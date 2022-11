Königsdorfer Straße in Bad Tölz: Telekom baut noch eine ganze Weile

Die Sperrung der Königsdorfer Straße sorgt für Verkehrsprobleme in Bad Tölz.

Straßenverkehr

Von Andreas Steppan schließen

Die Königsdorfer Straße in Bad Tölz ist ab Amortplatz gesperrt. Nun äußert sich ein Sprecher der Telekom, wie lange die dortigen Glasfaser-Arbeiten noch dauern.

Bad Tölz – Die Sperrung der Königsdorfer Straße wegen der Verlegung von Glasfaserleitungen dauert voraussichtlich bis Ende November. Das geht aus einer Antwort von Telekom-Sprecher Markus Jodl auf Kurier-Anfrage hervor. „Aufgrund der zu geringen Restbreite der Fahrbahn und der Tatsache, dass es sich hier um eine Straße mit Einbahnregelung handelt, kann hier nur im Rahmen einer Vollsperrung gebaut werden“, erklärt Jodl.

Arbeiten der Telekom mit der Stadt Bad Tölz abgestimmt

Für Anwohner beziehungsweise Anlieger und Rettungsdienste sowie für die Entsorgung sei die Zufahrt möglich. Für den überörtlichen Verkehr wurde eine Umleitungsstrecke über die B 472 beschildert. „Derzeit können die Anwesen über die Rückseite von Königsdorf kommend erreicht werden“, so der Sprecher. „In weiterer Folge wird sich das Baufeld Richtung Königsdorf weiterbewegen und die Zufahrt für die Anwohner verschiebt sich entsprechend.“

Die Arbeiten seien mit einigem Vorlauf mit der Stadt Bad Tölz abgestimmt worden. So sei der Beginn bereits für den 26. Oktober geplant gewesen, aber wegen der Leonhardifahrt auf den 8. November verschoben worden.

Glasfaser: Telekom verspricht „superschnelle Internetanschlüsse“

Grundsätzlich seien alle Arbeiten mit der Stadt Bad Tölz im Hinblick auf Baustellen anderer Spartenträger abgestimmt. So seien bereits die Arbeiten für die Telekom im Bereich der Badstraße von Mai auf September verschoben worden, „da diese Straße als Umleitungsstrecke in diesem Zeitraum für eine Baustelle der Stadtwerke in der Arzbacher Straße diente“. Ebenso habe die Telekom die Tiefbauarbeiten im Bereich der Badstraße und auch im Bereich der jetzigen Vollsperrung mit Vodafone und den Stadtwerken koordiniert, um ein mehrfaches Aufgraben zu vermeiden.

Jodl betont: Die Glasfaser-Infrastruktur, die jetzt geschaffen wird, „wird uns die nächsten hundert Jahre begleiten. Die Anwohner profitieren von superschnellen Internetanschlüssen.“

Die Telekom-Baustelle ist zurzeit nicht die einzige in Bad Tölz. Wegen einer ungewöhnlichen Häufung kam es in der vergangenen Woche zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.