Können Navis eine Hilfe für die Verkehrslenkung bei Ausflügleransturm sein?

Von: Andreas Steppan

Bei Ausflugsverkehr stark staugefährdet ist die B472 in Bad Tölz. In einer Datenanalyse hat der Navigationsanbieter genau diesen Streckenabschnitt ins Visier genommen. © Archiv

Das Oberland leidet oft unter Ausflugsverkehr. Eine gezielte Verkehrslenkung mit Hilfe von digitalen Daten könnte künftig Linderung verschaffen. Ein TomTom-Vertreter spricht über Grenzen und Möglichkeiten von Navis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Schöne Frühlingstage haben in Isarwinkel und Loisachtal oft eine Schattenseite: Die Region leidet dann unter massivem Ausflugsverkehr. Eine gezielte Verkehrslenkung mit Hilfe von digitalen Daten könnte in Zukunft Linderung verschaffen. Technisch, so erklärt nun Ralf-Peter Schäfer vom bekannten Navigationsanbieter TomTom im Gespräch mit dem Tölzer Kurier, sei da sehr viel möglich. Letztlich aber sei das Thema hochkomplex – und auch mit moralischen, gesellschaftspolitischen und rechtlichen Fragen verknüpft.

„Mit Navi-Hilfe raus aus der Staufalle“ titelte der Tölzer Kurier vor wenigen Tagen und berichtete über ein Pilotprojekt, das von Bad Tölz aus koordiniert wird. Roman Bock vom Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum (KDZ) erklärte, wie Navigationsgeräte in Zukunft Verkehrsströme so lenken könnten, dass der Verkehr insgesamt besser fließt. Das soll unter anderem auf der viel befahrenen Ausflüglerroute in den Isarwinkel getestet werden.

„Die Entscheidung trifft der Fahrer selbst“

Ralf-Peter Schäfer leitet bei Tom Tom als Vizepräsident den Bereich „Traffic & Travel Information“ („Verkehrs- und Reiseinformation“) und ist Erfinder der „Floating Car“-Technologie, bei der es um fahrzeuggenerierte Daten geht. Er stellt nun klar: „Wir als kommerzieller Anbieter von Routinglösungen können nicht einfach selbst entscheiden, wohin wir die Autofahrer lenken. Wir machen lediglich aufgrund der aktuellen Datenlage Vorschläge für eine optimierte Route. Die finale Entscheidung obliegt aber immer dem Fahrer.“

Als Chancen des Pilotprojekts hatte das KDZ die Beispiele genannt, dass Navis den Ausflugsverkehr zum Tegernsee auf zwei verschiedene Routen aufteilen oder Ausweichstrecken durch Ortskerne sperren beziehungsweise als unattraktiver herunterpriorisieren könnten. So einfach geht das laut Schäfer allerdings nicht. „Die Vorgaben, welche Straße mit welcher Priorisierung versehen ist, treffen die Verkehrsbehörden“, betont er. „Darüber können wir uns nicht hinwegsetzen.“

So könne die zuständige Behörde zum Beispiel entscheiden, dass auf einer Straße zu einer bestimmten Uhrzeit ein Tempolimit gelten soll. Das fließe dann in die Berechnung des Navis ein. Es könne aber nicht eine Strecke als langsamer darstellen, als sie ist, um den Autofahrer auf der gewünschten allgemeinverträglichen Route zu halten.

Letztlich zeichnet Schäfer hier ein Spannungsverhältnis aus dem individuellen Interesse des einzelnen Autofahrers und dem Allgemeininteresse eines insgesamt besseren Verkehrsflusses. „Auf jeden Fall müssen die Autofahrer selbst entscheiden können, ob sie auf der schnellsten, kürzesten, schönsten oder sozialverträglichsten Route fahren“, sagt er. Das Navi könne allenfalls eine Route empfehlen – nach dem Motto: „Auf dieser Strecke kommst du fünf Minuten später an, aber der Verkehr verteilt sich dann für alle besser.“

Pilotprojekt im Isarwinkel: TomTom-Vertreter erklärt, was Navis leisten können – und was nicht

