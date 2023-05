Kneippen ist beliebt: Tölzer Stadträtin befasst sich in Bachelor-Arbeit mir Becken im Kurpark

Teilen

Das Kneippbecken im Tölzer Kurpark erfreut sich großer Beliebtheit bei Einheimischen und Gästen. © kb

Die Tölzer Stadträtin Julia Dostthaler beschäftigt sich in ihrer Bachelor-Arbeit mit der Kneippbecken-Anlage im Tölzer Kurpark.

Bad Tölz – Durchaus umstritten war das Kneipp-Becken, das die Stadt Bad Tölz im Jahr 2020 für 270 000 Euro im Gabriel-von-Seidl-Kurpark errichten ließ. Die Befürworter argumentierten mit dem hohen Stellenwert der Gesundheitsvorsorge in einem Kurort wie Bad Tölz, andere befürchteten einen Eingriff in die Parklandschaft und kritisierten die Kosten. Wie die Anlage bei Einheimischen und Gästen inzwischen angenommen wird, damit befasst sich die Tölzer CSU-Stadträtin Julia Dostthaler in ihrer Bachelor-Arbeit mit dem Titel „Relevanz kommunaler Gesundheitsförderung am Beispiel des städtischen Kneippbeckens im Kurort Bad Tölz“.

Julia Dostthaler © Archiv

Die 34-jährige Studentin im Studiengang Gesundheitspsychologie und Medizinpädagogik an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management stellt ihre 78 Seiten umfassende Arbeit aus dem Jahr 2022 auch der Tölzer Tourist Information zur Verfügung. Gegenüber unserer Zeitung erläutert sie die wesentlichen Erkenntnisse. „Kommunale Gesundheitsförderung wird im Laufe der kommenden Jahre immer mehr an Bedeutung gewinnen, davon ist der bayerische Heilbäderverband überzeugt“, sagt Julia Dostthaler: „Da das Sozialsystem von der Gesundheit des Bürgers aufrechterhalten wird, soll er auch Leistungen beziehungsweise Angebote für seine Gesundheit von den Bürgervertretern erhalten.“ Oder frei nach Pfarrer Kneipp: „Gesundheit gibt es nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel.“

Kneipp-Becken-Anlage für 270 000 Euro war durchaus umstritten

In ihrer Bachelorarbeit greift Dostthaler, die bei einer großen Krankenkasse in München beschäftigt ist, das Thema der kommunalen Gesundheitsförderung in Bad Tölz neu auf, indem sie die Sinnhaftigkeit und Relevanz der Kneippanlage darstellt. Befragt hat sie dazu direkt an der Anlage insgesamt 45 Männer und Frauen zwischen 18 und 90 Jahren. Etwa die Hälfte davon gab an, dass die Anlage gut aufzufinden sei, schließlich befindet sie sich direkt an der Kurpromenade. Die meisten waren auch mit der Sauberkeit zufrieden, allerdings wurde eine grüne Einlagerung im Becken moniert. Wer das Becken benutzen will, finde dort auch einen Anwendungsratgeber, den wiederum die meisten der Befragten als leicht zu verstehen bewerteten. Interessant ist auch, aus welcher Motivation das Kneippbecken aufgesucht wird. So erhofft man sich eine Förderung der Durchblutung, eine Stärkung des Immunsystems und einen besseren Schlaf.

Die Befragung ergab zudem, dass über die Hälfte der Nutzer wöchentlich kneippt, andere kommen einmal im Monat, nur drei benutzen das Becken täglich. Wie dem auch sei, alle Teilnehmer der Umfrage waren sich nach dem Kneippen einig, dass sie entspannt oder sogar sehr entspannt sind. Demnach fühlen sich auch zwei Drittel der Probanden nach dem Wassertreten besser und 22 Prozent viel besser als zuvor. Zu 100 Prozent einig sind sich die Befragten, dass sie die Anlage weiterempfehlen werden, viele sind auch der Meinung, dass die Stadt die kommunale Gesundheitsförderung ausbauen sollte. Vorschläge dafür sind ein Barfuß-Pfad und ein Trimmdich-Parcours. Dabei reichen die Vision bis zu einem kleinen Naturfreibad, einem Wasserfall und zu kostenlosen Duschmöglichkeiten. Auch ein Becken mit Moor können sich zwei Drittel der Befragten vorstellen.

Lob für Personal des Vital-Zentrums

Insgesamt wird die Kneipp-Anlage als sehr gelungen beschrieben. Gelobt wird auch das Personal des nahegelegenen Vital-Zentrums für die gute Einweisung. Interessant auch, dass die Anlage am Abend zwischen 17 und 17.30 Uhr als „ein Treffpunkt für Einheimische“ beschrieben wird, was sicher nicht zuletzt auf die erst kurz vor der Umfrage aufgehobenen Beschränkungen der Corona-Zeit zurückzuführen ist.

Es werden aber auch Verbesserungsmöglichkeiten gesehen, zum Beispiel für die Benutzer des direkt vorbeiführenden beliebten Bodensee-Königssee-Radweges. Durch die Anbringung eines QR-Codes und eine Videoanleitung könnten auch ausländische oder behinderte Besucher besser informiert werden. Auch ein Trinkbrunnen wurde vermisst.

Vor allem Frauen nutzen das Becken

In der Auswertung der Fragebögen stellt Julia Dostthaler fest, dass überwiegend Frauen das Becken nutzen. Laut Statistik sterben 53 Prozent der Frauen in Deutschland an Herz-/Kreislaufproblemen. Um die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern, seien niederschwellige Angebote sehr wichtig, mit denen man die Menschen leicht erreichen kann. Neben der Bewegung im Wasser kann Bewegung an sich zu mehr Zufriedenheit führen. Bewegung zählt zu einer der fünf Säulen der Kneippschen Leere. Julia Dostthaler zieht als angehende Gesundheitspsychologin nach ihrer Umfrage das Fazit, dass Bad Tölz, das mit dem Slogan „bespielbare Stadt“ wirbt, die Anlage auch für Familien und Kinder (flache Becken) erweitern sollte. Als besonders attraktiv könne sich dabei ein fließendes Gewässer erweisen. Insgesamt wäre es wünschenswert, sich für die Bewegungsförderung einzusetzen und die Anwendungsbeschreibung am Becken selbst zu verbessern.

Bekanntlich hat man schon im alten Rom die Hydrotherapie gekannt und für die Bevölkerung genutzt. Die Heilkraft des Wassers und Bad Tölz sind ohnehin keine Gegensätze, hat man doch hier 1845 die Jodquelle entdeckt. Bäder und Kurbetriebe gewannen einen hohen Stellenwert, zu den prominentesten Besuchern des damaligen Stadtviertels „Krankenheil“ zählten Fürst Bismarck, Thomas Mann und Mark Twain, seit 1899 darf man sich Bad Tölz nennen. Von 1906 bis 1990 sorgten, so Dostthaler in ihrem Fazit, gesundheitsbewusste Besucher der Stadt für Wohlstand, danach kam die Seehofersche Gesundheitsreform, die Sozialkur verschwand fast vollständig, Gästehäuser wurden geschlossen und zu Wohnraum umgewandelt. Dennoch setzt man als Moorheilbad und Heilklimatischer Kurort weiterhin auf das Thema Gesundheit. Einer der neuen Bausteine war das Kneippbecken im Kurpark, das die alte, schon lange geschlossene Anlage am Stausee ersetzte. (Karl Bock)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.