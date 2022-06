Kommunen im Tölzer Land: Bauen in unsicheren Zeiten

Gestiegene Preise

Die steigenden Kosten spüren auch die Kommunen bei ihren Plänen. Manches Projekt kommt auf den Prüfstand.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Alles wird teurer. Nicht nur bei den Lebensmitteln schnellen die Preise in die Höhe, auch in der Baubranche steigen die Kosten. Bauherren müssen genau abwägen, was sie sich noch leisten können. Doch nicht nur sie – auch Kommunen müssen prüfen, ob sie in der Lage sind, ihre Projekte wie geplant umzusetzen.

Lenggries

„Wir haben eine Ausschreibung aufgehoben, weil sie zu teuer war“, sagt der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. „Hier lag die Planung rund 40 Prozent über der Schätzung. Wir versuchen jetzt, eine andere Lösung zu finden.“ Um welches Bauvorhaben es sich dabei konkret handelt, will der Bürgermeister nicht sagen.

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Schlegldorf fand kürzlich der Spatenstich statt. „Hier sind alle größeren Maßnahmen vergeben“, so Klaffenbacher. „Wir liegen mit den Kosten im Rahmen. Wenn keine außergewöhnlichen Steigerungen kommen, sind wir soweit zufrieden.“ Ein größeres Problem sieht der Bürgermeister eher darin, dass es kaum Angebote gebe. „Wir bekommen teilweise Ausschreibungen zurück, für die man gar keine Angebote bekam.“

Unklar ist laut Klaffenbacher auch, wie sich die finanzielle Lage in der Gemeinde aufgrund des Kriegs in der Ukraine entwickle. „Da wir bei der Unterbringung der Flüchtlinge für ein Drittel der Unterbringungskosten aufkommen müssen, werden wir wahrscheinlich einige Projekte, die nicht zwingend notwendig sind, verschieben.“ Diese Kosten waren in der Haushaltsaufstellung noch nicht vorgesehen. „Wir müssen schauen, dass wir uns nicht übernehmen.“

Kochel

„Wir prüfen genau, sehen aber momentan davon ab, Bauprojekte zu verschieben“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz. „Bei unseren beiden großen Projekten, dem Bau von 16 kommunalen Wohnungen und dem Bauhof auf dem Gelände des ehemaligen Verstärkeramts, sind wir derzeit aber wegen unnötiger Gerichtsverfahren in Zeitverzug.“ Da in Kochel dringend ein Bauhof gebraucht werde, werde aber daran festgehalten. „Zwar nicht um jeden Preis, aber derzeit sagen wir: Wir ziehen es durch“, so der Bürgermeister. Für den kommunalen Wohnungsbau erhält die Gemeinde Kochel Fördergelder. „Wenn die Kosten höher sind, fällt auch die Förderung höher aus“, so Holz.

Zudem werde in Kochel derzeit der Bau einer Rettungsstation für Berg- und Wasserwacht geprüft. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, sagt Holz.

Für die geplante Sanierung der Heizung und des Dachs im Rathaus habe die Gemeinde gar kein Angebot bei der Ausschreibung erhalten. „Obwohl wir nicht wollen, müssen wir das wahrscheinlich verschieben“, sagt der Bürgermeister. „Das ist eine seltsame Zeit. Jeder hofft natürlich auf Besserung, aber wenn man den Experten Glauben schenkt, wird es eher noch schlimmer.“

Bad Heilbrunn

In Bad Heilbrunn gibt es laut Bürgermeister Thomas Gründl einige unaufschiebbare Projekte. Zu ihnen zählt die Kindertagesstätte. „Die kann man vielleicht um ein paar Monate verschieben“, meint Gründl. Aber er hat Bedenken: „Ich weiß nicht, ob es dann leichter wird.“ Zudem können immer mal wieder unvorhergesehene Baustellen auftreten, wie zum Beispiel ein Rohrbruch. „So was kann man dann nicht aufschieben“, sagt Gründl.

Andere Projekte, wie das Feuerwehrgerätehaus Mürnsee oder die Neugestaltung der Ortsmitte werden erst zum Winter ausgeschrieben.

Ein weiteres Bauvorhaben sei die Großtagespflege im „Haus des Gastes“. „Wir versuchen, dieses Vorhaben mit örtlichen Handwerkern umzusetzen“, sagt der Bürgermeister. „Das können wir nicht aufschieben.“ Schließlich ist der Bedarf nach Kita-Plätzen groß. Gründl hofft, dass es nächstes Jahr wieder besser wird in Sachen Bauen.

Jachenau

„Wir haben wegen unserer angespannten Haushaltslage wenig Bauprojekte in der Pipeline“, sagt Felix Kellner, Geschäftsleiter der Gemeinde. 35 000 Euro – das sei die Summe, die die Gemeinde bis nächstes Jahr verbauen will. Konkret geplant seien nur kleinere Vorhaben. „Aber man bekommt bei Ausschreibungen derzeit oft gar keine verbindlichen Angebote“, musste Kellner feststellen.

Ein Projekt in der Gemeinde ist der geplante Hochwasserschutz an der Großen Laine. Bei der Hochwasserverbauung habe die Gemeinde Jachenau aber keinen Einfluss auf die Kosten, stellt Kellner klar. Im vergangenen Sommer lagen die Berechnungen bei 1,8 Millionen Euro. Doch heute ist klar: „Die ursprünglich geplanten Kosten werden deutlich teurer werden“ sagt Kellner. Auf die Gemeinde entfallen davon 30 Prozent. „Wir sind gespannt, was rauskommt.“

Wackersberg

Die Gemeinde Wackersberg hat aktuell noch keine ihrer geplanten Bauprojekte zurückgestellt. „Das kann aber noch kommen“, sagt Geschäftsstellenleiter Martin Gams.

Gaißach

Im Gaißach läuft derzeit der Bau der Zweifach-Turnhalle. Dort würden gerade die Betonarbeiten fertig und der Zimmerer stehe in den Startlöchern, sagt Bürgermeister Stefan Fadinger. Ähnlich sieht es beim Kindergarten aus, wo laut Fadinger gerade der Kellerbereich betoniert wird. „Wir müssen fertig werden“, sagt er. Denn: „Dieses Jahr gibt es schon viele Bewerbungen für Kindergartenplätze.“ Insgesamt laufe alles wie geplant.

Trotzdem werde man für das nächste Jahr sicher überlegen, ob man nicht das ein oder andere Projekt verschiebt, meint Gaißachs Bürgermeister. „Wir müssen schauen: Was ist dringend notwendig. Da werden wir uns im Herbst zusammensetzen.“

