Kommunalpolitikern auf den Zahn fühlen: Tölzer Kurier lädt zu Podiumsdiskussionen ein

Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 15. März 2020 organisiert der Tölzer Kurier Podiumsdiskussionen mit Landrats- und Bürgermeisterkandidaten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Kommunalwahl am 15. März wirft ihre Schatten voraus: In den kommenden Wochen organisiert der Tölzer Kurier in den Kommunen, in denen es besonders spannend wird im Rennen um das Bürgermeisteramt, Podiumsdiskussionen. Auch eine Debatte mit den Landratskandidaten ist geplant.

Kommunalwahl 2020: Vier Bürgermeister-Bewerber in Bad Tölz

Den Auftakt gibt es am Donnerstag, 30. Januar, in Bad Tölz. In der Kreisstadt bewerben sich gleich vier Kandidaten um die Nachfolge von Josef Janker (CSU), der nicht mehr antreten wird: Franz Mayer-Schwendner geht für die Grünen ins Rennen, Michael Ernst für die SPD, Ingo Mehner für die CSU und Michael Lindmair für die Freien Wähler. Die Debatte beginnt um 19 Uhr.

Kommunalwahl 2020: In Lenggries gehen ebenfalls vier Kandidaten ins Rennen

Spannend wird es auch am Dienstag, 4. Februar, im Lenggrieser Alpenfestsaal. Mit Christine Rinner (CSU), Markus Landthaler (Freie Wähler), Tobias Raphelt (SPD) und Wolfgang Morlang (Bayernpartei) konkurrieren auch dort vier Kandidaten um die Nachfolge von Werner Weindl (CSU), der nach 24 Jahren im Amt seinen Rückzug erklärt hat. Morlang hat allerdings noch eine Hürde zu nehmen: Er muss 180 Unterstützer-Unterschriften sammeln, damit er tatsächlich antreten darf. Zuletzt sah es dafür aber ganz gut aus. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Landrat Josef Niedermaier und seine Herausforderer

Gleich vier Herausforderern muss sich Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) – er strebt eine dritte Amtszeit an – am 15. März stellen. Vor der Wahl treffen sich alle Kandidaten am Mittwoch, 12. Februar, zur Podiumsdiskussion im Ascholdinger Gasthaus Holzwirt. Neben Josef Niedermaier stellen sich dort an diesem Abend Filiz Cetin (SPD), Anton Demmel (CSU), Klaus Koch (Grüne) und Sebastian Englich (Die Linke) den Fragen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Moderiert werden die Debatten von Redaktionsleiterin Veronika Ahn-Tauchnitz. Diskutiert wird aber nicht nur auf dem Podium. Auch die Zuhörer sollen bei den Veranstaltungen ausreichend Gelegenheit bekommen, den Kommunalpolitikern ordentlich auf den Zahn zu fühlen. Wer sich nicht selbst zu Wort melden möchte, kann seine Frage auch im Vorfeld an lokales@toelzer-kurier.de mailen. va

