Kollision vor dem Tölzer Friedhof

Bairawieser Straße

Zwei Autos wollten gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen auf die Bairawieser Straße einfahren und kamen sich dabei in die Quere. Bei diesem Zusammenstoß beim Tölzer Friedhof entstand am Ostermontag gegen 14 Uhr Blechschaden in Höhe von rund 4000 Euro.