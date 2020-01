Kommunalwahl 2020: ÖDP braucht noch Unterschriften

Bis zum 3. Februar ist noch Zeit: Dann müssen sich 385 Wahlberechtigte eingetragen haben, damit eine Kreistagsliste der ÖDP zugelassen wird.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bis 2014 gehörte die ÖDP dem Kreistag an. Dann kam keine Liste mehr zusammen, tatsächlich hatte sich der Kreisverband bereits zwei Jahre zuvor aufgelöst. 2017 erfolgte die Wiedergründung – und heuer herrscht große Aufbruchstimmung. Die Ökologisch-Demokratische Partei möchte zurück in den Kreistag. Mit 60 Kandidatinnen und Kandidaten ist die Liste voll. Weil sie aber nicht mehr im Gremium vertreten ist und auch bei den zurückliegenden überregionalen Wahlen nie die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen hat, braucht sie Unterstützerunterschriften, um wirklich antreten zu dürfen.

385 Wahlberechtigte aus dem Landkreis müssen sich bis spätestens 3. Februar in die Listen eingetragen haben, die in den Rathäusern aller 21 Gemeinden ausliegen. Bislang laufe es eher schleppend an, erklärt Monika Achermann-Weinert, Pressesprecherin des ÖDP-Kreisverbands und Kreistagskandidatin. Fair finde man diese Hürde generell nicht. Diese habe „der Landtag mehrheitlich eingeführt, um einer neuen Konkurrenz die Wahlteilnahme zu erschweren. Wir hoffen, dass viele Bürger schon allein aus Fairnessgründen für unsere Wahlteilnahme unterschreiben“, so Monika Achermann-Weinert.

Im Kreistag will sich die ÖDP „für eine menschen- und umweltfreundliche Politik einsetzen, für die Familien, für ein Altwerden in Würde, für sparsamen Umgang mit Steuergeldern und für Bürgerbeteiligung statt Geheimpolitik“, so Kreischef und Kandidat Stephan Koch.

Eintragen in die Listen kann man sich zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Gemeinde- beziehungsweise Stadtverwaltung.