Unbedingt müsse so etwas dann aber absolut transparent für den Autofahrer sein. Einen entsprechenden Feldversuch habe TomTom schon gestartet. Ergebnisse, wie viele Autofahrer es dann tatsächlich akzeptieren, nicht den für sie persönlich schnellsten Weg zu nehmen, seien noch nicht ausgewertet. Schäfer betont aber: „Schon heute leisten Navigationslösungen, die die aktuelle Verkehrssituation berücksichtigen, einen Beitrag dazu, dass Staus nicht weiter anwachsen, sich schneller auflösen und so Emissionen reduziert werden: Sie leiten um bestehende Staus herum und helfen, das vorhandene, noch frei befahrbare Straßennetz optimal zu nutzen.“

Noch größeres Gewicht bekomme die Routenentscheidung, die das Navi trifft, in Zukunft. Heute sei es noch so, dass viele Autofahrer die Anweisungen des Navis ignorieren, weil sie es aufgrund ihrer lokalen Ortskenntnis besser wissen – oder auch zu wissen glauben.

Hält das autonome Fahren verstärkt Einzug, trifft das Auto dann sozusagen selbst die Entscheidung, welchen Weg es nimmt. Einflussversuche könnten dann ethisch problematisch werden, gibt Schäfer, der auch der TomTom-Vizepräsident ist, zu bedenken – etwa wenn der Weg an den Werbetafeln eines Sponsors vorbeiführen soll.

Ralf-Peter Schäfer vom Unternehmen TomTom © Privat

Die Instanz, die über die „gesellschaftliche Komponente“ einer Routen-Priorisierung entscheidet, müsste auf jeden Fall die Politik beziehungsweise die Behörden sein, betont Schäfer deswegen. „Würde TomTom das festlegen, ginge das nach unserem Selbstverständnis zu weit.“ Es sei wichtig, dass der Autofahrer sicher sein kann, dass ihm das Navi tatsächlich die für ihn beste Route vorschlägt. „Sobald der Kunde das Vertrauen verloren hat, verliert dieses Werkzeug jede Wirkung.“ Schäfer sieht aber auch, dass digitale Daten enorme Chancen bieten, um mit gezielten Maßnahmen den Verkehrsfluss zu verbessern. So habe TomTom bereits die Verkehrsströme zwischen München und beliebten Ausflugszielen im Oberland, wie Starnberger See, Isarwinkel und Tegernsee, analysiert.

Navi solle verlässlich die beste Route anzeigen

Grundlage seien die Bewegungen von 20 bis 25 Prozent aller Fahrzeuge, so der TomTom-Vertreter, nämlich alle, die ein TomTom-Gerät an Bord haben oder – das seien noch mehr – bei denen der Automobilhersteller oder das Smartphone mit TomTom kooperieren. Der Sprecher betont dabei, dass TomTom keinerlei personenbezogene Daten sammle. So zeige die Analyse zum Beispiel für die Wochenenden (8 bis 20 Uhr) im ersten Quartal 2022: In Bezug auf eine Gruppe vordefinierter Regionen hatten 6 Prozent der Fahrten, die nach Bad Tölz führten, ihren Startpunkt in München – und 14 Prozent in Lenggries. Von Autos, die von München nach Lenggries fuhren, wählten 20 Prozent den Weg über Tölz. Von 100 Fahrzeugen, die auf der Flinthöhe über die B472 rollten, kamen 44 von der B13 aus Richtung Holzkirchen und 33 über die B472 aus Richtung Waakirchen. Aus solchen Daten könne man gezielte Maßnahmen ableiten, so Schäfer.

Schon jetzt fließen ihm zufolge auch „historische Daten“ in die Navigation mit ein. Die Berechnung, wie schnell ein Fahrer an sein Ziel gelange, basiere nicht auf der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke – sondern auf Daten über das Tempo, mit der dort zu einer bestimmten Tageszeit üblicherweise gefahren werde. Was die voll vernetzten Fahrzeuge aufzeichnen, sei „ein Datenschatz, der gehoben werden könnte“, sagt Schäfer. „Aber was wir nicht können, ist, dem Autofahrer zu sagen, wo er langfahren soll.“

