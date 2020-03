Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 im Tölzer Land: Sehr viele Briefwähler, aber auch Wahllokale gut frequentiert

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen werden Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt. Alle wichtigen News, Ergebnisse und Statements hier bei uns im Live-Ticker.

Viele Ämter werden im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt.

im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Auch die Bürgermeister , die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen finden Sie hier.

Hier lesen Sie alle News zur Kommunalwahl 2020 am Wahlsonntag (15. März).

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Gemeinderatswahlen +++

Sonntag, 15. März:

14.30 Uhr: Amtsinhaber Benedikt Pössenbacher hat in Bichl keinen Gegenkandidaten. Für den Gemeinderat gibt es eine Einheitsliste. Im Wahllokal heißt es heute am frühen Nachmittag: Die Bürger kommen nicht alle auf einmal, eher sukzessive.

13.45 Uhr: In Benediktbeuern gibt es heute eine Abstimmung weniger. Es findet keine Bürgermeisterwahl statt, da bereits im vergangenen Jahr außerplanmäßige Wahlen nach dem Tod von Amtsinhaber Hans Kiefersauer abgehalten wurden. Wie die Wahlhelfer berichten, ist beständig etwas los.

13.18 Uhr: Auch in Bad Heilbrunn wird heute abgestimmt. Hier will Konrad Specker (Freie Wähler) den amtierenden Bürgermeister Thomas Gründl (CSU) ablösen. Die Wahlbeteiligung ist laut Aussagen vor Ort recht gut. Es haben auch bereits viele Bürger die Möglichkeit der Briefwahl in Anspruch genommen.

12.56 Uhr: Wählen hinter weiß-blauen Vorhängen: In Gaißach werden die Wahlkabinen rege frequentiert. In Gaißach steht heute nur ein Bürgermeisterkandidat zur Wahl: Amtsinhaber Stefan Fadinger, der seit mittlerweile acht Jahren fest im Sattel sitzt. In solchen Fällen haben die Wähler auch das Recht, alternativ einen beliebigen anderen Namen einer zur Wahl berechtigten Person auf den Wahlzettel zu schreiben. Dem alten und mutmaßlich neuen Gaißacher Bürgermeister werden die Bürger einen neu zusammengesetzten Gemeinderat zur Seite stellen.

10.50 Uhr: Seit fast drei Stunden sind die Wahllokale geöffnet. Der Andrang dürfte sich in vielen Gemeinden in Grenzen halten, viele haben bereits im Vorfeld ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Wer im Wahllokal wählt, darf heute seinen eigenen Stift mitbringen. Die Stadt Bad Tölz hat mit Blick auf die Corona-Krise weitere Vorkehrungen getroffen.

Dienstag, 10. März, 15.52 Uhr: In der Kreisstadt Bad Tölz und den Gemeinden des Landkreises werden die Bürger am 15. März an die Wahlurne gerufen. Es werden Ämter sowohl auf Ebene der Städte und Gemeinden wie auch auf Ebene der Landkreise vergeben. Ab dem Wahlabend halten wir Sie über alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern auf dem Laufenden.

Wichtige Themen bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Eines der beherrschenden Themen im Landkreis war der Verkehr. Praktisch alle Kandidaten haben sich das Thema Verkehrswende auf die Fahnen geschrieben. Gerade mit Blick auf die geplante Ausweitung des MVV-Verbunds auf den ganzen Landkreis und die Erstellung eines neuen Nahverkehrsplans ist es wichtig, hier nun die richtigen Weichen zu stellen. Weiteres wichtiges Thema auf allen kommunalen Ebenen ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Landratswahl in Bad Tölz-Wolfratshausen - Landkreis hat fünf Bewerber

Der bisherige Amtsinhaber Josef Niedermaier (FW) peilt bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine dritte Amtszeit an. Ihn fordern vier Gegenkandidaten heraus: Anton Demmel (CSU), Filiz Cetin (SPD), Klaus Koch (Grüne) und Sebastian Englich (Linke).

Bürgermeisterwahl im Tölzer Land - Neue Rathaus-Chefs gesucht

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden quer durch den Freistaat in den meisten Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Auch bei der Kommunalwahl in Bad Tölz haben die Wähler bei der Bürgermeisterwahl jeweils eine Stimme für ihren Favoriten. Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl am 29. März endgültig gewählt. Dazu treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an. Genauso verhält es sich auch, falls bei der Kommunalwahl 2020 in Bad Tölz-Wolfratshausen die Landratskandidaten nicht sofort eine absolute Mehrheit erhalten.

Gemeinderatswahl und Stadtratswahl im Tölzer Land - Überall wird gewählt

Die kommunalen Vertretungen auf der kleinsten Ebene werden durch die Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl bestimmt. Wie viele Mandate vergeben werden, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. Die Wähler haben bei dieser Wahl mehrere Stimmen, die sie kumulieren oder panaschieren können. Für ein einfacheres Verständnis haben wir Ihnen das Wichtigste zu den Stimmzetteln bei der Kommunalwahl in Bayern zusammengefasst. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kreuze bei der Kreistagswahl.

Kreistagswahl in Bad Tölz-Wolfratshausen - Kommunalwahl 2020 entscheidet über 60 Sitze

Der Tölzer Kreistag besteht aus dem Landrat sowie 60 gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten. Bei der kommenden Kommunalwahl in Bayern werden auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen alle Sitze neu gewählt. Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig und haben die Aufgabe, die Kreisverwaltung zu überwachen.