsa tanzte, blieb Matthias Winning aus Oberbiberg den ganzen Abend im „Dietmanns“ hängen und hörte „The Real Deal“ zu: „Ich bin halt mehr auf der Rock-Schiene unterwegs.“ Winning war heilfroh, dass es ihm gelang, eines der letzten Einlass-Bändchen für die „Nacht der Blauen Wunder“ zu ergattern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.