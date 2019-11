Kommunalwahl 2020: SPD Tölz fordert mehr Engagement beim bezahlbaren Wohnraum

Unter dem Titel „Ernst fragt nach“ lädt die Tölzer SPD derzeit immer wieder zu Wahlkampfveranstaltungen ein. Jetzt ging es um das Thema Wohnraum.

Bad Tölz– Brechend voll war der Raum, als Michael Ernst, der Bürgermeister-Kandidat der Tölzer SPD, zuletzt in seiner Veranstaltungsreihe „Ernst fragt nach“ zum Thema „Josefistift“ eingeladen hatte. Bei der zweiten Auflage am Dienstagabend stand „Wohnen für alle. Bezahlbarer Wohnraum in Tölz?“ im Nebenzimmer des „Bräustüberls“ auf der Tagesordnung. Doch dieses Mal fiel der Besucher-Zuspruch recht übersichtlich aus. Gerade einmal 13 interessierte Bürger waren neben den Mandatsträgern der Partei gekommen.

Dabei lag es sicher nicht daran, dass die Nachfrage nach „bezahlbarem Wohnraum“ in Tölz gering wäre. Vielmehr vermutete Willi Streicher, Chef der SPD-Stadtratsfraktion, die bekannte Aussichtslosigkeit des Unterfangens, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hinter dem schwachen Besuch. „Die Crux ist schlicht, dass es in Tölz kaum geeignete Grundstücke gibt, um groß bauen zu können“, fasste Streicher zusammen.

Da half es auch nichts, dass Ernst anfänglich feststellte: „Der Bedarf ist riesig. Aber für mich passiert – gefühlt – nichts.“ So führte er an, dass die Standortanalyse für das „neue“ Josefistift gezeigt habe, dass die Stadt durchaus noch bebaubare Grundstücke habe: Am oberen und unteren Griesfeld oder auch an der Arzbacher Straße. Vor allem vermisste Ernst ein zukunftsweisendes Gesamtkonzept in Sachen Wohnen in der Stadt, für das nächste Jahrzehnt: „Denn die Einwohnerzahl wird weiterhin steigen. So etwas zu entwickeln wäre für mich ein Hauptthema, sollte ich im März 2020 gewählt werden.“

„Bezahlbar“, sei dabei das Schlagwort, sagte Stadträtin Camilla Plöckl: „Die Neubauten im Badeteil haben nur Leute von außerhalb angezogen, die sich die teuren Wohnungen leisten konnten. Für Familien mit Kindern war da nichts dabei.“ Zudem würde sie sich ein Mehr-Generationen-Haus wünschen, wie es derzeit in Wackersberg entsteht. So müsse der neue Stadtrat „ganz neue Wege gehen“, forderte Ernst, „etwa auch auf Privatpersonen zugehen und mit denen erneut reden.“

Dabei brachte er das Postareal in der Stadtmitte oder die Flächen der Jod AG im Badeteil ins Spiel: „Dort könnte ich mir durchaus sozialverträglichen Wohnraum vorstellen.“ Zudem sollte das ganze Lettenholz-Gelände überplant und neu entwickelt werden. Hier sah sogar Streicher einen kleinen Lichtblick: „Ich hoffe schon, dass wenn es nach den Wahlen neue Gesichter gibt, die mit bestimmten Leuten wieder ins Gespräch kommen können.“ (esc)

