Kolberbräu, Starnbräu, Zantl: Neuigkeiten in Traditions-Gaststätten in Bad Tölz

Von: Andreas Steppan

Wieder ein großer Kran in der Marktstraße: Bauarbeiten am Posthotel Kolberbräu beeinträchtigen aktuell das Bild der Tölzer Innenstadt. Dahinter steckt aber keine so große Maßnahme wie in den Jahren zuvor beim benachbarten „Katzlbäck“-Gebäude (grünes Haus), das die Bäckerei Wiedemann beherbergt. © arp

Häuser mit viel Geschichte prägen die Innenstadt von Bad Tölz. An diversen zentralen Adressen tut sich etwas. Unter anderem bekommt Bad Tölz ein Steakhaus.

Bad Tölz – Den Anblick eines großen Krans in der Tölzer Marktstraße kennen die Passanten noch aus den vergangenen Jahren, als das historische „Katzlbäck“-Gebäude generalsaniert wurde (wir berichteten). Aktuell steht genau ein Haus weiter erneut ein Kran, und die Fassade ist eingerüstet: Gearbeitet wird am benachbarten Posthotel Kolberbräu. Und teils mehr, teils weniger sichtbar tut sich auch hinter den Fassaden weiterer Tölzer Traditionsadressen so einiges.

Kran vor dem „Kolberbräu“

„Die Maßnahme sieht größer aus, als sie eigentlich ist“, klärt Karlheinz Leimer, Geschäftsführer des „Kolberbräu“ auf: Das Dach werde repariert. Über den Kran würden zum Beispiel die neuen Dachziegel nach oben transportiert. Wie lange die Arbeiten dauern, sei stark vom Wetter abhängig. Auf jeden Fall handle es sich lediglich um eine relativ kurze Sache. „Wenn ich es mir wünschen könnte, dann wären wir bis 31. März fertig“, so Hotel-Chef Leimer. Schließlich wolle der „Kolberbräu“ im Frühjahr gerne wieder Tische und Stühle vors Haus stellen, wo jetzt noch der Kran steht. Bis dahin seien das Hotel und der Innenraum des Restaurants aber ganz normal zugänglich und in Betrieb.

Das Hotel Kolberbräu ist nach Leimers Angaben ungefähr seit dem Jahr 1600 in Familienbesitz. Zuvor gehörte es seiner Großtante Magdalena Roth. Deren Nachfolge als Eigentümerin trat die „Posthotel Kolberbräu GmbH & Co.“ an, zu der sich die aus drei Personen bestehende Erbengemeinschaft zusammentat. Leimer führt die Geschäfte gemeinsam mit seiner Cousine Claudia Dettenhofer.

Steakhaus im „Starnbräu“, Suiten im Gasthof Zantl

Eine weitere geschichtsträchtige Adresse der Tölzer Marktstraßen-Gastronomie befindet sich etwas weiter unten auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hinter den Fenstern des „Starnbräu“ herrscht seit Anfang 2022 gähnende Leere, seit Eigentümer und Pächter ihren Vertrag nach rund zwei Jahren in beiderseitigem Einvernehmen auslaufen ließen, wie es damals hieß. Der Leerstand in dem 1711 errichteten Gebäude wird allerdings schon bald ein Ende haben. „Ein sehr guter adäquater Nachfolger ist gefunden“, erklärt Eigentümer Klaus Hochwind. Auf Rückfrage bestätigt er, dass hier ein Steakhaus einziehen wird. Einen genauen Termin dafür nennt er noch nicht. Genaueres will er zu gegebener Zeit bekannt geben.

Ein bekannter Tölzer Name, eine lange Historie, zuletzt aber kein Betrieb mehr: Diese Kombination trifft genauso auf das Gasthaus Zantl an der Salzstraße zu. Doch auch hier tut sich etwas. „Wir sind beim Umbauen“, bestätigt Elisabeth Wittmann, Tochter früheren Wirtin Maria Morlock-Zantl. In dem Gasthof entstehen ihr zufolge sechs Suiten für Urlauber, jeweils bestehend aus Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad. „Den Gästen werden wir auf alle Fälle Frühstück anbieten“, sagt Elisabeth Wittmann, die diesen kleinen Hotelbetrieb selbst führen möchte.

Wie lange die Arbeiten dauern und wann der Betrieb öffnet, das ist nach Wittmanns Worten derzeit aber „nicht vorausplanbar“. Noch nicht sagen lässt sich auch, ob es in Zukunft beim „Zantl“ wieder einen klassischen Gaststättenbetrieb geben wird. „Erst einmal möchten wir das Hotel zum Laufen bringen, dann schauen wir, wie es weitergeht.“ Der Gasthof Zantl besteht aus zwei jeweils deutlich älteren Gebäudeteilen, die 1860 baulich zusammengeführt wurden. Nach dem Corona-Lockdown hatte der Gasthof nicht mehr geöffnet.

Die SB-Filiale der Sparkasse an der Marktstraße ist seit Dienstag wieder in Betrieb. Die Geldautomaten waren im Dezember durch Brandstiftung beschädigt worden. © arp

Einen Leerstand gab es in den vergangenen Jahren an der Adresse Marktstraße 34, seit die Sparkasse hier ihre Filiale schloss. Auch hier handelt es sich um ein Haus mit viel Geschichte: An seiner Stelle befand sich einst eine der frühesten Tölzer Brauereien, der Oberkerschbräu. In den 1930er-Jahren eröffnete dort das Kaufhaus Richter.

Apollo-Filiale kommt in die Marktstraße 34

Künftiger Mieter im Erdgeschoß wird nun die Optiker-Kette Apollo sein, wie Sparkassen-Sprecher Thomas Bundschuh bestätigt. Die Kette betreibt deutschlandweit rund 900 Filialen. Von Seiten der Sparkasse werde die Immobilie Ende Juni übergeben. „Apollo wird dort dann selbst noch einige Ausbauarbeiten durchführen“, so Bundschuh. Es werde also wohl noch einige Zeit bis zur Eröffnung vergehen.

Im ersten Stock sieht es so aus, als werde ein einziger Mieter die gesamten 300 Quadratmeter an Büroflächen anmieten. „Wir sind dieser Tage in den letzten Verhandlungen mit einem Interessenten“, so Bundschuh. Just seit diesem Dienstag wieder in Betrieb sind im Foyer des Richterhauses die beiden Geldautomaten und der Kontoauszugsdrucker der SB-Filiale der Sparkasse. Wie berichtet waren die Geräte im Dezember durch Brandstiftung beschädigt wurden. Die Wiedereröffnung der SB-Stelle verzögerte sich, weil ein nötiger Brandschutzvorhang nicht lieferbar war. In der Zwischenzeit hatten Sparkassen-Kunden die Möglichkeit, in der Filiale der Raiffeisenbank im Oberland am Kapellengasteig gebührenfrei Geld abzuheben. Diese Kooperation läuft laut Bundschuh nun zum 1. April aus.

